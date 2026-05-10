Putyin szerint hamarosan véget érhet a háború, félmillió migráns próbál Európába jutni

Az orosz elnök nemrég érdekes kijelentést tett a győzelem napi katonai parádé után. Vlagyimir Putyin újságírók előtt arról beszélt, hogy hamarosan véget érhet a háború. Keir Starmer brit miniszterelnökre ráégett a választási eredmény, már saját pártjának soraiból is egyre többen szólítják fel, hogy vállaljon felelősséget. Franciaországban történelmi választásra készülnek, amíg azonban a baloldali pártok keresik az útjukat, a jobboldal töretlenül erősödik. Görögország szerint félmillió migráns próbál meg Európába jutni. Ukrajnában a kormányzati intézkedések ellenére is erősödik az orosz nyelv használata –ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 05. 10. 23:49
A választási kudarc miatt saját pártja is Keir Starmert bírálja

Komoly belső elégedetlenség alakult ki a brit Munkáspártban a helyhatósági választások eredményei után. A párt több képviselője szerint Keir Starmer miniszterelnök személye is hozzájárult a vereséghez, ezért egyre többen sürgetik, hogy vállalja a felelősséget, vagy határozza meg távozásának időpontját.

Egy munkáspárti politikus úgy fogalmazott: az emberek az ajtókopogtatások során szinte kizárólag Starmerről beszéltek, és szerinte ha ő vezeti a pártot a következő országos választáson, annak vereség lesz a vége.

Más képviselők is arról számoltak be, hogy a választók nem feltétlenül a Munkáspártot utasítják el, hanem személy szerint Keir Starmerrel szemben alakult ki erős ellenérzés.

A párton belül ugyanakkor nincs teljes egyetértés arról, hogy egy vezetőváltás megoldaná-e a problémákat. Többen attól tartanak, hogy egy belső hatalmi harc csak tovább gyengítené a kormányzó pártot egy rendkívül feszült gazdasági és társadalmi helyzetben.

 

Példátlan politikai káosz Franciaországban, erősödik a jobboldal

Soha nem látott politikai bizonytalanság alakult ki Franciaországban a 2027-es elnökválasztás előtt. Emmanuel Macron már nem indulhat újra, miközben közel harminc politikus jelezte, hogy versenybe szállna az államfői posztért. A francia politikai elit legnagyobb félelme azonban továbbra is az, hogy Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés minden korábbinál közelebb került a hatalomhoz.

Párizsban a baloldali pártok ezen a héten nagygyűlést tartottak, ahol a résztvevők az „egység” jelszavát skandálták. A rendezvényen a baloldali politikusok arra figyelmeztettek: ha nem sikerül közös jelöltet állítaniuk, a jobboldal történelmi áttörést érhet el a következő elnökválasztáson.

A francia elemzők szerint a politikai mezőny soha nem volt ennyire széttöredezett. Sokan attól tartanak, hogy a pártok elsősorban taktikai és személyi kérdésekkel foglalkoznak, miközben háttérbe szorulnak a valódi társadalmi problémák.

A közvélemény-kutatások szerint a franciák legfontosabb gondjai az egészségügy állapota, a megélhetési válság és a szociális rendszer jövője. Ennek ellenére a kampányt egyelőre inkább személyi harcok és politikai manőverek uralják.

A felmérések szerint a francia választók közel háromnegyede mélyreható változásokat szeretne az országban.

 

Görögország szerint több mint félmillió migráns próbál Európába jutni

Több mint félmillió migráns és menekült vár Líbiában arra, hogy Európába jusson. Erről beszélt vasárnap Tánosz Thanos Plevrisz migrációs ügyekért felelős miniszter a görög televíziónak.

Plevrisz az átjutásra várók számát 550 ezerre becsülte. Elmondta, hogy Athén együttműködik a Frontexszel, az Európai Unió külső határőrizeti ügynökségével, valamint a líbiai hatóságokkal az embercsempész bandák elleni küzdelemben, a hajók indulás előtti felderítése és a partról való indulások megakadályozása érdekében.

Vasárnap a görög parti őrség 125 migránst mentett ki két hajóról, amelyekre Kréta déli partjainál bukkantak a görög közszolgálati rádió szerint. A térség nyugodt időjárási viszonyai miatt a parti őrség arra számít, hogy további hajók indultak el a líbiai partokról.

 

Ukrajnában ismét hódít az orosz nyelv

Az orosz–ukrán háború kiváltó okai között Moszkva részéről mindig is kiemelt helyen szerepelt az orosz kisebbségek tarthatatlan helyzete Ukrajna területén, ide értve a nyelvtörvényt is. 

Habár a háborút megelőző évek nacionalizmusában voltak törekvések az orosz nyelv teljes felszámolására az országban, a valóság azonban az, hogy nem ritka az orosz beszéd Ukrajnában, az előfordulása pedig folyamatosan nő.

Az ukrán nyelvtörvény, amely a magyar kisebbségek anyanyelvhasználatát is korlátozta, az orosz nyelvű kisebbségeket is megfosztotta ettől a jogtól. Moszkva egyébként a háború kirobbanásának egyik indokaként jelölte meg az ukrán kormányzat orosz kisebbségeket ellehetetlenítő intézkedéseit. Hiába azonban minden próbálkozás, egy ukrán blogger szerint négy évvel a háború kitörése után az orosz nyelv ismét reneszánszát éli Ukrajnában.

