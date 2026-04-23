Körvonalazódik a dátum, amikor Ukrajna hadikölcsönhöz juthat

A vezeték újraindításával megszűnt az utolsó akadály az Ukrajnának szánt, kilencvenmilliárd eurós uniós hitel kifizetése előtt. A szállítás csütörtök hajnalban indult újra, így csaknem három hónapos kiesést követően ismét megérkezett a kőolaj Szlovákiába. A fennakadást egy januárban végrehajtott orosz támadás okozta, amely az ukrajnai vezetékszakaszt érte.
A hírt Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter is megerősítette.
Ma hajnali két órától újraindult az olaj beérkezése Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken keresztül
– írta Facebook-oldalán, hozzátéve:
A szállítás jelenleg a megállapodás szerinti tervnek megfelelően zajlik.
