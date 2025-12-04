felhőzetidőjáráscsapadékzóna

Ráborul az országra a szürkeség, délután még az eső is elered

Borult, ködös idő jellemzi a napot, délutántól pedig nyugat felől eső érkezik, helyenként jelentősebb mennyiséggel.

2025. 12. 04. 6:25
Borult, párás, többfelé tartósan ködös időre számíthatunk, ám a keleti és északkeleti megyékben időnként felszakadozhat a felhőzet, és rövid napos időszakok is lehetnek – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Csütörtök délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

Délutántól nyugat felől csapadékzóna érkezik: egyre több helyen elered az eső, a nyugati határ mentén akár jelentősebb mennyiség is lehullhat, a ködös tájakon pedig szitálás fordulhat elő. A keleties szél néhol megélénkül. 

A legmagasabb hőmérséklet általában 3–9 fok között alakul, de a naposabb körzetekben ennél pár fokkal melegebb is lehet. Késő estére 3–8 fokig csökken a hőmérséklet.

A légköri változások általában nem befolyásolják jelentősen szervezetünk működését. A hajnali fagy és a párás levegő azonban fokozhatja a krónikus ízületi panaszokat, a beteg testrészek fájdalmasabbá és merevebbé válhatnak. Reggeli átmozgatás enyhítheti a tüneteket. A párásság a krónikus légúti betegek állapotát is ronthatja, és kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusok gyorsabb terjedésének, ezért ilyenkor gyakoribbak a légúti megbetegedések – a fokozott higiénia különösen fontos – derül ki a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentéséből.

Mikulás napján sem ússzuk meg az esőt

Pénteken keleten fokozatosan felszakadozik a felhőzet, helyenként a nap is kisüthet, míg nyugaton marad a borongósabb idő, és ott eső is kialakulhat. A keleti szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul, a derűsebb Tiszántúlon mérhetjük a legmagasabb értékeket.

Szombaton, Mikulás napján változó felhőzet várható, nyugaton továbbra is előfordulhat gyenge eső. A délkeleti szél élénk marad, a nappali maximumok 4 és 11 fok közé emelkednek

 – írja a Köpönyeg.

Vasárnap többnyire erősen felhős időre van kilátás, szórványosan gyenge csapadékkal. A hőmérséklet 5 és 10 fok között tetőzik, a szél általában mérsékelt marad.

Hétfőn folytatódik a borús, felhős idő, helyenként kisebb esővel vagy záporral. A nyugati szél időnként megélénkülhet. Hajnalban –1 és +7, délután 5 és 11 fok közötti értékekre számíthatunk.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

