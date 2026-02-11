tisza pártkossuth rádióhankó balázsdigitális polgári körökfacebook

Kamu DPK-profilokkal hergelik egymást a Tisza aktivistái

Ezúttal egy Digitális Polgári Kör Cegléd nevű álprofilon keresztül éltek vissza Hankó Balázs és a közmédia nevével a tiszások.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 17:05
Magyar Péter AFP
Az innovációs és kulturális miniszter, Hankó Balázs és a digitális polgári körök (DPK) nevével is visszaéltek az ellenzéki trollok, akik újabban már egymást is hergelik a botrányosabbnál botrányosabb kijelentéseikkel. 

A bejegyzést, amely Hankó Balázs, a digitális polgári körök és a Kossuth rádió nevével is visszaél, ezt követően több, tiszás szavazókat tömörítő csoportban is megosztották, majd pedig gyűlöletkeltéssel vádolták a kormánypártokat.

Mindezt úgy, hogy a digitális polgári körök oldalán egy gyors keresés után azonnal kiderült, hogy az említett DPK a valóságban nem létezik, pusztán egy álprofilról van szó.

A Tisza Pártnak láthatóan nem megy az interneten terjedő álhírek kiszűrése. Korábban Orbán Árpád fővárosi tiszás képviselő egy külön posztot szentelt egy bejegyzésnek, amelyet egy bizonyos Digitális Polgári Kör Vecsés elnevezésű oldal közölt. 

A probléma ugyanakkor pusztán annyi, hogy az Orbán Árpád által később törölt, ám képernyőfotók segítségével az utókornak gondosan megőrzött bejegyzés egy kamuprofiltól származik. A digitális polgári körök hivatalos nyilvántartása szerint ugyanis nincs ilyen DPK.

Mint ismert, a Tisza Pártnak, különösen annak elnökének sosem volt erőssége az online térben terjedő információk ellenőrzése. Magyar Péter elnöke még július 22-én Ibrányban járt, ahol a helyi gazdákkal beszélgetett, és az aratásban is részt vett. Napokkal később már a Velencei-tó mellett a Tisza-vezér élő adásban azt ecsetelte, hogy július 23-án tűz ütött ki azon a mezőgazdasági területen, ahol Éles András gazdával közösen arattak a kamerák előtt.

A videóban Magyar furcsa kijelentéseket tett, például 15 hektár leégéséről beszélt, szalmát és búzát emlegetett, miközben ennél kisebb terület volt érintett, és a tarló, illetve száraz fű égett a helyi tűzoltóság beszámolója szerint. Magyar még tovább hergelt, amikor arról beszélt, hogy a helyiek láttak egy quadot elhajtani a tűz kitörése után, mégsem tettek feljelentést. Azonban az érintett gazda, Éles András a közösségi oldalán tudatta, hogy a quadosnak semmi köze nincs a tűz keletkezéséhez, és ő ilyet nem is mondott Magyar Péternek.

De hosszú percekig beszélt arról is a pártelnök, hogy szerinte többen hatósági vagy állami zaklatás áldozataivá váltak azok közül, akikkel találkozott. Ezzel arra utalt, hogy szándékos gyújtogatás történhetett Ibrányban is.

Azonban a Tisza-vezér szavain kívül semmi jel nem utal szándékosságra.

 

Az embercsempész, aki ott sem volt

Magyar Péter egy másik emlékezetes esete, amelynek a tények ellentmondtak, az volt, amikor a balos sajtóval karöltve kórusban szajkózta, hogy egy, a magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott autóbalesetet a XXII. kerületben, majd segítségnyújtás nélkül hagyta el a helyszínt. Nem sokkal később kiderült, hogy az embercsempészt, akiről beszéltek, már kiutasították a hatóságok az országból, el is hagyta Magyarország területét. A balesetet okozó férfi a testvére. A Tisza Párt elnöke – bár nem először terjesztett álhírt – még napokig hajtogatta, hogy neki van igaza, még akkor is, amikor a rendőrség már megcáfolta az állításait.

A szír repülő, ami sosem járt Budapesten

A Tisza-vezér egyik legnagyobb és egyben legveszélyesebb hazugsága volt, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír vezető, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám képről hamarosan kiderült, hogy egy 12 éves felvétel, amivel a szerkesztőség megpróbálta becsapni az olvasókat. A lap ugyan leszedte cikkét, de Magyar Péter Facebook-oldalán sokkal később is megtalálható volt az álhírről szóló bejegyzés.

Magyar Péter a Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie.

A Tisza Párt elnöke aztán az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes beszédben arról értekezett: kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt.

A nem létező migránstábor

Vitnyéd és Csermajor nevét szinte az egész ország megismerte, miután az egykori tejipari szakiskola területén felújítás kezdődött. A munkálatok miatt ellenzéki politikusok és baloldali médiumok azonnal rémhírterjesztésbe kezdtek. Köztük volt természetesen Magyar Péter is, aki lelkesen vetette bele magát az emberek hergelésébe. Akkor Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is megerősítette, hogy nem lesz Vitnyéd–Csermajorban migránstábor.

Magyar Péter egyszerűen hazudik, hergel, félelmet kelt. Éppen az ellen hangol, amit Brüsszelben támogat

– tette hozzá a kormánybiztos. 

 

Tiszás ámokfutás

Magyar Péter egy másik alkalommal azt állította, hogy az iskolákban Menczer Tamás miatt bántalmazzák egymást a gyerekek. Mindezt egy Reddit-bejegyzéssel támasztotta alá. A Reddit egy olyan platform, ahol név és fotó nélkül bárki írhat bármit, így ott terjednek a legnagyobb  sületlenségek. Az álhír a jelek szerint még a tiszásoknak is szemet szúrt, mert Magyar Péter végül törölte a posztot, ellentétben a „rejtélyes” szír repülőgépről szóló bejegyzésével. 

 

Hazugságok egész sora

Magyar Péter rövid politikai karrierje alatt már számtalan alkalommal került önmagával is ellentmondásba, sőt nemegyszer bebizonyosodott már, hogy szándékosan hazudott. Az egyik legemlékezetesebb hazugságát tavaly nyáron mondta ki, amikor brutális vihar tombolt az ország területén, s emiatt lezárták a Liszt Ferenc nemzetközi repteret is. 

Magyar Péter a helyzetet bagatellizálva a közösségi oldalán azzal vadászta a lájkokat, hogy „a reptér az új MÁV. Volt egy zápor, és emiatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet”.

Magyar Péternek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult. Emlékezetes volt, hogy tavalyelőtt februárban, a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. Ám rövidesen létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is elindított. Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a 2024. június 9-i választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe.

Magyar Péter a mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte.

A tavaly előtti júniusi diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi védelemről.

Bennfentes milliók

Tavaly februárban robbant ki Magyar Péter részvénybotránya, amikor 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tízmillió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.

A rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert. Fontos, hogy ebben az időben Magyar az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása. Magyar tagadta a bennfentes kereskedés vádját, és azt állította, hogy az idézett napon nem vett és nem is adott el részvényt.

A Magyar Nemzeti Bank eljárást indított az ügyben, és hosszú kérdéssort küldött a Tisza elnökének, hogy tisztázza a részleteket. A nyilvánosságra került kérdésekből kiderült, hogy Magyar 2023. június 21-én adott megbízást az Opus részvényeinek megvásárlására.

Vagyis akkor, amikor még a nyilvánosság nem tudott a visszavásárlási akcióról, amely később jelentősen megnövelte a cég részvényeinek árfolyamát.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

