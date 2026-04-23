Macron saját embereit helyezi pozícióba a választások előtt

Egyre erősebb kritikák érik Emmanuel Macron francia elnököt, amiért ellenfelei szerint a 2027-es elnökválasztás előtt saját szövetségeseit helyezi kulcsfontosságú állami pozíciókba.

Forrás: Euractiv2026. 04. 23. 12:32
Emmanuel Macron francia elnök Forrás: Chesnot/Getty Images
Macron bebetonozná a hatalmát

A bírálatok nemcsak egy politikai oldalról érkeznek. A jobboldali és baloldali ellenzék egyaránt azt állítja, hogy Macron gyengíti a hatalmi ellensúlyokat, és saját politikai táborához köti az elvileg független intézményeket. A nemzeti jobboldal szerint mindez akár egy jövőbeni hatalomváltás elé is akadályokat gördíthet, különösen, ha Marine Le Pen és tábora kerülne kormányra.

A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy az elnök egykori miniszterét nevezte ki az állami költések ellenőrzéséért felelős számvevőszék élére. Kritikusok szerint ezzel Macron szakított azzal a korábbi gyakorlattal, hogy ilyen kulcspozíciókba ellenzéki vagy politikailag független személyeket jelölnek a hitelesség megőrzése érdekében.

A kinevezés jogi vitákat is kiváltott: korrupcióellenes szervezetek bíróságon támadták meg a döntést, összeférhetetlenséget emlegetve. Egyes jogászok szerint az elnök a francia rendszer sajátosságait kihasználva él a széles kinevezési jogkörével, miközben valódi ellenőrzés alig érvényesül.

Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés parlamenti csoportjának elnöke (Fotó: AFP/Stephane de Sakutin)

A vita során Magyarország is szóba került

Egy francia jogász úgy fogalmazott: ha hasonló történne Magyarországon, „minden demokrata felháborodna”, utalva arra, hogy a nyugati közbeszédben gyakran éri kritika a magyar intézményi működést.

Macron szövetségesei ugyanakkor visszautasítják a vádakat. Szerintük természetes, hogy egy két ciklust végigvivő elnök olyan szakembereket nevez ki, akik bizonyítottak a kormányzás során, és a döntések mögött szakmai, nem pedig politikai szempontok állnak.

A háttérben már javában zajlik a hatalmi küzdelem a 2027-es választásokért. Franciaország erősen centralizált rendszerében ezek a kinevezések hosszú évekre meghatározhatják a jogalkotást, a költségvetési ellenőrzést és az állam működését.

