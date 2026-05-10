Ukrajnában ismét hódít az orosz nyelv

Az orosz–ukrán háború kiváltó okai között Moszkva részéről mindig is kiemelt helyen szerepelt az orosz kisebbségek tarthatatlan helyzete Ukrajna területén, ide értve a nyelvtörvényt is. Habár a háborút megelőző évek nacionalizmusában voltak törekvések az orosz nyelv teljes felszámolására az országban, a valóság azonban az, hogy nem ritka az orosz beszéd Ukrajnában, az előfordulása pedig folyamatosan nő.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 10:29
Fotó: ARIE BOTBOL Forrás: Hans Lucas
A videóban a blogger arról beszél, hogy ma már Kijev lakosságának egy jelentős része is oroszul beszél, ennek okai pedig – a történelmen túl – a globalizációban keresendők. 

„Hiszen most nem a 19. században élünk, az emberek nem egy faluban élnek. Közösségi hálózatok, streamek, TikTok. A népszerű tartalmak nagy része olyan nyelveken készül, amelyek széles körben elterjedtek. És az orosz is egyike ezeknek. Bármennyire is emlékeztetünk az imperiális befolyásra és annak következményeire, már a posztfaktumot éljük, miszerint a posztszovjet térség nagy része, Lettországtól Kazahsztánig, oroszul kommunikál. Emellett az orosz nyelvet használja azoknak az ukránoknak egy része is, akik jelenleg külföldön élnek” – mondta a fiatalember.

Hozzátette: tekintettel arra, hogy Ukrajna nem elszigetelt ország, az orosz nyelv elleni küzdelem ezen a ponton haszontalan.

A blogger szerint ugyan ezt az utat követve néhány generáció múlva valóban nem lenne senki aki oroszul beszél, azonban Ukrajna a háború ellenére sem egy elszigetelt ország, ezzel pedig nem kell és nem is lehet „szélmalom harcot folytatni”. 

Ukrajnában egyébként a hatóságok is tisztában vannak az orosz nyelv elterjedésével, hiszen a hivatalos statisztikák szerint Kijev lakosságának mindössze a harmada beszél csak és kizárólag ukránul. Ráadásul miután a két nyelv ugyanazon családhoz tartozik, így óhatatlan, hogy hatást gyakoroljanak egymásra. A kérdés már csak az, hogy az ukrán vezetés hajlandó-e elfogadni ezt a tényt, vagy tovább folytatja szélmalom harcát a globalizáció hatásai ellen. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
