Újabb autóipari óriás építhet gyárat Magyarországon, ez nagyobbat szólhat, mint a BYD szegedi beruházása

A kínai Great Wall Motors célja, hogy 2030-ra évente egymillió autót értékesítsen külföldön, ennek érdekében nagyszabású beruházást terveznek Európában. Az egyik legnagyobb kínai autógyártó cég vezetői jelenleg azt mérlegelik, melyik országban hozzák létre első európai gyárukat, az esélyes országok közt hazánk is szerepel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 13:12
Újabb autóipari óriás építhet gyárat Magyarországon, ez nagyobbat szólhat, mint a BYD szegedi beruházása Fotó: Vémi Zoltán
Parker Shi, az 1984-ben alapított Great Wall Motors nemzetközi elnöke elmondta, hogy a GWM Spanyolországban és Magyarországon, valamint más országokban is mérlegeli a gyár lehetséges helyszíneit. A munkaerő- és logisztikai költségek számítanak elsődleges döntési szempontnak, mivel a GWM-nek kezdetben alkatrészeket kell majd az európai piacra szállítania – mondta Shi. Az egyik legnagyobb kínai autógyártónak számító cég az EU iparpolitikáját is figyelemmel kíséri, különös tekintettel azokra a változásokra, amelyek a befektetési környezetet és a vámokat érinthetik – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

egyik legnagyobb kínai autógyártó
A BYD után újabb nagy kínai autógyártó építhet gyárat Magyarországon Fotó: BYD

Európában a GWM-nek nemcsak a régóta jelen lévő versenytársaktól kell piaci részesedést szereznie, hanem agresszív kínai riválisoktól, például a Szegeden 4,5 milliárd dollárért gyárat építő BYD-től is. A BYD Spanyolországot tekinti a legesélyesebb helyszínnek harmadik európai gyárához, a már meglévő magyarországi és törökországi üzemek mellett. A GWM jelenleg Oroszországban, Thaiföldön és Brazíliában működtet külföldi gyártóüzemeket. 

A vállalat célja, hogy 2030-ra évente egymillió autót adjon el külföldön. 

„Ezért gyorsítjuk fel az európai stratégiát. Mindennek fel kell gyorsulnia” – mondta Shi. 

Pécsett épülhet meg az egyik legnagyobb kínai autógyártó magyar üzeme

Ahogy azt már korábban lehetett sejteni, Pécs közelébe is érkezhet egy nagy autóipari beruházás – mondta október elején Siklóson Lázár János építési és közlekedési miniszter. 

  • A tárcavezető szerint egy nagy autóipari vállalattal folynak a tárgyalások Pécs érdekében, ám ezek a tárgyalások titkosak, hiszen a konkurenciaharc is óriási, de 
  • a beruházás érdekében 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő. 
  • Hozzátette, hogy az M6-os és az M60-as mindenképpen feltétele a fejlesztésnek. 
  • Ugyanis, mint mondta, Szegeden azt látja, hogy a BYD-nál 10 ezer ember fog dolgozni, 
  • Debrecenben a két ipari parkban 20 ezer új munkahelyet teremtettek, 
  • ezért egy hasonló pécsi fejlesztés is felszívhatja a vármegye lakosságát.

A pécsi autóipari beruházásról korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt, közölve, hogy reményei szerint remek hírekkel szolgálhat majd. A tárcavezetőt megelőzően pedig a Világgazdaságnak nyilatkozva Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese elmondta, hogy Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, ami az ország többi területét érintette az utóbbi 10-15 évben. 

