Ilyen futballkáoszt még nem okozott a négy éve tartó orosz–ukrán háború

Furcsa és a szurkolókat is nagyon megosztó döntés született Finnországban. A Finn Labdarúgó-szövetség ugyanis lemondott arról, hogy az ország labdarúgó-válogatottja hazai pályán játssza le a Fehéroroszország elleni Nemzetek Ligája mérkőzést. Finnország meghökkent, sokan semmit sem értenek.

2026. 03. 23. 19:20
A finn és a belarusz csapat most biztosan nem játszik egymás ellen meccset Finnországban Fotó: MARKKU ULANDER Forrás: LEHTIKUVA
2026. szeptember 29-én a labdarúgó Nemzetek Ligája C osztályának 1-es csoportjában kerül sor arra a mérkőzésre, amelyet Finnországban mindenki szeretett volna elkerülni. A sors(olás) azonban másképpen rendelkezett, amikor ebbe a négyesbe a finnek, az albánok és San Marino válogatottja mellett Fehéroroszországot sorsolták be. A finn csapat első hazai mérkőzése (lenne) a beloruszok elleni találkozó, de nem lesz az. Bármennyire is hihetetlen, a Finn Labdarúgó-szövetség (nem kis politikai nyomásra) önként mondott le a pályaválasztói jogról. Helsinkiben hétfőn azt jelentették be, hogy a finnek ezt a mérkőzést semleges pályán fogják lejátszani – a helyszínről később születik döntés.

2013. június 7-én Finnország Helsinkiben játszotta a fehéroroszok elleni vb-selejtezőt. Fotó: Markku Ulander/Lehtikuva

Finnország megdöbbent és sokan semmit sem értenek

A finn politikusok szerint Fehéroroszország támogatja az oroszok Ukrajna elleni háborúját. Az UEFA ennek ellenére nem zárta ki a fehérorosz nemzeti csapatot a Nemzetek Ligája küzdelmeiből. A finn országvezetők szerint azonban a fehéroroszoknak nem lenne szabad játszaniuk. 

Ha már kitiltatni nem tudják őket, jól kiszúrnak saját nemzeti csapatukkal, a finnekkel.

Ezért döntöttek úgy, hogy a belarusz nemzeti csapat játékosai és edzői nem léphetnek finn földre. Több politikus azt mondta: egyszerűen meg kellene tagadni a játékot és a finneknek nem lenne szabad ezt a meccset lejátszani. Ebben az esetben viszont az UEFA olyan kemény büntetést helyezne kilátásba, amelynek az északi ország válogatottjára nézve beláthatatlan következményei lennének. 

A Finn Labdarúgó-szövetség hétfői közleménye azt hangsúlyozza, hogy a semleges pályaválasztást annak ellenére támogatják, hogy a szervezet így hatalmas bevételtől esik el. Senkit sem érdekelt a finn válogatott játékosainak véleménye, a focisták az elmúlt hetekben arról beszéltek, hogy mindenképpen hazai pályán szeretnének játszani. Sőt, egy ideig a Finn Labdarúgó-szövetség is ezt az álláspontot képviselte. Egészen addig, amíg a politika bele nem szólt ebbe az ügybe. Ráadásul a finn futballvezetők azt is felajánlották, hogy a mérkőzés teljes bevételét Ukrajnának adják, hogy így támogassák a háború által sújtott országot. Ez sem hatotta meg a felsőbb döntéshozókat.

A politika legyőzte a futballt

Végül a finn külügyi tárca, valamint az oktatási és kulturális vezetés szava volt az erősebb. A két minisztérium egyértelműen elutasította a meccs finnországi megrendezését, s ezek után az ország futballvezetése is visszavonulót fújt az ügyben. Nem először történik meg ez. A női Nemzetek Ligája 2025-ös kiírásában is összesorsolták a finn és a belorusz csapatot. 

Belarus players gather at the end of the Womens Nations League football match between Finland and Belarus at the Silvio Piola Stadium in Novara, Italy, on April 4, 2025. The match is played behind closed doors on neutral ground. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)
2025-ben a finn női válogatott Olaszországban játszotta „hazai” mérkőzését Fehéroroszország ellen. Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Akkor a finnek szintén lemondtak a pályaválasztói jogról, mert hazai mérkőzésüket az olaszországi Novarában játszották le, amikor pedig a fehérorosz csapat volt a pályaválasztó, Szegeden léptek pályára. Miért kellett a finn labdarúgás vezetőinek most mégis meghajolniuk az ország kulturális tárcája és a nyilvánvalóan hátrányos döntés előtt? Azért, mert a Finn Oktatási és Kulturális Minisztérium dönt a labdarúgó-szövetség állami támogatásának mértékéről. 

Márpedig a sportág ottani vezetői is jól tudják: vannak olyan dolgok, amiket nem érdemes széllel szemben csinálni.

Meg aztán nem olyan régen volt egy másik botrány is, amely szintén megdöbbenést okozott az országban. A finn labdarúgás vezetői nem akartak újabb balhét, nem mintha az előzőhöz sok közük lett volna. Akkor az volt a baj, hogy Thaiföldön az ország nemzeti lobogója alatt játszó, de nem hivatalos strandlabdarúgó-válogatott egy strandlabdarúgó-tornán az oroszok ellen is pályára lépett.

A finn sportsajtó is megdöbbent, de képtelen nyomás alá helyezni a politikusok nyilvánvalóan rossz döntését. Csak annyit írtak le, hogy ezzel a döntéssel megfosztották Ukrajnát attól, hogy jelentős pénzügyi támogatást kaphasson. Ráadásul mindezt egy olyan mérkőzés kapcsán teszik most meg, amelynek egyik szereplője sem érintett a négy éve tartó háborúban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

