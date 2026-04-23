Körvonalazódik a dátum, amikor Ukrajna hadikölcsönhöz juthat

A mostani fejlemény lezár egy több hónapon át tartó patthelyzetet, amely miatt az EU eddigi legnagyobb Ukrajnának szánt pénzügyi csomagja nem valósulhatott meg. Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban megakadályozta a hitel elfogadását – amelyet befagyasztott orosz vagyonok hozamaiból finanszíroznának –, és feltételként szabta a szállítás helyreállítását.

A megállapodás sorsa teljes mértékben a vezetéken múlott. Magyarország és Szlovákia csak akkor volt hajlandó támogatni a döntést, ha az olaj ténylegesen eljut a területükre, és a nagykövetek is csak a szállítás újraindulását követően egyeztek meg a továbblépésről.

Egy diplomata arra figyelmeztetett, hogy továbbra is fennállhatnak technikai nehézségek, ezért indokolt az óvatosság. Egy másik viszont úgy vélte, hogy az újraindítás elegendő alapot jelent, és „nagyon tudományos számításokra” hivatkozva beszélt az olaj várható érkezési idejéről.

A Mol közlése szerint a kőolaj kedden délben indult el Ukrajnán keresztül.

Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)