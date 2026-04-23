Trump türelme is véges – fogy az idő a megállapodásra

Az értesülések szerint az Egyesült Államok vezetése azt várja Teherántól, hogy ez idő alatt egységes álláspontot alakítson ki a béketárgyalások alapjairól. Ugyanakkor hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az állítólagos határidőről.
Trump a kedvező megoldást keresi
A bizonytalanságot növeli, hogy Trump korábban még egészen más hangot ütött meg. A Fox News csatornának nyilatkozva azt mondta, nincs konkrét időkeret és nincs nyomás a megállapodás elérésére. Hangsúlyozta: nem a közelgő választások miatt akar gyors eredményt, hanem az amerikai érdekek szempontjából kedvező megoldást keres.
Ezt az álláspontot erősítette meg a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt is, aki szerint az elnök nem szabott konkrét határidőt az iráni fél számára. Ugyanakkor hozzátette: a menetrendet végső soron Trump határozza meg.
Irán részéről óvatos nyitottság látható
Maszúd Peszeskján iráni elnök közölte, hogy Teherán továbbra is kész a párbeszédre, ugyanakkor a fenyegetések és a blokádok akadályozzák a valódi tárgyalásokat. A helyzetet bonyolítja, hogy Irán politikai rendszerében az elnök mozgástere korlátozott.
A feszültség a térségben továbbra is magas. Irán a közelmúltban több kereskedelmi hajó elleni támadást is magára vállalt a Hormuzi-szoros térségében, amely a világ olajszállításának egyik kulcsfontosságú útvonala. A szoros körüli konfliktus az egyik legélesebb vitapont Washington és Teherán között: Irán korábban részben lezárta az átjárót, mire az Egyesült Államok blokáddal reagált.
A tárgyalások kilátásai továbbra is bizonytalanok. Egy Pakisztán közvetítésével zajló korábbi egyeztetési kísérlet kudarcba fulladt, a felek pedig kölcsönösen egymást vádolják a fegyverszünet megsértésével.
