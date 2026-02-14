Ilyen a brit tolerancia: házról házra járva terjesztik az antiszemitizmust

A városban önkéntes csoportok járnak házról házra, és arra biztatják az embereket, hogy ne vásároljanak izraeli árut. Az akció egyik szervezője, egy bizonyos Seymour nyíltan, morális meggyőződésének teljes tudatában közölte: céljuk egy apartheidmentes övezet kialakítása Brightonban és Hove-ban.

Az irónia éles: az antirasszizmus retorikáját használják fel arra, hogy egy konkrét kisebbséget elszigeteljenek és kirekesszenek a társadalomból.

A szervezők ugyanakkor visszautasítják a vádakat. Seymour szerint abszurd azt feltételezni, hogy antiszemiták vagy rasszisták lennének; állításuk szerint ők csupán anticionisták. Ez az érvelés azonban régóta ismert a nyugati baloldali diskurzusban: politikai véleménynyilvánítás mögé rejtett gyűlöletkeltésként írják le bírálói.

Bármilyen Izrael elleni kampány egyben a brit zsidók elleni kampány is. Ezt nem lehet szétválasztani

– mutatott rá Vicky Bhogal zsidó aktivista.

A félelem kézzelfogható, a kampányok pedig szorongást keltenek a helyi zsidó közösségekben. Gillian Lazarus a közösségi médiában tette fel a kérdést: vajon mit tesznek ezek az aktivisták, ha meglátják a mezuzát – a zsidó otthonok ajtófélfájára rögzített szent tekercset – az ajtón? Akkor is bekopogtatnak, vagy egyszerűen feljegyzik a címet egy listára?