Újabb autóipari óriás építhet gyárat Magyarországon, ez nagyobbat szólhat, mint a BYD szegedi beruházása

Parker Shi, az 1984-ben alapított Great Wall Motors nemzetközi elnöke elmondta, hogy a GWM Spanyolországban és Magyarországon, valamint más országokban is mérlegeli a gyár lehetséges helyszíneit. A munkaerő- és logisztikai költségek számítanak elsődleges döntési szempontnak, mivel a GWM-nek kezdetben alkatrészeket kell majd az európai piacra szállítania – mondta Shi. Az egyik legnagyobb kínai autógyártónak számító cég az EU iparpolitikáját is figyelemmel kíséri, különös tekintettel azokra a változásokra, amelyek a befektetési környezetet és a vámokat érinthetik – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A BYD után újabb nagy kínai autógyártó építhet gyárat Magyarországon Fotó: BYD

Európában a GWM-nek nemcsak a régóta jelen lévő versenytársaktól kell piaci részesedést szereznie, hanem agresszív kínai riválisoktól, például a Szegeden 4,5 milliárd dollárért gyárat építő BYD-től is. A BYD Spanyolországot tekinti a legesélyesebb helyszínnek harmadik európai gyárához, a már meglévő magyarországi és törökországi üzemek mellett. A GWM jelenleg Oroszországban, Thaiföldön és Brazíliában működtet külföldi gyártóüzemeket.

A vállalat célja, hogy 2030-ra évente egymillió autót adjon el külföldön.

„Ezért gyorsítjuk fel az európai stratégiát. Mindennek fel kell gyorsulnia” – mondta Shi.

Pécsett épülhet meg az egyik legnagyobb kínai autógyártó magyar üzeme

Ahogy azt már korábban lehetett sejteni, Pécs közelébe is érkezhet egy nagy autóipari beruházás – mondta október elején Siklóson Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A tárcavezető szerint egy nagy autóipari vállalattal folynak a tárgyalások Pécs érdekében, ám ezek a tárgyalások titkosak, hiszen a konkurenciaharc is óriási, de

a beruházás érdekében 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő.

Hozzátette, hogy az M6-os és az M60-as mindenképpen feltétele a fejlesztésnek.

Ugyanis, mint mondta, Szegeden azt látja, hogy a BYD-nál 10 ezer ember fog dolgozni,

Debrecenben a két ipari parkban 20 ezer új munkahelyet teremtettek,

ezért egy hasonló pécsi fejlesztés is felszívhatja a vármegye lakosságát.

A pécsi autóipari beruházásról korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt, közölve, hogy reményei szerint remek hírekkel szolgálhat majd. A tárcavezetőt megelőzően pedig a Világgazdaságnak nyilatkozva Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese elmondta, hogy Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, ami az ország többi területét érintette az utóbbi 10-15 évben.