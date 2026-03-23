Az ukrán hadvezetés a harctéri tapasztalatokhoz igazítva átalakítaná a kiképzési rendszert, és egyre inkább a belföldi felkészítésre helyezi a hangsúlyt. A tervek szerint az újoncok kiképzése teljes egészében Ukrajnában zajlana, mivel a nyugati kiképzők tapasztalatait nem tartják megfelelően naprakésznek a jelenlegi hadműveletekhez.

2026. 03. 23. 7:51
Ukrán katonák kiképzésen Forrás: AFP
Az ukrán katonai vezetés a fronton kialakult aktuális körülményekhez igazítaná a kiképzés rendszerét, ezért egyre inkább a hazai felkészítés megerősítésére koncentrál. A lépés indoka, hogy a külföldön szerzett tapasztalatok nem minden esetben fedik le a jelenlegi hadműveleti környezet sajátosságait – erről az Origo számolt be.

A beszámoló szerint egy vezérkari tiszt jelezte: a cél az, hogy az újoncok kiképzése teljes mértékben Ukrajna területén valósuljon meg. 

Az ukrán vezetés ezt azzal indokolja, hogy a nyugati kiképzők nem rendelkeznek naprakész harctéri tapasztalatokkal.

Eltávolodtak a mi valóságunktól és a jelenlegi hadműveletektől

 – fogalmazott.

A tiszt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kiképzési rendszer továbbfejlesztése folyamatos, és ennek egy része továbbra is külföldi helyszíneken történik. Elmondása szerint elsőként Nagy-Britannia vetette fel, hogy minden kiképzési tevékenységet Ukrajnába kellene áthelyezni, és az erőforrásokat külön központokba, illetve feladatkörök szerint kellene összpontosítani annak érdekében, hogy ne tagolódjanak szét – közölte Jevhen Mezsevikin. 

Kijev Magyar Péter győzelmében bízik

Az ukrajnai háború árát az emberek a saját bőrükön érzik. Brüsszel nem a béke felé mozdul, hanem újabb pénzügyi és katonai támogatásokkal tartaná fenn a háborút.

Ezt a magyar kormány következetesen ellenzi, ezért Zelenszkij és a brüsszeli elit egyre inkább Magyar Péterben látja azt a szereplőt, aki kész lenne jóváhagyni a további támogatásokat.

A kijevi vezetésnek létkérdés a pénzügyi stabilitás fenntartása, a következő, kilencvenmilliárd eurós uniós hitelt azonban Magyarország az ukrán olajblokád miatt blokkolja. Korábban Makszim Nesvitalov ukrán politológus is nyíltan Orbán Viktor választási vereségét sürgette, és kijelentette: Magyarország jelenlegi miniszterelnöke szerinte nemcsak Ukrajnának, hanem egész Európának árt. 

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel a Tisza Párt vezetője eltitkolta látogatása valódi okát, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, s hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.

Magyar Péter magyar hősök fala előtt akarhat fotózkodni?

Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen. 

Magyar Péter a közösségi oldalán is többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
