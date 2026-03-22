Budapest ad otthont az I. Patrióta nagygyűlésnek

Március 23-án Budapest ismét a szuverenista politika központjává válik. Az I. Patrióta nagygyűlésre Európa meghatározó jobboldali vezetői érkeznek, hogy közösen álljanak ki Orbán Viktor politikája és a nemzeti érdekek védelme mellett – írja az Origo.

Munkatársunktól
2026. 03. 22. 8:12
A Patrióták Európáért vezetői az Európai Parlamentben Fotó: AFP
A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény célja, hogy választ adjon arra, amit a szervezők szerint a brüsszeli elit és az európai emberek közötti egyre mélyülő szakadék jelent. A rendezvényen a Patrióták Európáért vezető politikusai és több európai jobboldali párt képviselői is részt vesznek.

Európa patriótái (Forrás: Patrióta Nagygyűlés)

Patrióta kiállás a szuverenista értékekért

A program délelőtt az Országházban kezdődik „A döntés joga: migráció és szuverenitás” című konferenciával, ahol többek között Gál Kinga, Gulyás Gergely és Bóka János is felszólal. A konferencia zárásaként Kövér László mond beszédet. A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol nagyszabású politikai és kulturális programok várják az érdeklődőket – írja az Origo.

A színpadon felszólal többek között Marine Le Pen, Matteo Salvini, Santiago Abascal, Herbert Kickl és Geert Wilders is.

Leader of French far-right party Rassemblement National (RN) and candidate for the presidential elections Marine Le Pen (L) shakes hands with Hungarian Prime Minister Viktor Orban during their joint press conference in the Prime Ministers office, the Carmelita monastery of Buda castle district in Budapest, Hungary, on October 26, 2021. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Marine Le Pen kezet fog Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A nap kiemelt felszólalója Orbán Viktor lesz, aki várhatóan a kontinens jövőjét meghatározó kérdésekről, a szuverenitásról és az európai együttműködés irányáról beszél majd.

A szervezők szerint a találkozó egyértelmű üzenetet hordoz: Európában továbbra is léteznek olyan politikai erők, amelyek a nemzetállamok megerősítésében és a választók akaratának képviseletében látják a kontinens jövőjét.

A Patrióták Európáért frakció 2024 nyarán alakult meg az Európai Parlamentben, tizenkét tagállamból tizennégy párt 84 képviselőjével, így a harmadik legnagyobb frakcióvá vált. A frakció azóta bővült, 2024 októberében csatlakozott a lengyel Konföderáció, az ő két képviselőjükkel nyolcvanhatra nőtt a frakció létszáma.

A Bécsben aláírt patrióta kiáltvány alapelvei szerint a szuverén nemzetállamok Európáját támogatja, elutasítva a föderalista törekvéseket, hangsúlyozva az országok szuverenitásának védelmét, az illegális migráció elleni harcot és a zöldmegállapodás felülvizsgálatát. Elnökévé Jordan Bardellát (Nemzeti Tömörülés, Franciaország), első alelnökévé pedig Gál Kingát (Fidesz, Magyarország) választották.

Borítókép: A Patrióták Európáért vezetői az Európai Parlamentben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

