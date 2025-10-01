Egy újabb izgalmas hot hatch autó tűnik el Európából

Németországban, a saarlouisi üzemben legyártották az utolsó Focus ST-t, amelyről képek jelentek meg a közösségi médiában. A pirosra festett kombi szeptember 26-án gördült le a gyártósorról, mindenféle különleges részlet vagy emléktárgy nélkül, amely jelezné a különleges jelentőségét. Egyelőre az sem világos, hogy melyik piacra küldik majd ezt a konkrét példányt, még az is lehet, hogy a gyári múzeumba vezet majd az útja. Sajnos a Focus ST távozásával a Ford teljes európai hot hatch kínálata megszűnt, a 200 lóerős Fiesta ST gyártását ugyanis már tavaly befejeződött. Egyébként a Fiesta-család és a Focus ST nyugdíjazása csak a kezdet volt: a Ford novemberben leállítja az összes Focus-változat gyártását, ami azt jelenti, hogy a vállalat a SUV kategórián kívül többé nem kínál majd hagyományos személyautót Európában, csak Volkswagen-alapokra épülő villanyautókat.

A Ford Focusnak már az első, 1998-ban megjelent nemzedéke is olyan ügyesen hangolt és igényes (hátul is független, de helytakarékos Contol Blade) futóművel, valamint precíz és életteli kormányzással rendelkezett, hogy szinte könyörgött egy jó motorért, amellyel rendesen ki lehet aknázni a képességeit.

Évekig váratta a rajongókat a Ford, de aztán 2002-ben bemutatta a Focus ST170-et,

amely nem csak 43 lóerővel erősebb volt a korábbi csúcsváltozatnál, hanem feszesebb felfüggesztésével, direktebb kormányzásával és harapósabb fékeivel ügyesebben is mozgott.

Ford Focus ST170

Forrás: Ford

Még abban az évben megjelent a turbómotoros, WRC-alapnak használt Focus RS is, de az magas árával és limitált darabszámával elérhetetlen volt a földi halandóknak. A Focus első három generációjából rendre készült puhább ST, és radikálisabb, erősebb RS sportváltozat is, viszont a 2018-ban megjelent utolsó, negyedik nemzedékből már csak az ST valósult meg, amelyet 2019 közepe óta lehetett megvenni benzines és dízelmotorral, ötajtós és kombi karosszériával.

Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

A benzines változatban a Mustangból átvett, 2,3 literes EcoBoost turbómotor 280 lóerőt küldött az első kerekekre, hatfokozatú manuális sebességváltó és önzáró differenciálmű segítségével. 2022-ben a Ford kisebb ráncfelvarrást hajtott végre a Focus ST-on, hogy az lépést tudjon tartani a riválisokkal. A csúcs azonban a 2025-ös modellévre készített záró széria, az Azura Edition volt, amely még erősebb fékeket, manuálisan állítható lengéscsillapítókat, szolid ültetést, puhább és nagyobb tapadású Pirelli gumikat, valamint könnyebb 19 colos felniket kapott; egy ilyen felszereltségű világoskék példányt nemrég mi is teszteltünk.