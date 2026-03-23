Ilyen futballkáoszt még nem okozott a négy éve tartó orosz–ukrán háború

2026. szeptember 29-én a labdarúgó Nemzetek Ligája C osztályának 1-es csoportjában kerül sor arra a mérkőzésre, amelyet Finnországban mindenki szeretett volna elkerülni. A sors(olás) azonban másképpen rendelkezett, amikor ebbe a négyesbe a finnek, az albánok és San Marino válogatottja mellett Fehéroroszországot sorsolták be. A finn csapat első hazai mérkőzése (lenne) a beloruszok elleni találkozó, de nem lesz az. Bármennyire is hihetetlen, a Finn Labdarúgó-szövetség (nem kis politikai nyomásra) önként mondott le a pályaválasztói jogról. Helsinkiben hétfőn azt jelentették be, hogy a finnek ezt a mérkőzést semleges pályán fogják lejátszani – a helyszínről később születik döntés.

2013. június 7-én Finnország Helsinkiben játszotta a fehéroroszok elleni vb-selejtezőt. Fotó: Markku Ulander/Lehtikuva

Finnország megdöbbent és sokan semmit sem értenek

A finn politikusok szerint Fehéroroszország támogatja az oroszok Ukrajna elleni háborúját. Az UEFA ennek ellenére nem zárta ki a fehérorosz nemzeti csapatot a Nemzetek Ligája küzdelmeiből. A finn országvezetők szerint azonban a fehéroroszoknak nem lenne szabad játszaniuk.

Ha már kitiltatni nem tudják őket, jól kiszúrnak saját nemzeti csapatukkal, a finnekkel.

Ezért döntöttek úgy, hogy a belarusz nemzeti csapat játékosai és edzői nem léphetnek finn földre. Több politikus azt mondta: egyszerűen meg kellene tagadni a játékot és a finneknek nem lenne szabad ezt a meccset lejátszani. Ebben az esetben viszont az UEFA olyan kemény büntetést helyezne kilátásba, amelynek az északi ország válogatottjára nézve beláthatatlan következményei lennének.

A Finn Labdarúgó-szövetség hétfői közleménye azt hangsúlyozza, hogy a semleges pályaválasztást annak ellenére támogatják, hogy a szervezet így hatalmas bevételtől esik el. Senkit sem érdekelt a finn válogatott játékosainak véleménye, a focisták az elmúlt hetekben arról beszéltek, hogy mindenképpen hazai pályán szeretnének játszani. Sőt, egy ideig a Finn Labdarúgó-szövetség is ezt az álláspontot képviselte. Egészen addig, amíg a politika bele nem szólt ebbe az ügybe. Ráadásul a finn futballvezetők azt is felajánlották, hogy a mérkőzés teljes bevételét Ukrajnának adják, hogy így támogassák a háború által sújtott országot. Ez sem hatotta meg a felsőbb döntéshozókat.