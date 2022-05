Látszat-sörüzem kiemelkedő konyhával – a nagyszebeni Kombinat

Nagyszeben Erdély egyik legszebb városa, története a XII. századra nyúlik vissza. Kultúrájában a német, azon belül a szász elem volt domináns 900 évig, az épített környezet ma is e korszakot idézi, bár az etnikai arányok az utóbbi száz évben brutálisan megváltoztak. 1910-ben a város 38.061 lakosából 20.015 volt német, 7291 magyar, 10.125 román, a legutóbbi népszámlálás alkalmával, 2011-ben 147.226 nagyszebeni polgár közül mindössze 1561 vallotta magát németnek, ami alig haladja meg az 1 százalékot. 130.984 román mellett 2169 magyar élt még ekkor a városban. (A most zajló népszámlálás eredményeinek összesítésére és nyilvánosságra hozatalára még legalább egy évet várhatunk.) A kis részarány dacára, a „Hungaricum napok” révén a magyarság apportja a város kulturális kínálatához ma is számottevő.