Sörkóstoló a sörünnepen – VII. Indoor Sörfesztivál

– Mióta létezik az Indoor Sörfesztivál?

– Ez már a hetedik alkalom, hogy megrendezzük a fesztivált. Először a Gellért szállóban volt a helyszín, amit a felújítás miatt az Intercontinentalba tettünk át. Idén a nagy népszerűségre gondolva a Marriottot választottuk. Több nagy borkóstoló rendezvény van a téli időszakban is, de a minőségi sörök kedvelőinek a teraszos szezon lezárultával tavaszig nincs igazán lehetősége, hogy egy több mint százféle sört kóstolhassanak egy helyen. A koncepció az, hogy egy viszonylag kedvező árú belépővel, elegáns környezetben, korlátlan mennyiségű sört lehet kóstolni, kulturált keretek közt. A rendezvényen másfél decis poharakat adunk a belépőhöz, és avval lehet a standoknál körbejárni. Az év során több sörfesztivált is szervezünk, például a szezonnyitó és szezonzáró sörfesztivált a Corvin-negyedben, de talán ez a fesztivál, pont a kóstolás jellege és a rendezvény időpontja miatt is a legkedvesebb a számunkra. Meghívunk a céges kiállítók mellett olyan kis főzdéket is, akiknek a főzőmesterei, tulajdonosai kínálják a söreiket, és így nemcsak egy címkét és egy nevet kapnak a vendégek, hanem egy személyes élményt is szerezhetnek az egyes főzdékről.

Fotó: Indoor sörfesztivál

– A sörkóstolás mellett milyen egyéb programok lesznek?

– Igyekszünk a sörkultúrára helyezni a hangsúlyt. Nem csak sörözni lehet, hanem mindkét napra szerveztünk egy sörvacsorát, amire már most elfogytak a jegyek. Ezen kívül Katona Csaba történész és Martin Imre vendéglátós szakember történeti előadásai is meghallgathatóak. Lesz vezetett gin-kóstolás, és az Erdinger búzasörfőzde támogatásával kialakítunk egy kis Oktoberfest-sarkot, hogy a hagyományos fesztiválhangulat is jelen legyen. Minőségi sörfalatokat is kóstolgathatnak a látogatók a sörök mellé. Útravalót is adunk, mert a távozó vendégek logózott sörös korsót kapnak emlékbe az otthoni sörözésekhez.

Fotó: Indoor sörfesztivál

Magyar keretek között csak két olyan sörös rendezvény van, amelyen egy belépővel korlátlanul lehet kóstolni. A Budapest Beer Week a beergekek rendezvénye, inkább a nemzetközi sörökre helyezi a hangsúlyt. Az Indoor Sörfesztiválon a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete támogatásával érkező és a többi kisebb-nagyobb magyar főzde képviselői télen egyedülálló, széles palettáját mutatják be a mai magyar sörszcénának. Emellett nagy választékban találunk belga, ír és német söröket, valamint lesznek hagyományos és a pilzenihez képest meglepő új-hullámos cseh sörök is.

Az Indoor Sörfesztivál lehetőséget ad arra, hogy elmélyítsük ismereteinket a sörről, megtalálhassuk a számunkra leginkább kedves sörfajtát, és persze eltölthessünk egy remek társasági estét jó hangulatban, minőségi sörökkel.

Borítókép: Képek a sörfesztiválról (Fotó: Indoor sörfesztivál)