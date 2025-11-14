A korábbi Premier League-gólkirály összetört, a szurkolók nagyon dühösek rá

Pierre-Emerick Aubameyang különös nyilatkozattal készült a Nigéria elleni vb-pótselejtezőre. Gabon leghíresebb futballistája a Chelsea szurkolóit haragította magára azzal, hogy kijelentette: kib…szottul nagy hiba volt 2022-ben a Barcelonától a londoni Kékekhez igazolnia. A Chelsea-rajongók vélhetően kárörömmel konstatálták ezután, hogy Nigéria hosszabbítás után 4-1-re nyert Gabon ellen, s ezzel Aubameyang vb-álma szertefoszlott, minden bizonnyal örökre, ugyanis a 2030-as futball-vb idején már negyvenegy éves lesz a csatár.

Keylor Navas kifejező mozdulata, Costa Rica égi segítségre is szorul, hogy eljusson a 2026-os világbajnokságra. Fotó: AFP/Ezequiel Becerra

A rendes játékidőben Adams góljára a 89. percben Lemina szerencsés találattal még válaszolt, de hiába harcolta ki a hosszabbítást Gabon, a ráadásban három gólt is kapott, ezek közül kettőt Sallai Roland klubtársa, Victor Osimhen jegyzett.

Osimhen maga is igazi gólvágó, korábban Olaszországban (Napoli), majd a tavalyi idényben Törökországban (Galatasaray) lett gólkirály. Aubameyang gólkirályi címei talán még értékesebbek: ő a Bundesliga (Dortmund), a Premier League (Arsenal) és az Európa-liga (Marseille) góllövőlistáján is zárt az élen pályafutása során. A vb-szereplés viszont a mezőny kibővítése ellenére is álom marad számára, harminchat évesen pedig pontosan látszott rajta, hogy ez mit jelent.

Nigeria venció a Gabón 4-1 después de la prórroga y avanzó a la final de la repesca de la CAF.



Aubameyang se queda sin Copa del Mundo. ❌ pic.twitter.com/vGlZ5rBJ6m — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 13, 2025

Osimhen még reménykedhet a vb-debütálásában, Nigéria vasárnap a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen folytatja a pótselejtezőt, amely 1-0-ra nyert Kamerun ellen. A vasárnapi győzelem azonban még nem vb-kvótát ér, csupán a márciusi interkontinentális pótselejtezőn való részvételt.

CONGO DR STUN CAMEROON IN STOPPAGE TIME AND ADVANCE TO THE FINAL 🇨🇩 🇨🇩 🇨🇩



THEY WILL FACE NIGERIA FOR A SPOT IN THE INTER-CONFEDERATION PLAYOFFS ON SUNDAY ⚔️ pic.twitter.com/QFtNQhLDiO — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2025

Ugyanoda igyekszik Irak és az Egyesült Arab Emírségek, csütörtökön Abu-Dzabiban 1-1-re végeztek egymással, jövő kedden Irakban játsszák a visszavágót. Biztos résztvevője már az interkontinentális pótselejtezőnek Új-Kaledónia és Bolívia, további két hely pedig Közép-Amerikának jut, a hat csapat két kvótáért küzd majd márciusban, Mexikóban.

Costa Rica szorult helyzetben

A CONCACAF-zónából rendezőként az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada vb-részvétele is biztos, a közép-amerikai országok további három helyért, valamint az említett két pótselejtezős kvótáért küzdenek. A csoportkör csütörtöki, utolsó előtti fordulójának nagy meglepetése volt, hogy Costa Rica 1-0-ra kikapott Haiti vendégeként. A Real Madriddal BL-győztes Keylor Navas kapus és csapattársai a legutóbbi három vb-n ott voltak, mos viszont a harmadik helyre csúsztak vissza a csoportjukban, s hiába győzik le az utolsó fordulóban Hondurast, más eredmények kedvező alakulása is kellene ahhoz, hogy legalább az interkontinentális pótselejtezőt elérjék.