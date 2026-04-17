Elítélt bűnözőket engednének ki Franciaországban, mert megteltek a börtönök

Franciaországban új lépéseket készítenek elő a börtönök túlterheltségének csökkentésére. A tervek szerint egyes elítéltek hamarabb szabadulhatnak, hogy ezzel enyhítsék a zsúfoltságot. Első körben azok kerülhetnek ki idő előtt, akik már közel járnak a büntetésük végéhez vagy kisebb súlyú ügyek miatt kerültek börtönbe – számolt be róla a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

A Le Monde beszámolója szerint Gérald Darmanin olyan előterjesztésen dolgozik, amely felgyorsítaná egyes fogvatartottak szabadon engedését. A javaslat egyik kulcseleme a „börtönplafon” bevezetése, ami felső határt szabna az intézmények befogadóképességének. A tervezet szerint ha egy börtön eléri a meghatározott létszámot, új elítéltek befogadása előtt más rabokat ki kellene engedni. Darmanin szerint a helyzet tarthatatlan. Úgy fogalmazott:

A börtönök túlzsúfoltsága túl régóta aláássa büntetés-végrehajtási rendszerünket. Lerontja mind a bátor börtönőreink munkakörülményeit, mind a fogvatartottak fogvatartási körülményeit, megakadályozva a visszaesés elleni hatékony fellépést

– írta az X-en.