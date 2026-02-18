Újabb megdöbbentő felvétel került elő Tarr Zoltánról, elmondani sem meri a terveket + videó

Újabb beismerés került elő Tarr Zoltántól. Az Ellenpont szerint a Tisza alelnöke egy az Erzsébeti csibészek Facebook-oldal birtokába jutott felvételen elmondta, hogy olyan szándékaik vannak, amelyekről nem is mer beszélni.

Fotó: MTI

Illetve vannak, nem is merem mondani, milyen szándékaink és terveink

– mondta el a felvétel tanúsága szerint Magyar Péter egyik helyettese.

Tarr Zoltánnak ez már a sokadik hasonló megszólalása. A legnagyobb botrányt a tavaly nyáron a Tisza etyeki fórumán elmondott mondatai okozták. Akkor a Tisza alelnöke kifejtette, hogy nem mondhatják el a valódi programjukat, mert „akkor megbukunk”. „Választást kell nyerni és utána mindent lehet” – fejtette ki a Tisza Párt alelnöke.

Egy másik alkalommal pedig Magyar Péter maga ismerte el egy beszélgetésben Kóczián Péternek és Puzsér Róbertnek, hogy át kell verni a szavazókat.

Úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik vagy adókat emelnek

– mondta a Tisza elnöke.

Mint ismert, a Tisza Párt a választás előtt eltitkolja valós terveit a szavazók elől – ezt nem mások állították, mint a párt vezető politikusai: Tarr Zoltán alelnök, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi szakértő, Dálnoki Áron gazdasági munkacsoport-vezető, Csercsa Balázs volt vallásügyi kabinetvezető és – nem utolsósorban – Magyar Péter elnök. De nemcsak a Tisza vezető személyiségei beszéltek arról, hogy nem árulják el a valódi szándékaikat, hanem a párt körül mozgó különféle szakértők is.

Tarr Zoltán, a párt alelnöke, európai parlamenti képviselője már a Magyar Péter-projekt kezdő lépésénél ott volt, embereket, infrastruktúrát és kapcsolatrendszert garantált ahhoz, hogy a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója politikai pályára állhasson.

A Tisza alelnöke tavaly márciusban a Novotelben Dálnoki Áronnal, a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának akkori irányítójával beszélgetett, és amikor a konkrét tervek, intézkedések kerültek szóba, így fogalmazott:

Nagyon, nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez […]. Tehát vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések, és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogjuk publikálni ezeket. Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk.

Tarr itt nem állt meg, magyarázta tovább, miért is nem ismertetik meg a választókat a valódi terveikkel: „Valahogy úgy, mint a régi csatákban ugye, hogy minél később lett láthatóvá az ellenfél, el tudta dugni az erdőben a seregét a hadvezér, és minél később lett láthatóvá a taktika, annál nagyobb esélye volt arra, hogy győzelmet arat. […] Egyébként pedig az elgondolás az az, hogy lesz egy nagyon részletes ágazati lebontásban egy stratégia, megvalósítási tervvel. Lesz ennek egy kivonata, néhány oldal, amit megint csak nem fogunk még publikusan terjeszteni, és lesznek ilyen, kvázi egyoldalas rövid összefoglalók, amelyek néhány alapvetést fognak tartalmazni egy-egy ágazat területéről. Még egyszer: azért, mert nem szeretnénk kitenni ezeket az ügyeket annak a teljesen nemtelen és érdemtelen vitának, ami egyébként előáll.”