Szlovákia kemény ultimátumot adott Ukrajnának a szankciók ügyében

Amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20., Oroszországgal szembeni szankciós csomagját – jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után kedden éjjel.

2026. 04. 22. 6:44
Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter (Fotó: AFP)
– Készen állunk az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mivel értékelésünk szerint annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra – ezt mondta a szlovák tárcavezető. Hozzátette: – Azonban ezt csak akkor tesszük meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül megérkezik a az orosz kőolaj Szlovákiába. Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk, és erről tájékoztattam kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez egy politikai döntés, amely Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra – jelentette ki Juraj Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák külügyminiszter közölte a feltételeket.

A szlovák külügyminiszter kitért az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós kölcsönre is. Azt mondta: 

Azzal, hogy az unió tavaly decemberben jóváhagyta a hitelt, és Szlovákia (Magyarországgal és Csehországgal együtt) nem vesz részt abban, számukra ez a téma lezárult.

Ami azonban a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindítását illeti, az egy nagyon fontos kérdés számunkra – mondta.

 

