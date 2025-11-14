világbajnoki-selejtezőNémetországHollandiaMálta

Magyar focista sokkolta a horvátokat, Málta foszlatta szerte a finn vb-álmokat

Három csoport hat mérkőzését rendezték meg a labdarúgó világbajnoki selejtezők pénteki játéknapján. Turi Géza gólt szerzett Feröer színeiben Horvátország ellen, de Modricék fordítottak, s győzelmükkel kijutottak a 2026-os tornára. Hollandia matematikailag még nem, gyakorlatilag szintén ott van a vb-n lengyelországi döntetlenjével. A világbajnoki selejtezők utolsó fordulójában dől el, hogy a németek vagy a szlovákok lesznek csoportelsők.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 14. 23:10
világbajnoki selejtezők Croatian players, officials and their relatives celebrate their team's qualification for the World Cup at the end of the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group L football match between Croatia and Faroe Islands at the Stadion
Horvátország sikerrel vette a világbajnoki selejtezőket Fotó: STRINGER Forrás: AFP
Kevés gólt, annál érdekesebb helyzeteket hozott a labdarúgó világbajnoki selejtezők pénteki programja. A csütörtökön Örményországban nyerő Magyarország pályára lépése nélkül is akadt honfitársunk, aki játszott, mi több, gólt is szerzett. Turi Géza Feröerrel ijesztett rá Modricékra.

világbajnoki selejtezők
A világbajnoki selejtezők egyik nagy meglepetése: Málta nyert Finnországban Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva

Hatalmas meglepetéssel kezdődött a G csoport utolsó előtti játéknapja, amelyen a páratlan számjegyű létszám miatt Finnország az utolsó meccsén lépett pályára. Minimális matematikai esélyük volt még az északiaknak a második hely elérésére, ám megdöbbentő hazai vereségükkel az is elúszott: 

a világranglistán a 166. Málta 1-0-ra győzött Helsinkiben! A győztes találatot a 81. percben szerezte Jake Grech, a – korábban Litvániával oda-vissza döntetlen elérő – miniállam először nyert a selejtezősorozatban.

 Ezzel eldőlt, Lengyelország legrosszabb esetben pótselejtezős, a csoportelsőséghez viszont le kellett volna győznie Hollandiát és a nyeretlen litvánok amszterdami csodájában bíznia... A Varsóban Robert Lewandowskit is bevető házigazdák a 43. percben megszerezték a vezetést Virgil van Dijkék ellen, Lewandowski remek kiugratásából a kapusnak kötényt adó Kaminski volt eredményes. Fordulást követően azonnal egyenlítettek a narancsosok, Kamil Grabara kapus ügyetlenkedését a holland góllövők örökranglistáját vezető Memhis Depay használta ki, s kotorta be közelről a labdát a kapuba. 

A 31 éves támadó 55. válogatottbeli góljával elért 1-1-es döntetlen gyakorlatilag repülőjegyet ér a jövő évi vb-re. Hollandia Lengyelország előtt 3 pontos előnnyel és 13-mal jobb gólkülönbségével várja az utolsó fordulót...

világbajnoki selejtezők
Memphis Depay (alul) megint fontos góllal segítette Hollandiát Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

Izgalmas világbajnoki selejtezők

Az A csoport azóta különösen izgalmas, hogy a nyitányon Szlovákia nagy szenzációt okozva 2-0-ra legyőzte Németországot. Azóta mindhárom meccsét megnyerte a Nationalelf, s bár a szlovákok kikaptak Észak-Írországban, azonos pontszámmal álltak, mint a toronymagas favorit németek. Az utolsó előtti körben Florian Wirtzékre várt könnyebbnek tűnő feladat, Luxemburgból kellett elvinni a három pontot. Az első játékrészben a Liverpool önmagát kereső támadó középpályása hadilábon állt a gólszerzéssel, sőt kétszer a hazaiak is komoly helyzetbe kerültek. 

A második félidő elején Sané jobblábas (!) beadását Woltemade gólra váltotta. Kimaradt luxemburgi gólhelyzetek után a 69. percben is betalált a Newcastle támadója. 

A 2-0-ra nyerő németekkel tartják a lépést a szlovákok, akik a 91. percben szerzett találattal csikarták ki az 1-0-s győzelmet Pozsonyban az észak-írekkel szemben. Az utolsó meccsen a németeknek hazai pályán jobb gólkülönbségük miatt is elég lenne a szlovákok ellenében...

világbajnoki selejtezők
Nick Woltemade volt a németek nyerőembere a világbajnoki selejtezők luxemburgi állomásán Fotó: JOHN THYS / AFP

Magyar gól Horvátországban

Az L csoportban Horvátország a kettőből az első meccslabdáját szerette volna kihasználni. Luka Modricéknak csupán le kellett győzniük a világranglistán 127., de Csehországot (2-1) és Montenegrót (4-0) is megleckéztető Feröert.

 Turi Géza Dávid révén a vendégek kerültek előnybe a 16. percben Rijekában, a Zalaegerszeggel 2002-ben bajnok Turi Géza 24 éves fia megpattanó lövéssel sokkolta a horvátokat.

Sokáig nem örülhettek a feröeriek, Gvardiol gyorsan egyenlített, az 57. percben Musa találatával átvette a vezetést a házigazda, Vlasic a 70.percben zárt le a meccset. Horvátország az utolsó forduló eredményeitől függetlenül ott lesz a világbajnokságon, s mivel Feröer már nem játszik, Csehországé a pótselejtezős hely.

Eredmények:

A csoport:

  • Luxemburg–Németország 0-2
  • Szlovákia–Észak-Írország 1-0

Az állás: 1. Németország 12 pont (+7-es gólkülönbség), 2. Szlovákia 12 (+4), 3. Észak-Írország 6, 4. Luxemburg 0

G csoport:

  • Lengyelország–Hollandia 1-1
  • Finnország–Málta 0-1

Az állás: 1. Hollandia 17 pont, 2. Lengyelország 14, 3. Finnország 10, 4. Málta 5., 5. Litvánia 3

L csoport:

  • Horvátország–Feröer-szigetek 3-1
  • Gibraltár–Montenegró 1-2

Az állás: 1. (és már kijutott) Horvátország 19 pont, 2. Csehország 13., 3. Feröer 12 (már nincs meccse), 4. Montenegró 9, 5. Gibraltár 0 

 

