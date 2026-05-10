Putyin szerint hamarosan véget érhet a háború, félmillió migráns próbál Európába jutni

A választási kudarc miatt saját pártja is Keir Starmert bírálja

Komoly belső elégedetlenség alakult ki a brit Munkáspártban a helyhatósági választások eredményei után. A párt több képviselője szerint Keir Starmer miniszterelnök személye is hozzájárult a vereséghez, ezért egyre többen sürgetik, hogy vállalja a felelősséget, vagy határozza meg távozásának időpontját.

Egy munkáspárti politikus úgy fogalmazott: az emberek az ajtókopogtatások során szinte kizárólag Starmerről beszéltek, és szerinte ha ő vezeti a pártot a következő országos választáson, annak vereség lesz a vége.

Más képviselők is arról számoltak be, hogy a választók nem feltétlenül a Munkáspártot utasítják el, hanem személy szerint Keir Starmerrel szemben alakult ki erős ellenérzés.