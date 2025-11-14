Magyar focista sokkolta a horvátokat, Málta foszlatta szerte a finn vb-álmokat

Kevés gólt, annál érdekesebb helyzeteket hozott a labdarúgó világbajnoki selejtezők pénteki programja. A csütörtökön Örményországban nyerő Magyarország pályára lépése nélkül is akadt honfitársunk, aki játszott, mi több, gólt is szerzett. Turi Géza Feröerrel ijesztett rá Modricékra.

A világbajnoki selejtezők egyik nagy meglepetése: Málta nyert Finnországban Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva

Hatalmas meglepetéssel kezdődött a G csoport utolsó előtti játéknapja, amelyen a páratlan számjegyű létszám miatt Finnország az utolsó meccsén lépett pályára. Minimális matematikai esélyük volt még az északiaknak a második hely elérésére, ám megdöbbentő hazai vereségükkel az is elúszott:

a világranglistán a 166. Málta 1-0-ra győzött Helsinkiben! A győztes találatot a 81. percben szerezte Jake Grech, a – korábban Litvániával oda-vissza döntetlen elérő – miniállam először nyert a selejtezősorozatban.

Ezzel eldőlt, Lengyelország legrosszabb esetben pótselejtezős, a csoportelsőséghez viszont le kellett volna győznie Hollandiát és a nyeretlen litvánok amszterdami csodájában bíznia... A Varsóban Robert Lewandowskit is bevető házigazdák a 43. percben megszerezték a vezetést Virgil van Dijkék ellen, Lewandowski remek kiugratásából a kapusnak kötényt adó Kaminski volt eredményes. Fordulást követően azonnal egyenlítettek a narancsosok, Kamil Grabara kapus ügyetlenkedését a holland góllövők örökranglistáját vezető Memhis Depay használta ki, s kotorta be közelről a labdát a kapuba.

A 31 éves támadó 55. válogatottbeli góljával elért 1-1-es döntetlen gyakorlatilag repülőjegyet ér a jövő évi vb-re. Hollandia Lengyelország előtt 3 pontos előnnyel és 13-mal jobb gólkülönbségével várja az utolsó fordulót...

Memphis Depay (alul) megint fontos góllal segítette Hollandiát Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

Izgalmas világbajnoki selejtezők

Az A csoport azóta különösen izgalmas, hogy a nyitányon Szlovákia nagy szenzációt okozva 2-0-ra legyőzte Németországot. Azóta mindhárom meccsét megnyerte a Nationalelf, s bár a szlovákok kikaptak Észak-Írországban, azonos pontszámmal álltak, mint a toronymagas favorit németek. Az utolsó előtti körben Florian Wirtzékre várt könnyebbnek tűnő feladat, Luxemburgból kellett elvinni a három pontot. Az első játékrészben a Liverpool önmagát kereső támadó középpályása hadilábon állt a gólszerzéssel, sőt kétszer a hazaiak is komoly helyzetbe kerültek.

A második félidő elején Sané jobblábas (!) beadását Woltemade gólra váltotta. Kimaradt luxemburgi gólhelyzetek után a 69. percben is betalált a Newcastle támadója.

A 2-0-ra nyerő németekkel tartják a lépést a szlovákok, akik a 91. percben szerzett találattal csikarták ki az 1-0-s győzelmet Pozsonyban az észak-írekkel szemben. Az utolsó meccsen a németeknek hazai pályán jobb gólkülönbségük miatt is elég lenne a szlovákok ellenében...