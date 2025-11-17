Befejeződött Európa egyik kedvenc autójának a gyártása

A hírt a Ford alkalmazottai terjesztették a közösségi médiában, miután

az utolsó Focus, egy fehér, ferdehátú példány is legördült a gyártósorról november 15-én, szombaton.

Az 1998 óta régóta gyártott kompakt modell gyártásának megszüntetéséről szóló döntést 2022-ben jelentették be azzal az indokkal, hogy a Ford fel akarja gyorsítani európai modellkínálatának átállását az elektromos modellekre.

Azóta a Focust indirekt módon két jóval drágább villany szabadidő-autó, az Explorer és a Capri váltotta fel, amelyek a Volkswagen Csoport MEB architektúráján alapulnak. A Focus nyugdíjazása azt is jelenti, hogy a németországi Saarlouisban található Ford-gyár a továbbiakban nem készít autókat, így a jövője bizonytalanná vált.

A saarlouisi gyár

(Forrás: Ford)

Bár a Focus gyártását megszüntették, a brit Autocar nemrégiben arról számolt be, hogy a Ford 2027-ben egy újabb elektromos crossoverrel próbálja betölteni a kínálatában keletkezett űrt. Ez a modell nem váltja majd fel a Focus-technikára épülő Kuga szabadidő-autót, hanem azzal együtt fogják forgalmazni, hibrid és tisztán elektromos hajtásláncokkal.

A Focus, és azt megelőzően a Fiesta 2023-as, és a Mondeo 2022-es megszűnésével a Ford a három legnagyobb volumenű európai modelljétől szabadult meg, ami drasztikusan megváltoztatta piaci pozícióját. Az európai iparági testület, az ACEA szerint

az autógyártó 2015-ben a második legnagyobb volt Európában, tavaly viszont a 12. helyre esett vissza,

mivel piaci részesedésének közel a felét elvesztette (7,2-ről 3,3 százalékra csökkent).

Jelenleg a Ford Europe egy tervet dolgoz ki arra, hogy visszatérjen a korábbi pozícióba, aminek érdekében Jim Baumbickot, a Focus és a Kuga korábbi modellvonal-menedzserét nevezték ki az első dedikált európai Ford-vezetőnek. A menedzser fő feladatai közé tartozik az „európai vásárlók számára releváns termékek fejlesztése” – közölte az autógyártó.