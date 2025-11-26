autós hírStellantis Csoportkompakt autóOpel Astra

Látványos megújulás előtt áll a magyarok egykori kedvenc autója

Megjelentek az első fotók az Opel Astra átalakulásáról, amelynek kulcseleme lesz a világító hűtőmaszk.

2025. 11. 26. 11:51
Fotó: Opel
Sokan emlékezhetnek arra, hogy a Szentgotthárdon is gyártott F-szériával az Opel Astra Magyarország egyik legnagyobb számban eladott új autója volt, és az utód G-, illetve H-széria is komoly népszerűségre tett szert. Való igaz, hogy a későbbi nemzedékek már (részben a SUV-divat miatt) nem tudták a sikert megismételni, de az Astra-sorozat fontosságát nem lehet elvitatni, miként azt sem, hogy az első Kadett-generációkkal együtt már 90 éve az egyik szimbóluma az elérhető árú német népautónak.

Fotó: Opel

Napjainkban az L-sorozat érhető el a szalonokban ötajtós ferdehátú, illetve kombi (Sports Tourer) kivitelben, melynek érdekessége a hajtásmódok páratlanul széles választéka: benzines, dízel, lágy és plug-in hibrid, illetve tisztán elektromos verzió is elérhető. Hamarosan elérkezik a ráncfelvarrás ideje, melyről az Opel kedvcsinálóként közzétett három fotót. Ezek alapján a farrész nem sokat változik, az új alufelni mutatós, de az igazi látványoság a frontkialakítás az új Vizor hűtőmasszkkal. 

Fotó: Opel

Utóbbiban az embléma mellett a kontúrvonalak is világítanak, e megoldás a Grandland-orr továbbgondolásának tekinthető, illetve a Corsa GSE Vision Gran Tourismo tanulmányon mutatott irányvonalat viszi tovább. Egyelőre a ráncfelvarrott Astra műszaki részletei nem publikusak, így a motorkínálat esetleges átalakulásáról sincs hír, azt viszont a gyári közlemény megerősítette, fejlődnek a kényelmi és biztonsági szolgáltatások. Fontos értékelni, hogy egyáltalán része marad az Opel a szegmensnek, ahonnan a Ford éppen most vonult ki.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

