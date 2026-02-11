Kamu DPK-profilokkal hergelik egymást a Tisza aktivistái

A szír repülő, ami sosem járt Budapesten

A Tisza-vezér egyik legnagyobb és egyben legveszélyesebb hazugsága volt, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír vezető, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám képről hamarosan kiderült, hogy egy 12 éves felvétel, amivel a szerkesztőség megpróbálta becsapni az olvasókat. A lap ugyan leszedte cikkét, de Magyar Péter Facebook-oldalán sokkal később is megtalálható volt az álhírről szóló bejegyzés.

Magyar Péter a Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie.

A Tisza Párt elnöke aztán az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes beszédben arról értekezett: kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt.

A nem létező migránstábor

Vitnyéd és Csermajor nevét szinte az egész ország megismerte, miután az egykori tejipari szakiskola területén felújítás kezdődött. A munkálatok miatt ellenzéki politikusok és baloldali médiumok azonnal rémhírterjesztésbe kezdtek. Köztük volt természetesen Magyar Péter is, aki lelkesen vetette bele magát az emberek hergelésébe. Akkor Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is megerősítette, hogy nem lesz Vitnyéd–Csermajorban migránstábor.

Magyar Péter egyszerűen hazudik, hergel, félelmet kelt. Éppen az ellen hangol, amit Brüsszelben támogat

– tette hozzá a kormánybiztos.

Tiszás ámokfutás

Magyar Péter egy másik alkalommal azt állította, hogy az iskolákban Menczer Tamás miatt bántalmazzák egymást a gyerekek. Mindezt egy Reddit-bejegyzéssel támasztotta alá. A Reddit egy olyan platform, ahol név és fotó nélkül bárki írhat bármit, így ott terjednek a legnagyobb sületlenségek. Az álhír a jelek szerint még a tiszásoknak is szemet szúrt, mert Magyar Péter végül törölte a posztot, ellentétben a „rejtélyes” szír repülőgépről szóló bejegyzésével.

Hazugságok egész sora

Magyar Péter rövid politikai karrierje alatt már számtalan alkalommal került önmagával is ellentmondásba, sőt nemegyszer bebizonyosodott már, hogy szándékosan hazudott. Az egyik legemlékezetesebb hazugságát tavaly nyáron mondta ki, amikor brutális vihar tombolt az ország területén, s emiatt lezárták a Liszt Ferenc nemzetközi repteret is.

Magyar Péter a helyzetet bagatellizálva a közösségi oldalán azzal vadászta a lájkokat, hogy „a reptér az új MÁV. Volt egy zápor, és emiatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet”.

Magyar Péternek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult. Emlékezetes volt, hogy tavalyelőtt februárban, a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. Ám rövidesen létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is elindított. Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a 2024. június 9-i választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe.

Magyar Péter a mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte.

A tavaly előtti júniusi diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi védelemről.