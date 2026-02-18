tisza párttarr zoltánválasztásfelvételMagyar Péter

Újabb megdöbbentő felvétel került elő Tarr Zoltánról, elmondani sem meri a terveket + videó

Újabb hangfelvétel került elő Tarr Zoltántól. A Tisza alelnöke minden eddiginél durvább formában leplezi le Magyar Péterék szándékait. Arról beszélt, hogy el se meri mondani, milyen terveik vannak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 10:14
Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb beismerés került elő Tarr Zoltántól. Az Ellenpont szerint a Tisza alelnöke egy az Erzsébeti csibészek Facebook-oldal birtokába jutott felvételen elmondta, hogy olyan szándékaik vannak, amelyekről nem is mer beszélni. 

Strasbourg, 2024. július 16. Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI

Illetve vannak, nem is merem mondani, milyen szándékaink és terveink

– mondta el a felvétel tanúsága szerint Magyar Péter egyik helyettese.

Tarr Zoltánnak ez már a sokadik hasonló megszólalása. A legnagyobb botrányt a tavaly nyáron a Tisza etyeki fórumán elmondott mondatai okozták. Akkor a Tisza alelnöke kifejtette, hogy nem mondhatják el a valódi programjukat, mert „akkor megbukunk”. „Választást kell nyerni és utána mindent lehet” – fejtette ki a Tisza Párt alelnöke. 

Egy másik alkalommal pedig Magyar Péter maga ismerte el egy beszélgetésben Kóczián Péternek és Puzsér Róbertnek, hogy át kell verni a szavazókat.

Úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik vagy adókat emelnek

– mondta a Tisza elnöke.

Mint ismert, a Tisza Párt a választás előtt eltitkolja valós terveit a szavazók elől – ezt nem mások állították, mint a párt vezető politikusai: Tarr Zoltán alelnök, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi szakértő, Dálnoki Áron gazdasági munkacsoport-vezető, Csercsa Balázs volt vallásügyi kabinetvezető és – nem utolsósorban – Magyar Péter elnök. De nemcsak a Tisza vezető személyiségei beszéltek arról, hogy nem árulják el a valódi szándékaikat, hanem a párt körül mozgó különféle szakértők is.

Tarr Zoltán, a párt alelnöke, európai parlamenti képviselője már a Magyar Péter-projekt kezdő lépésénél ott volt, embereket, infrastruktúrát és kapcsolatrendszert garantált ahhoz, hogy a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója politikai pályára állhasson.

A Tisza alelnöke tavaly márciusban a Novotelben Dálnoki Áronnal, a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának akkori irányítójával beszélgetett, és amikor a konkrét tervek, intézkedések kerültek szóba, így fogalmazott:

Nagyon, nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez […]. Tehát vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések, és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogjuk publikálni ezeket. Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk.

Tarr itt nem állt meg, magyarázta tovább, miért is nem ismertetik meg a választókat a valódi terveikkel: „Valahogy úgy, mint a régi csatákban ugye, hogy minél később lett láthatóvá az ellenfél, el tudta dugni az erdőben a seregét a hadvezér, és minél később lett láthatóvá a taktika, annál nagyobb esélye volt arra, hogy győzelmet arat. […] Egyébként pedig az elgondolás az az, hogy lesz egy nagyon részletes ágazati lebontásban egy stratégia, megvalósítási tervvel. Lesz ennek egy kivonata, néhány oldal, amit megint csak nem fogunk még publikusan terjeszteni, és lesznek ilyen, kvázi egyoldalas rövid összefoglalók, amelyek néhány alapvetést fognak tartalmazni egy-egy ágazat területéről. Még egyszer: azért, mert nem szeretnénk kitenni ezeket az ügyeket annak a teljesen nemtelen és érdemtelen vitának, ami egyébként előáll.”

Bizonyítékeltüntetés

Ha valaki szeretné a beszélgetést meghallgatni, csalódni fog, a felvételt ugyanis mára törölték. Pontosan úgy, mint Tarr egy másik, ennél is emlékezetesebb beszédét. Tarr tavaly augusztus 23-án Etyeken, egy Tisza-szigetnél tartott előadást, akkor is Dálnoki Áron társaságában. Azt a videót is törölték, az alelnök és a gazdasági munkacsoport-vezető szavai helyett ma már csupán vágóképeket tartalmazó zenés összeállítás látható.

A bizonyítékok eltüntetésének kísérlete azonban ebben az esetben nem hozott sikert, Tarr szavait ugyanis hang- és képanyag is rögzítette. Az adózás kapcsán a Tisza alelnöke ezt mondta: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. […] És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy […] választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Ugyanitt azt is mondta: nem közölheti pártja terveit. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – fogalmazott.

Borítókép: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu