Elítélt bűnözőket engednének ki Franciaországban, mert megteltek a börtönök

Franciaországban egyre zsúfoltabbak a börtönök, így a kormány kénytelen lépni. A telítettség országosan 137 százalék, egyes helyeken pedig a kétszáz százalékot is eléri, sok fogvatartott a földön alszik. A Gérald Darmanin által előkészített javaslat szerint a büntetésük végéhez közeledő, kisebb súlyú bűncselekmények miatt elítéltek gyorsítottan szabadulhatnának, sőt egy úgynevezett „börtönplafon” bevezetése is napirenden van. A jobboldal bírálta a terveket, szerintük ez veszélybe sodorhatja a közbiztonságot.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 6:33
Franciaországban egyre túlzsúfoltabbak a börtönök Forrás: AFP
Franciaországban új lépéseket készítenek elő a börtönök túlterheltségének csökkentésére. A tervek szerint egyes elítéltek hamarabb szabadulhatnak, hogy ezzel enyhítsék a zsúfoltságot. Első körben azok kerülhetnek ki idő előtt, akik már közel járnak a büntetésük végéhez vagy kisebb súlyú ügyek miatt kerültek börtönbe – számolt be róla a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Fotó: AFP

A Le Monde beszámolója szerint Gérald Darmanin olyan előterjesztésen dolgozik, amely felgyorsítaná egyes fogvatartottak szabadon engedését. A javaslat egyik kulcseleme a „börtönplafon” bevezetése, ami felső határt szabna az intézmények befogadóképességének. A tervezet szerint ha egy börtön eléri a meghatározott létszámot, új elítéltek befogadása előtt más rabokat ki kellene engedni. Darmanin szerint a helyzet tarthatatlan. Úgy fogalmazott:

A börtönök túlzsúfoltsága túl régóta aláássa büntetés-végrehajtási rendszerünket. Lerontja mind a bátor börtönőreink munkakörülményeit, mind a fogvatartottak fogvatartási körülményeit, megakadályozva a visszaesés elleni hatékony fellépést

– írta az X-en

Gérald Darmanin jelezte, hogy a törvénycsomagot a következő hetekben a Minisztertanács elé viszik. Elmondása szerint a tervezet konkrét lépéseket tartalmaz a túlzsúfoltság kezelésére. Idetartozik az új férőhelyek kialakítása, és az a gyakorlat is megszűnne, hogy a rabok egy része a földön alszik. Közben egy másik indítvány is napirendre került, amelyet Florent Boudié jegyez. 

Ez lehetővé tenné, hogy jó magaviselet esetén egyes elítéltek feltételesen hamarabb szabaduljanak, ugyanakkor visszaesésnél szigorúbb büntetést alkalmaznának.

A tervek ugyanakkor nem vonatkoznának a súlyos bűncselekmények miatt elítéltekre, a terrorizmushoz köthető ügyek szereplőire, illetve azokra sem, akik ellen fegyelmi eljárás zajlik.

Fotó: AFP

Március elején 87 126 fogvatartott volt a francia intézményekben, miközben a rendszer hivatalos kapacitása 63 353 férőhely. 

Ez több mint 137 százalékos kihasználtságot jelent. Egyes intézményekben a telítettség eléri a kétszáz százalékot, sokan matracokon alszanak a padlón.

Emmanuel Macron korábban 15 ezer új börtönhely megépítését ígérte, de eddig ennek csak egy részét valósították meg. 

A mostani terv több ponton is hasonlít a Covid–19 idején bevezetett intézkedésekre – erről az Origo oldalán olvashat részletesen.

A jobboldal bírálta a terveket: attól tartanak, hogy az automatikus korai szabadon bocsátás növelheti a visszaesések számát.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

