A sepsiszentgyörgyi vendéglátás újabb csillaga: a B. The Hotel étterme

Marosvásárhely nem volt benne a merítésben, azokra a területekre összpontosítottam, melyek lakóiban intenzíven él a székely öntudat, amivel e történelmi egység hajdani fővárosában már alig találkozni. A Fabesco-nál sokkal igényesebb szovátai Pacsirta étterembe már a szöveg leadása után jutottam csak el.

A lista összeállítása óta eltelt négy év, egy sor kiemelkedő étterem nyitotta meg azóta a kapuit, melyeknek ott a helye a legjobbak seregszemléjén. Gyorsan össze is állítottam és közzétettem a közösségi oldalamon az aktuális top tízest, amit kis kiegészítéssel ideillesztek, beemelve ezúttal a legjobb marosvásárhelyi éttermeket is:

Páva, Székelyudvarhely

Szikra, Sepsiszentgyörgy

Gastrolab, Bálványos

Schwartz, Székelyudvarhely

Petry, Marosvásárhely

Privo, Marosvásárhely

Kotyogó, Farkaslaka

Kastély, Sepsiszentgyörgy

Jazz bisztró, Kézdivásárhely

Pacsirta, Szováta

Az elmúlt napokban több, idén nyitott, kiemelkedő helyet volt alkalmam meglátogatni Székelyföldön, melyek egyértelműen az élbolyba tartoznak. Ezek közül hadd szóljak elsőként a „B - The Hotel” nevű étteremről.

Mint nevéből is kiderül, szálloda-étteremről van szó, mely a Pávához, a Pacsirtához, a Kastélyhoz és a Privo-hoz hasonlóan minden betérőt örömmel lát, nemcsak a szállóvendégeket.

A beltér elegáns, zöld-feketében pompázik, hála a fekete falfestésnek s az utóbbi időben egyre népszerűbb élő moha- illetve zuzmófalnak. Az asztalon zöld növény, valamint só- és borsdaráló, jó minőségű olívaolaj és balzsamecet.

A szálloda halljából az étterembe belépve jobbra látványos húsérlelő, valamint esztétikus borhűtő fogad, amibe állítva kerülnek a jobbnál jobb borok, megkönnyítve ezzel a válogatást azoknak, akik szívesebben választanak címke alapján, mint borlapról.

Rögtön ezen akadt meg a szemem, el is csodálkoztam, hogy micsoda választékot állítottak össze a világ minden tájáról, a legjobb nedűkből merítve. Később derült ki, hogy a Székelyföldre néhány éve hazatért első számú helyi borszakértő, Ádám Előd borakadémikus kezét dicséri a csúcsborok széles spektruma. (Interjú Előd szakmai pályafutásáról, hazatérésének motivációjáról)

Tanulságos volt a tulajdonossal, Bóér Lehellel szót váltani, aki úgy vélte, hogy egy önmagát komolyan vevő minőségközpontú egységnek feladata az is, hogy a közönség fogékonyságát fokozatosan alakítsa, segítsen a vendégeknek kitörni a tömegtermékek és sablonételek világából.

Ő nyilván a maga pozíciójából fakadóan diplomatikusan fogalmazott, jómagam nyugodtan kimondhatom: a minőségi szegmens egyik fő funkciója a népnevelés. Mert a vendégek nagy része ma is a „flekken/rántott hús – sültkrumpli – csorbaleves” háromszögben mozog, onnan kellene kimozdítani őket s megmutatni nekik, hogy ezeken kívül is létezik élvezetes étel. Illetve ezeket is el lehet készíteni minőségi alapanyagokból, szakértelemmel, lásd például a Petry grillezett húsait, vagy Bíró Lajos Buja Disznó(k)-beli legendás rántott húsát.