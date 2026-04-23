Macron saját embereit helyezi pozícióba a választások előtt

Macron bebetonozná a hatalmát

A bírálatok nemcsak egy politikai oldalról érkeznek. A jobboldali és baloldali ellenzék egyaránt azt állítja, hogy Macron gyengíti a hatalmi ellensúlyokat, és saját politikai táborához köti az elvileg független intézményeket. A nemzeti jobboldal szerint mindez akár egy jövőbeni hatalomváltás elé is akadályokat gördíthet, különösen, ha Marine Le Pen és tábora kerülne kormányra.

A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy az elnök egykori miniszterét nevezte ki az állami költések ellenőrzéséért felelős számvevőszék élére. Kritikusok szerint ezzel Macron szakított azzal a korábbi gyakorlattal, hogy ilyen kulcspozíciókba ellenzéki vagy politikailag független személyeket jelölnek a hitelesség megőrzése érdekében.

A kinevezés jogi vitákat is kiváltott: korrupcióellenes szervezetek bíróságon támadták meg a döntést, összeférhetetlenséget emlegetve. Egyes jogászok szerint az elnök a francia rendszer sajátosságait kihasználva él a széles kinevezési jogkörével, miközben valódi ellenőrzés alig érvényesül.