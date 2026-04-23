Olaszországenergiaválsággazdaság

A szegényebb családok isszák meg a levét a túlzott brüsszeli szigornak

Olaszország továbbra sem tudta áttörni a háromszázalékos hiányküszöböt, így államháztartása brüsszeli felügyelet alatt marad, miközben a költségvetési szigor egyre nagyobb terhet ró a társadalomra. Giancarlo Giorgetti olasz gazdasági miniszter szerint a kényszerű megszorítások miatt szűkülhet az energiaválság kezelésére fordítható keret.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 11:55
Illusztráció: készpénz Forrás: AFP
Emiatt Róma államháztartása továbbra is közvetlen brüsszeli felügyelet alatt marad.

 A túlzottdeficit-eljárás fenntartása nem csupán statisztikai kérdés: a költségvetési szigor milliárdokat von el az energiaválság sújtotta családok és vállalkozások támogatásától. A legfrissebb adatok szerint 3,1 százalékos a hiány, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió továbbra is szoros kontroll alatt tartja a kormányzati költéseket. 

Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter figyelmeztetett: a kényszerű takarékosság miatt érdemben szűkülhet az energiaválság enyhítésére fordítható keret.

Ez kritikus helyzetbe hozhatja az alacsony jövedelmű háztartásokat és az energiaigényes iparágakat. Giorgetti ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy a kormány kész akár különutas megoldásokkal is megvédeni a válságnak leginkább kitett társadalmi csoportokat.

Borítókép: Illusztráció, készpénz (Fotó: AFP)

add-square Energiaválság fenyegeti Európát

Gál Kinga: Teljes irányváltás kell az uniós energiapolitikában

Energiaválság fenyegeti Európát 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Olyan intézkedésre készül az EU az energiával, ami garantáltan mindenkinél kicsapja a biztosítékot

Odrobina Kristóf avatarja

Itt az új csomag: a kommunisták tényleg átmenekültek innen Brüsszelbe?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
