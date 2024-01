Sörkonferencia – Central European Brewers Conference (CEBC Expo) 2024

– Hogy került kapcsolatba a craft sörökkel? Miért tartja fontosnak ezt a rendezvényt?

– Akkor kezdtem el komolyan foglalkozni a sörrel, amikor 2016-ban elhatároztuk, hogy létrehozunk egy Masters nevű szerződéses csomagoló sörfőzdét, majd 2017-ben megvettük a balatonvilágosi Hedon Breweryt. Amíg az iparágról tanultunk, meglátogattam az USA-ban a Brewers Association (az Egyesült Államok kisüzemi főzdéinek szakmai szervezete – szerk.) által szervezett Craft Brewers Conference-t. Annyira lenyűgözött ez az esemény, ahol rengeteg dolgot megtudhattam az iparágról az iparág vezető előadói által vezetett szemináriumokon. Ez a konferencia 35 000 látogatót vonz. Tengernyi szakáll, tetoválás, kreativitás és pozitív energia. Kiváló hely más sörfőzdékkel és beszállítókkal való kapcsolatteremtésre is.

Tony Prior. Fotó: CEBC

A Craft Beer iparág egyedülálló, mivel nagyon nyitott, és sok a tudásmegosztás és az együttműködés a „versenytársak” között. Szeretem, hogy a söripar a piaci verseny ellenére még mindig így tud működni, és arra gondoltam, hogy ugyanezt, amit az USA-ban tapasztaltam konkrétan Közép-Európára is adaptálhatjuk. Ezért indítottuk el a CEBC-t.

– Idén milyen jellegű előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők. Melyik Ön szerint a legizgalmasabb?

– Több előadást is ki tudnék emelni a gazdag programból. Egyik kedvenc sörszakíróm, az idei főelőadónk, az oregoni Portlandban élő Jeff Alworth. Ő több komoly szakkönyvet is jegyez, hatalmas tudással rendelkezik a söriparról, amiből mindannyian tanulhatunk. Nagyon érdekel a Price Waterhouse Coopers munkatársainak előadása is arról, hogyan lehet uniós vagy magánfinanszírozást szerezni a sörfőzdék számára. Ráadásul ebben az évben két szemináriumot is tartunk arról, hogyan készítsünk nagyszerű alkoholmentes és alacsony alkoholtartalmú söröket, ami piacunk gyorsan növekvő szegmense.

– Honnan érkeznek az előadók, kiállítók, részvevők?

– Idén több mint 30 sörfőzde jelentkezett be Magyarországról, Romániából, Horvátországból, Lettországból, Szlovéniából, Csehországból, Lengyelországból és Franciaországból. Előadóink és a kiállítók az Egyesült Államokból, Magyarországról, Belgiumból, Lengyelországból, Chiléből, az Egyesült Királyságból, Olaszországból, Németországból és Romániából jönnek a rendezvényre.

European Craft Beer Cup (ECBC)

Az idei konferencia mellékrendezvényén hagyományosan lesz egy sörverseny, ahová hét (világos lager; világos ale, sour ale, IPA / DIPA, búzasör, porter / stout és open) kategóriában lehetett nevezni. A verseny a BJCP szabvány szerint, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező bírálókkal várja a söröket. Ezen a rendezvényen magam is bíráskodom, és részben ehhez kapcsolódik a számomra legizgalmasabb előadás is. A verseny lengyel főbírája, Marek Kaminski (Browar Kingpin), a Lengyel Kisüzemi Sörfőző Egyesület egyik alapítója tart előadást egy rendkívül izgalmas lengyel történelmi sörtípusról, a grodziskieről. Mivel az előadó sörfőző is, nem csak történelmi irányból, hanem gyakorlati, sörfőzői oldalról is megközelíti a témát.

Fotó: CEBC

Ez a középkori eredetű könnyed, enyhén füstös búzasör a lengyeleknél, de az USA-ban is reneszánszát éli. A Brewers Association és a BJCP amerikai versenyszabvány csak 2013-ban illetve2015-ben „kanonizálta” a stílust, így több szempontból is hasznos lehet ez a szeminárium sörfőzőknek és fogyasztóknak egyaránt. A Házisörfőző Egyesület a lengyelek mellett Magyarországon és a világon is úttörőként már a 2014-es versenyén külön kategóriában indította a sörtípust. Egy időben kapható is volt magyar grodziskie is, a Kecskeméti Sörmesterek Szalonka néven hozták forgalomba.

NE IPA főzés a legjobbakkal

A CEBC programjában idén is lesz sörfőzdelátogatás, kiállítói bemutatók és rengeteg olyan szakmai program, ami összehozza az iparági szereplőket és a craft sör iránt fogékony szakmai látogatókat. A konferencia hivatalos programjához tartozik egy külön rendezvény is. Szombaton, január 27-én a résztvevők leutazhatnak a balatonvilágosi Hedon Sörfőzdébe és ott Himmel Olivér, a Brew Your Mind sörfőzde sörmestere irányításával részt vehetnek egy Hazy IPA főzésen. Közben Olivér, aki a legmagasabbra értékelt NE IPA-kat készíti Magyarországon, a tapasztalatait és tanácsait mondja el a sörfajta főzésével és erjesztésével kapcsolatban, így igazi szakmai csemege lesz házi főzőknek és profi főzdéknek egyaránt.

A napi rutin és a munka vagy fesztiválozás mellett rendkívül fontos egy iparágban az eszmecsere, az inspiráció, és a baráti szakmai beszélgetés. A CEBC értékes, fontos szakmai rendezvényként összehozza és összefogja a szakmát. A találkozásokból, beszélgetésekből közös sörfőzés és új izgalmas sörök is születhetnek, melyeket hamarosan a nagyközönség is megkóstolhat.