UkrajnaBarátság kőolajvezetékMagyarország

Körvonalazódik a dátum, amikor Ukrajna hadikölcsönhöz juthat

Az Európai Unió döntésének kulcsfeltétele teljesült azzal, hogy újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Ukrajna lépése nyomán elhárult az akadály a több tíz milliárd eurós hitelcsomag folyósítása elől, amely hónapokig politikai viták kereszttüzében állt. A fejlemény nemcsak a régió energiaellátása szempontjából meghatározó, hanem az uniós döntéshozatal irányát is érdemben befolyásolja.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 14:21
Barátság kőolajvezeték
Barátság kőolajvezeték Forrás: AFP
A vezeték újraindításával megszűnt az utolsó akadály az Ukrajnának szánt, kilencvenmilliárd eurós uniós hitel kifizetése előtt. A szállítás csütörtök hajnalban indult újra, így csaknem három hónapos kiesést követően ismét megérkezett a kőolaj Szlovákiába. A fennakadást egy januárban végrehajtott orosz támadás okozta, amely az ukrajnai vezetékszakaszt érte.

A hírt Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter is megerősítette.

Ma hajnali két órától újraindult az olaj beérkezése Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken keresztül

 – írta Facebook-oldalán, hozzátéve: 

A szállítás jelenleg a megállapodás szerinti tervnek megfelelően zajlik.

A mostani fejlemény lezár egy több hónapon át tartó patthelyzetet, amely miatt az EU eddigi legnagyobb Ukrajnának szánt pénzügyi csomagja nem valósulhatott meg. Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban megakadályozta a hitel elfogadását – amelyet befagyasztott orosz vagyonok hozamaiból finanszíroznának –, és feltételként szabta a szállítás helyreállítását.

A megállapodás sorsa teljes mértékben a vezetéken múlott. Magyarország és Szlovákia csak akkor volt hajlandó támogatni a döntést, ha az olaj ténylegesen eljut a területükre, és a nagykövetek is csak a szállítás újraindulását követően egyeztek meg a továbblépésről.

Egy diplomata arra figyelmeztetett, hogy továbbra is fennállhatnak technikai nehézségek, ezért indokolt az óvatosság. Egy másik viszont úgy vélte, hogy az újraindítás elegendő alapot jelent, és „nagyon tudományos számításokra” hivatkozva beszélt az olaj várható érkezési idejéről.

A Mol közlése szerint a kőolaj kedden délben indult el Ukrajnán keresztül.

Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu