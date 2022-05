Szikrázó minőség – Sepsiszentgyörgy csúcsétterme

A Szikra étterem 2019-ben nyílt, máig érvényes koncepcióval. A séf-tulajdonos Santa Madalina és Terza Tibor séfhelyettes egy új világot jelenít meg a városban a „zero waste” filozófia jegyében. A beltér jól megtervezett, otthonos, meghitt, egyszerre korszerű és hagyományőrző, említést érdemel a kulináris könyvekkel és dekorációs tárgyakkal megrakott polc a pult és a vendégtér között. A kert ápolt, az asztalon élő virág, só- és borsdaráló.

Első ízben 2020 nyarán jártunk náluk, az étlap a séf filozófiájával indított, amiből megtudhattuk, hogy a spontán ihlet, a kreativitás és a szezonalitás a kulcsszavak az étteremben, azon túl, hogy mindent igyekeznek (újra)hasznosítani, még a főzővizet is. Akkor még magyar étlapot kaptak a magyar vendégek, az új étlap többnyelvű (a magyar fordítás még jócskán javítható, a román borst, azaz ciberét borscsnak nevezik, ami a szláv népek céklás ragulevese, de más hibák is akadnak), a bevezető csak románul olvasható, a Facebook-oldal is csak román nyelvű. A minőség iránti lelkesedés viszont töretlen, s az időközben átírt bemutatkozó sorok mögötti értékrend is azonos a korábbival.