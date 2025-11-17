autós hírFordFord Focus

Befejeződött Európa egyik kedvenc autójának a gyártása

A Ford népszerű modellje 27 év, 12 millió eladott példány és négy generáció után utód nélkül szűnik meg.

2025. 11. 17. 14:49
Forrás: Ford
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hírt a Ford alkalmazottai terjesztették a közösségi médiában, miután 

az utolsó Focus, egy fehér, ferdehátú példány is legördült a gyártósorról november 15-én, szombaton.

Az 1998 óta régóta gyártott kompakt modell gyártásának megszüntetéséről szóló döntést 2022-ben jelentették be azzal az indokkal, hogy a Ford fel akarja gyorsítani európai modellkínálatának átállását az elektromos modellekre.

Azóta a Focust indirekt módon két jóval drágább villany szabadidő-autó, az Explorer és a Capri váltotta fel, amelyek a Volkswagen Csoport MEB architektúráján alapulnak. A Focus nyugdíjazása azt is jelenti, hogy a németországi Saarlouisban található Ford-gyár a továbbiakban nem készít autókat, így a jövője bizonytalanná vált.

Ford
A saarlouisi gyár
(Forrás: Ford)

Bár a Focus gyártását megszüntették, a brit Autocar nemrégiben arról számolt be, hogy a Ford 2027-ben egy újabb elektromos crossoverrel próbálja betölteni a kínálatában keletkezett űrt. Ez a modell nem váltja majd fel a Focus-technikára épülő Kuga szabadidő-autót, hanem azzal együtt fogják forgalmazni, hibrid és tisztán elektromos hajtásláncokkal.

A Focus, és azt megelőzően a Fiesta 2023-as, és a Mondeo 2022-es megszűnésével a Ford a három legnagyobb volumenű európai modelljétől szabadult meg, ami drasztikusan megváltoztatta piaci pozícióját. Az európai iparági testület, az ACEA szerint 

az autógyártó 2015-ben a második legnagyobb volt Európában, tavaly viszont a 12. helyre esett vissza,

mivel piaci részesedésének közel a felét elvesztette (7,2-ről 3,3 százalékra csökkent).

Jelenleg a Ford Europe egy tervet dolgoz ki arra, hogy visszatérjen a korábbi pozícióba, aminek érdekében Jim Baumbickot, a Focus és a Kuga korábbi modellvonal-menedzserét nevezték ki az első dedikált európai Ford-vezetőnek. A menedzser fő feladatai közé tartozik az „európai vásárlók számára releváns termékek fejlesztése” – közölte az autógyártó.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu