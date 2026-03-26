Kiborultak a válogatott focisták, megalázva érzik magukat

A finn labdarúgó-válogatott nem jutott ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. Igazából esélye sem volt erre. Most azonban – tekintettel a FIFA által kijelölt nemzetközi mérkőzésnapokra és arra, hogy minden bajnokság szünetel – ők sem maradhattak mérkőzések nélkül. Finnország legjobb labdarúgói tehát útra keltek, nem akármilyen túrát vállalva.

Finnország megalázó szerepben, a világ végére kellett utazniuk. Fotó: AFP

Finnország hihetetlen kalandjai a világ végén

A finn labdarúgó-válogatott Új-Zélandra utazott. A távoli, óceániai szigetországban két mérkőzést játszanak le. Közép-európai idő szerint péntek reggel 7.15-kor a vb-résztvevő Új-Zéland, hétfőn reggel 6-kor pedig a szintén a világbajnokságra készülő Zöld-foki Köztársaság ellen lépnek pályára. A finn sajtó dühöng, egyenesen azt írták le, hogy ennél feleslegesebb meccseket még soha nem játszott az ország nemzeti tizenegye. Kiemelik: mivel nem jutottak ki a világbajnokságra, ilyen megalázó feladatok maradnak nekik. Azaz: edzőpartnernek utaztatják őket a világ másik felére. A finn sportújságírók szerint pár szem, az asztalra hulló morzsa maradt nekik, amelyet le kellett volna söpörni, nem kapkodni utánuk. A jelek szerint azonban a Finn Labdarúgó-szövetség másképpen döntött.

Kiderült az is, hogy a finn labdarúgó-válogatott a története során soha nem utazott még ennyire messzire. A csapat oda-vissza 33 ezer kilométert tesz meg két meccs kedvéért. A repülőút több mint 24 órát vesz igénybe, csak oda. Finnország és Új-Zéland között 11 óra az időeltolódás, ezt is le kell küzdenie a válogatott játékosoknak.

Sokan úgy vélik, hogy ez a túra a játékosok mentális és egészségi állapotát is veszélyezteti. Néhányan odáig mentek, hogy emberkísérletről írnak. A nemzetközi versenynaptár így is végtelenül feszített, s ekkor jön egy ilyen túra.

Ville Koski elképesztő útja

A spanyol bajnokságban, a Deportivo Alaves csapatában játszik a finn válogatott Ville Koski. Klubcsapata, az Alaves vasárnap délután játszott bajnoki mérkőzést a Celta Vigo otthonában. A mérkőzés után az Alaves repülővel ment vissza Gasteizbe. Koski hétfőn hajnali 5 órakor taxival indult el Bilbaóba, majd harmincórás utazást követően érkezett meg Új-Zélandra. Annyi könnyebbséget kapott, hogy a finn szövetség nem turistaosztályra vett neki jegyet. Boldogan mondta el, hogy életében nem utazott még ilyen körülmények között. A finn csapat szerdán tudott először együtt edzeni, és pénteken már meccset kell játszania.