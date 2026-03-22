Budapest ad otthont az I. Patrióta nagygyűlésnek

A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény célja, hogy választ adjon arra, amit a szervezők szerint a brüsszeli elit és az európai emberek közötti egyre mélyülő szakadék jelent. A rendezvényen a Patrióták Európáért vezető politikusai és több európai jobboldali párt képviselői is részt vesznek.

Patrióta kiállás a szuverenista értékekért

A program délelőtt az Országházban kezdődik „A döntés joga: migráció és szuverenitás” című konferenciával, ahol többek között Gál Kinga, Gulyás Gergely és Bóka János is felszólal. A konferencia zárásaként Kövér László mond beszédet. A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol nagyszabású politikai és kulturális programok várják az érdeklődőket – írja az Origo.

A színpadon felszólal többek között Marine Le Pen, Matteo Salvini, Santiago Abascal, Herbert Kickl és Geert Wilders is.

A nap kiemelt felszólalója Orbán Viktor lesz, aki várhatóan a kontinens jövőjét meghatározó kérdésekről, a szuverenitásról és az európai együttműködés irányáról beszél majd.

A szervezők szerint a találkozó egyértelmű üzenetet hordoz: Európában továbbra is léteznek olyan politikai erők, amelyek a nemzetállamok megerősítésében és a választók akaratának képviseletében látják a kontinens jövőjét.

A Patrióták Európáért frakció 2024 nyarán alakult meg az Európai Parlamentben, tizenkét tagállamból tizennégy párt 84 képviselőjével, így a harmadik legnagyobb frakcióvá vált. A frakció azóta bővült, 2024 októberében csatlakozott a lengyel Konföderáció, az ő két képviselőjükkel nyolcvanhatra nőtt a frakció létszáma.

A Bécsben aláírt patrióta kiáltvány alapelvei szerint a szuverén nemzetállamok Európáját támogatja, elutasítva a föderalista törekvéseket, hangsúlyozva az országok szuverenitásának védelmét, az illegális migráció elleni harcot és a zöldmegállapodás felülvizsgálatát. Elnökévé Jordan Bardellát (Nemzeti Tömörülés, Franciaország), első alelnökévé pedig Gál Kingát (Fidesz, Magyarország) választották.

