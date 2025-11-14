vb-selejtezőVictor OsimhenChelsea FCCosta Rica-i fociválogatottPierre-Emerick Aubameyang

A korábbi Premier League-gólkirály összetört, a szurkolók nagyon dühösek rá

Pierre-Emerick Aubameyang az utóbbi szűk évtized egyik legeredményesebb csatára, volt a Bundesliga, a Premier League és az Európa-liga gólkirálya is. A harminchat éves támadó hazája, Gabon színeiben azonban vélhetően az utolsó esélyét is elszalasztotta, hogy világbajnokságon futballozhasson, Nigéria egy hosszabbítás után aratott 4-1-es sikerrel zúzta szét Aubameyang álmait. Kamerun is elszállt, Costa Rica váratlanul szorult helyzetbe került.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14.
Pierre-Emerick Aubameyang a Nigéria elleni pótselejtezőn már nem mutathatott be gólörömöt, Gabon legendájanak álom marad a futball-vb Fotó: AFP/Simon Maina
Pierre-Emerick Aubameyang különös nyilatkozattal készült a Nigéria elleni vb-pótselejtezőre. Gabon leghíresebb futballistája a Chelsea szurkolóit haragította magára azzal, hogy kijelentette: kib…szottul nagy hiba volt 2022-ben a Barcelonától a londoni Kékekhez igazolnia. A Chelsea-rajongók vélhetően kárörömmel konstatálták ezután, hogy Nigéria hosszabbítás után 4-1-re nyert Gabon ellen, s ezzel Aubameyang vb-álma szertefoszlott, minden bizonnyal örökre, ugyanis a 2030-as futball-vb idején már negyvenegy éves lesz a csatár.

Keylor Navas kifejező mozdulata, Costa Rica égi segítségre is szorul, hogy eljusson a 2026-os világbajnokságra, Aubameyang és Gabon már elszállt
Keylor Navas kifejező mozdulata, Costa Rica égi segítségre is szorul, hogy eljusson a 2026-os világbajnokságra. Fotó: AFP/Ezequiel Becerra

A rendes játékidőben Adams góljára a 89. percben Lemina szerencsés találattal még válaszolt, de hiába harcolta ki a hosszabbítást Gabon, a ráadásban három gólt is kapott, ezek közül kettőt Sallai Roland klubtársa, Victor Osimhen jegyzett.

Osimhen maga is igazi gólvágó, korábban Olaszországban (Napoli), majd a tavalyi idényben Törökországban (Galatasaray) lett gólkirály. Aubameyang gólkirályi címei talán még értékesebbek: ő a Bundesliga (Dortmund), a Premier League (Arsenal) és az Európa-liga (Marseille) góllövőlistáján is zárt az élen pályafutása során. A vb-szereplés viszont a mezőny kibővítése ellenére is álom marad számára, harminchat évesen pedig pontosan látszott rajta, hogy ez mit jelent.

Osimhen még reménykedhet a vb-debütálásában, Nigéria vasárnap a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen folytatja a pótselejtezőt, amely 1-0-ra nyert Kamerun ellen. A vasárnapi győzelem azonban még nem vb-kvótát ér, csupán a márciusi interkontinentális pótselejtezőn való részvételt.

Ugyanoda igyekszik Irak és az Egyesült Arab Emírségek, csütörtökön Abu-Dzabiban 1-1-re végeztek egymással, jövő kedden Irakban játsszák a visszavágót. Biztos résztvevője már az interkontinentális pótselejtezőnek Új-Kaledónia és Bolívia, további két hely pedig Közép-Amerikának jut, a hat csapat két kvótáért küzd majd márciusban, Mexikóban.

 

Costa Rica szorult helyzetben

A CONCACAF-zónából rendezőként az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada vb-részvétele is biztos, a közép-amerikai országok további három helyért, valamint az említett két pótselejtezős kvótáért küzdenek. A csoportkör csütörtöki, utolsó előtti fordulójának nagy meglepetése volt, hogy Costa Rica 1-0-ra kikapott Haiti vendégeként. A Real Madriddal BL-győztes Keylor Navas kapus és csapattársai a legutóbbi három vb-n ott voltak, mos viszont a harmadik helyre csúsztak vissza a csoportjukban, s hiába győzik le az utolsó fordulóban Hondurast, más eredmények kedvező alakulása is kellene ahhoz, hogy legalább az interkontinentális pótselejtezőt elérjék.

Vb-selejtezők, csütörtöki eredmények

Afrika, pótselejtező
Nigéria–Gabon 4-1 (hosszabbítás után)
Kongói DK–Kamerun 1-0

A két győztes egy meccses párharcának továbbjutója az interkontinentális pótselejtezőn vehet részt.

Ázsia, pótselejtező, első mérkőzés
Egyesült Arab Emírségek–Irak 1-1

A két meccses párharc továbbjutója az interkontinentális pótselejtezőn vehet részt.

CONCACAF-zóna, 5. forduló

A csoport
Suriname–Salvador 4-0
Guatemala–Panama 2-3

Az állás

  1. Suriname 9 pont (8-3-as gólkülönbség)
  2. Panama 9 (6-4)
  3. Guatemala 5
  4. Salvador 3

B csoport
Bermuda–Curacao 0-7
Trinidad és Tobago–Jamaica 1-1

Az állás

  1. Curacao 11 pont
  2. Jamaica 10
  3. Trinidad és Tobago 6
  4. Bermuda 0

C csoport
Haiti–Costa Rica 1-0
Nicaragua–Honduras 2-0

Az állás

  1. Honduras 8 pont (5-2-es gólkülönbség)
  2. Haiti 8 (7-6)
  3. Costa Rica 6
  4. Nicaragua 4

A csoportelsők kijutnak a vb-re, a két legjobb mérlegű csoportmásodik az interkontinentális pótselejtezőn vehet részt.

A csütörtöki európai vb-selejtezők eredményei

 

 

