Pakisztáni külügyminiszter: Pakisztánban tarthatják az amerikai–iráni tárgyalásokat

Pakisztán adhat otthont hamarosan az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásoknak. Ezt Isak Dár pakisztáni külügyminiszter jelentette be vasárnap .

2026. 03. 29. 23:59
„Pakisztán nagyon örül annak, hogy mind Irán, mind az Egyesült Államok kifejezte bizalmát Pakisztán közvetítői szerepével kapcsolatban” a tárgyalásokon, amelyekre a „következő napokban” kerül sor – mondta Dar egy televíziós beszédében, azt követően, hogy a régió országainak vezető diplomatái vasárnap Iszlámábádban tárgyaltak.

Az Egyesült Államok és Irán egyelőre nem kommentálta a pakisztáni külügyminiszter bejelentését (Fotó: AFP)

A külügyminiszter nem részletezte, hogy a tárgyalások közvetlenek vagy közvetettek lesznek-e. Az Egyesült Államok és Irán egyelőre nem kommentálta a bejelentést.

Isak Dár arról is beszámolt, hogy Törökország, Egyiptom és Szaúd-Arábia külügyminiszterei támogatták Pakisztán békefenntartó erőfeszítéseit. A négy ország külügyminiszterei várhatóan hétfőn újra tárgyalóasztalhoz ülnek.

