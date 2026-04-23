Trump türelme is véges – fogy az idő a megállapodásra

Újabb fordulat körvonalazódik az iráni konfliktusban: noha a fegyverszünetet meghosszabbították, a helyzet továbbra is rendkívül bizonytalan. Sajtóhírek szerint Donald Trump amerikai elnök határozott jelzést küldhetett Iránnak, és csupán néhány napos mozgásteret hagyhatott számára arra, hogy érdemi javaslattal álljon elő a konfliktus rendezésére.

Forrás: Origo2026. 04. 23. 9:32
Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei ajatollah, a néhai Ali Hamenei ajatollah és a néhai Ruhollah Khomeini ajatollah portréi Fotó: Firdous Nazir Forrás: NurPhoto/AFP
Az értesülések szerint az Egyesült Államok vezetése azt várja Teherántól, hogy ez idő alatt egységes álláspontot alakítson ki a béketárgyalások alapjairól. Ugyanakkor hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az állítólagos határidőről.

Trump a kedvező megoldást keresi

A bizonytalanságot növeli, hogy Trump korábban még egészen más hangot ütött meg. A Fox News csatornának nyilatkozva azt mondta, nincs konkrét időkeret és nincs nyomás a megállapodás elérésére. Hangsúlyozta: nem a közelgő választások miatt akar gyors eredményt, hanem az amerikai érdekek szempontjából kedvező megoldást keres.

WASHINGTON, DC - APRIL 21: U.S. President Donald Trump makes remarks as he hosts NCAA champion athletes during a NCAA Collegiate National Champions Day event in the State Dining Room at the White House on April 21, 2026 in Washington, DC. The White House hosted more than 100 champion collegiate student athletes during their annual NCAA Collegiate National Champions Day. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: Getty Images/AFP/Alex Wong) 

Ezt az álláspontot erősítette meg a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt is, aki szerint az elnök nem szabott konkrét határidőt az iráni fél számára. Ugyanakkor hozzátette: a menetrendet végső soron Trump határozza meg.

Irán részéről óvatos nyitottság látható

Maszúd Peszeskján iráni elnök közölte, hogy Teherán továbbra is kész a párbeszédre, ugyanakkor a fenyegetések és a blokádok akadályozzák a valódi tárgyalásokat. A helyzetet bonyolítja, hogy Irán politikai rendszerében az elnök mozgástere korlátozott.

A feszültség a térségben továbbra is magas. Irán a közelmúltban több kereskedelmi hajó elleni támadást is magára vállalt a Hormuzi-szoros térségében, amely a világ olajszállításának egyik kulcsfontosságú útvonala. A szoros körüli konfliktus az egyik legélesebb vitapont Washington és Teherán között: Irán korábban részben lezárta az átjárót, mire az Egyesült Államok blokáddal reagált.

A tárgyalások kilátásai továbbra is bizonytalanok. Egy Pakisztán közvetítésével zajló korábbi egyeztetési kísérlet kudarcba fulladt, a felek pedig kölcsönösen egymást vádolják a fegyverszünet megsértésével.

Borítókép: Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei ajatollah, a néhai Ali Hamenei ajatollah és a néhai Ruhollah Khomeini ajatollah portréi (Fotó: NurPhoto/AFP/Firdous Nazir) 

