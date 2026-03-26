Kiborultak a válogatott focisták, megalázva érzik magukat

Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány! + videó

Finnországúj-zélandfinn labdarúgó-válogatott

Finnországban teljes értetlenséggel fogadták, miért kellett az északi ország labdarúgó-válogatottjának Óceániába utazni, s ott két, a szaksajtó szerint teljesen felesleges barátságos mérkőzést játszani. Finnország dühöng, és értetlenül áll a labdarúgó-szövetség döntése előtt. A játékosok közül sem maradt mindenki csendben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 17:26
Finnország hihetetlen kalandjai Óceániában - ezt az utazást egy életre megemlegetik a finnek
Finnország hihetetlen kalandjai Óceániában - ezt az utazást egy életre megemlegetik a finnek
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A finn labdarúgó-válogatott nem jutott ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. Igazából esélye sem volt erre. Most azonban – tekintettel a FIFA által kijelölt nemzetközi mérkőzésnapokra és arra, hogy minden bajnokság szünetel – ők sem maradhattak mérkőzések nélkül. Finnország legjobb labdarúgói tehát útra keltek, nem akármilyen túrát vállalva.

Finnország megalázó szerepben, a világ végére kellett utazniuk. Fotó: AFP

Finnország hihetetlen kalandjai a világ végén

A finn labdarúgó-válogatott Új-Zélandra utazott. A távoli, óceániai szigetországban két mérkőzést játszanak le. Közép-európai idő szerint péntek reggel 7.15-kor a vb-résztvevő Új-Zéland, hétfőn reggel 6-kor pedig a szintén a világbajnokságra készülő Zöld-foki Köztársaság ellen lépnek pályára. A finn sajtó dühöng, egyenesen azt írták le, hogy ennél feleslegesebb meccseket még soha nem játszott az ország nemzeti tizenegye. Kiemelik: mivel nem jutottak ki a világbajnokságra, ilyen megalázó feladatok maradnak nekik. Azaz: edzőpartnernek utaztatják őket a világ másik felére. A finn sportújságírók szerint pár szem, az asztalra hulló morzsa maradt nekik, amelyet le kellett volna söpörni, nem kapkodni utánuk. A jelek szerint azonban a Finn Labdarúgó-szövetség másképpen döntött.

Kiderült az is, hogy a finn labdarúgó-válogatott a története során soha nem utazott még ennyire messzire. A csapat oda-vissza 33 ezer kilométert tesz meg két meccs kedvéért. A repülőút több mint 24 órát vesz igénybe, csak oda. Finnország és Új-Zéland között 11 óra az időeltolódás, ezt is le kell küzdenie a válogatott játékosoknak.

Sokan úgy vélik, hogy ez a túra a játékosok mentális és egészségi állapotát is veszélyezteti. Néhányan odáig mentek, hogy emberkísérletről írnak. A nemzetközi versenynaptár így is végtelenül feszített, s ekkor jön egy ilyen túra. 

 

Ville Koski elképesztő útja

A spanyol bajnokságban, a Deportivo Alaves csapatában játszik a finn válogatott Ville Koski. Klubcsapata, az Alaves vasárnap délután játszott bajnoki mérkőzést a Celta Vigo otthonában. A mérkőzés után az Alaves repülővel ment vissza Gasteizbe. Koski hétfőn hajnali 5 órakor taxival indult el Bilbaóba, majd harmincórás utazást követően érkezett meg Új-Zélandra. Annyi könnyebbséget kapott, hogy a finn szövetség nem turistaosztályra vett neki jegyet. Boldogan mondta el, hogy életében nem utazott még ilyen körülmények között. A finn csapat szerdán tudott először együtt edzeni, és pénteken már meccset kell játszania.

Alaves' Finnish defender #16 Ville Koski heads the ball during the Spanish League football match between Deportivo Alaves and Villarreal CF at Mendizorroza Stadium in Vitoria on March 13, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)
Ville Koski (kék-fehér mezben) harminc órát utazott Új-Zélandra. Fotó: AFP

A jetlag legrosszabb része a sérülésveszély. A játékosoknak nemcsak túl kell élniük az új-zélandi meccseket, hanem a válogatottbeli kötelezettségeik után közvetlenül a saját klubcsapatukban is kell játszaniuk.

 

A Finn Labdarúgó-szövetség mossa kezeit 

Az ország labdarúgó-szövetségének vezetői szerint előzetesen kikérték a játékosok véleményét arról, hogy mi legyen ezzel a túrával. A szövetségi vezetők most mossák kezüket, mert azt mondják, hogy senki sem szavazott a kirándulás ellen. Sőt kiderült, hogy a finnek számára szakmailag ez volt a legjobb lehetőség. Azért ez sokat elárul az északi ország labdarúgásának jelenlegi helyzetéről.

A FIFA is érezte, hogy közbe kell avatkoznia. Azzal biztatta a finneket, hogy a költséges út egy részét kifizeti. Erre aztán vércseként csaptak le a finn labdarúgás vezetői, hiszen ha olcsó, akkor az csak jó lehet. Az, hogy a játékosokkal mi lesz, keveseket érdekelt. Új-Zéland röhög a markába, kapott egy kellemes edzőpartnert, a Zöld-foki Köztársaság csapata meg boldogan ragad meg minden ilyen lehetősége, hiszen ők is a vb-re készülnek…

A finn labdarúgó-válogatottal júniusban Magyarország is összecsap, annak a mérkőzésnek Budapest lesz a helyszíne. A csapatra amúgy is rájár a rúd. A hét elején derült ki, hogy a Finn Labdarúgó-szövetség feladta a hazai pályát a szeptemberi, Fehéroroszország elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen, mert nem akarják, hogy az orosz–ukrán háborúban az oroszokat támogató fehérorosz csapat Finnországba utazzon.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hárfás Zsolt
idezojelekpaks ii

Az atomerőmű megépítése nem képezheti pártpolitikai vita tárgyát!

Hárfás Zsolt avatarja

Válasz a Paks II projektet megkérdőjelező DK-s képviselőjelöltnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.