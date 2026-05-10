Ukrajnában ismét hódít az orosz nyelv

A videóban a blogger arról beszél, hogy ma már Kijev lakosságának egy jelentős része is oroszul beszél, ennek okai pedig – a történelmen túl – a globalizációban keresendők.

„Hiszen most nem a 19. században élünk, az emberek nem egy faluban élnek. Közösségi hálózatok, streamek, TikTok. A népszerű tartalmak nagy része olyan nyelveken készül, amelyek széles körben elterjedtek. És az orosz is egyike ezeknek. Bármennyire is emlékeztetünk az imperiális befolyásra és annak következményeire, már a posztfaktumot éljük, miszerint a posztszovjet térség nagy része, Lettországtól Kazahsztánig, oroszul kommunikál. Emellett az orosz nyelvet használja azoknak az ukránoknak egy része is, akik jelenleg külföldön élnek” – mondta a fiatalember.