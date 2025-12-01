Rendkívüli

A Sótartó közel harminc éve a szegedi vendéglátás alapintézményének számít

A Sótartóban, ahol hagyományos magyar konyhát visznek, már a nyitás percében az asztalok többségén már ott volt a foglalt tábla.

2025. 12. 01. 16:02
Forrás: A szerző felvétele
A kétezres évek elején, részint még nem integrálódott a szokásrendünkbe, hogy egy népszerű étterem célbavételekor érdemes asztalt foglalni, részint a telefonhívások percdíjai nagyságrenddel magasabbak voltak, mint ma, így megeshetett, hogy egy borongós téli vasárnapon több halászcsárdát is végigjártunk Szegeden, de nem kaptunk helyet. Végül feladtuk és egy tálcatologatós tömegétkeztetőben kötöttünk ki. A pillanatnyi bosszúságtól és frusztrációtól elvonatkoztatva leszögeztem magamban, hogy végső soron örömteli szokás, ha a szegediek jelentős része felkerekedik családilag, hogy egy patinás kisvendéglőben vagy csárdában egyen egy halászlevet, mert nagyjából ez a jelenség húzódott meg a mi sikertelenségünk mögött. 

A minap, okulva a lassan negyed évszázada megesett sztoriból a nyitás percében léptünk be a szegedi Sótartó ajtaján és beszéltük meg személyesen, hogy melyik asztalt szeretnénk elfoglalni másfél óra elteltével. Merthogy, ha már Szegeden voltunk, leteszteltük a szomszédos Bárkát is, amiről minden bizonnyal lesz még szó e rovatban. 

De nézzük egyelőre az 1996 márciusában megnyitott Roosevelt téri halászcsárdát, avagy a Sótartót, ahogy mindenki hívja, Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács egyik éttermét. Hadd emlékezzek meg egy rövid vargabetű erejéig némi nosztalgiával arról, hogy 2013 táján nagyjából egy évig üzemelt Aradon is egy testvéregység, ahová több ízben beültünk, egyik alkalommal Csapody Balázzsal és Jahni Lászlóval, a legendás Kistücsök vendéglő tulajdonosával és séfjével, illetve az akkori sommelier-vel, Rocskár Lászlóval. Haltepertőt ettünk és halbelsőséget, Balázs fel is hívta Frank Sándort, hogy gratuláljon a helyhez. Élmény volt hallgatni a két neves vendéglős rövid szakmai beszélgetését. 

Sajnos az aradi kirendeltséget nem megfelelő emberekre bízták, legalábbis így lehetett hallani, tény, hogy a hely bezárt és hasonló azóta sem nyílt. Pedig lenne igény a partiumi és bánsági román közönség körében is a magyar konyhára, hisz a határmenti magyar vendéglők nem kis részben belőlük élnek, a szóban forgó halászcsárda étlapja is tartalmazza a román és a szerb nyelvű változatot.

A szerző felvétele

Mint említettem, a Sótartóba a nyitás percében léptünk be, de az asztalok többségén már ott volt a foglalt tábla. Szerencsére megtudtuk, hogy egy pincehelységük is, amit hétvégenként szoktak megnyitni, amikor nagyobb a vendégforgalom. A Dankó terem a felső szintinél is hangulatosabb, boltíves, nyerstéglás a beltér, szívmelengető a dekoráció. 

A szerző fevétele

Népi kerámiák, régi szódásüvegek, gyertyatartó; metszetek, archív fotók - többek között a névadóról -, régi Szeged-térkép a falon. Az egyik berámázott kép egy színes litográfia, amit Böhm Pál festménye alapján Haske Ferencz rajzolt kőre, s azt a pillanatot ábrázolja, midőn Kossuth Lajos kérésére a képviselőház 1848. július 11.-én megszavazza a magyar hadsereg 200.000 főre emelését. De érdemes végignézni a régi szegedi levelezőlapokat is, majd elmerengeni az 1886-os borászati térképünk szépsége felett.

A szerző felvétele

Az étlapot nem sikerült a világhálóról a telefonra letölteni, így azzal az előfeltevéssel ültünk be, hogy az ételválaszték megegyezik az azonos tulajdonban levő Fehértói halászcsárdáéval. Nos, tévedtünk. Sem a választék, sem a díjszabás nem azonos. Itt nem kínálnak sem birkapörköltet (e kultikus magyar ételnek Fehértóiban másfél évtizede kóstolt változata az egyik legjobb volt, amit életemben elém tettek), sem pacalpörköltet. 

Az árak viszont sokkal barátságosabbak. Barátaim ennek kapcsán el is mesélték, hogy előző este a taxisofőr mondta nekik, hogy a Fehértóiban elszálltak az árak, mert aturistákat célozta meg az üzletvezetés, s hogy inkább a Sótartóban ebédeljünk. Kétségkívül mellbeverő, hogy a Fehértóiban egy 18 dekás pulyka vagy jércemellre elkérnek 6200 forintot, ami körettel már 7200-7500-ra rúg, s ha salátát is kérünk, 9000 forintnál vagyunk. Ennyiért Budapest élvonalbeli vendéglátóegységei közül nem egy világszínvonalú ételkompozíciókat kínál.

A Sótartóban hagyományos magyar konyhát visznek. Az étlap a novemberi séfajánlattal kezdődik, a kínálatban szerepel sütőtökkrémleves pirított tökmaggal (ez az egyetlen szezonális fogás), töltött sertéskaraj, illetve csirkemell rántva, baconbe göngyölt töltött afrikai harcsa, pisztrángszelet roston sütve citromborsmártással, valamint sült édes burgonya, mint köretelem. 

Kissé furcsa egy köretet feltüntetni komplett ételek sorában, de hát ők biztos tudják az okát. Meglepő az is, hogy a libát nem lelünk az ajánlatok között. Kínálnak továbbá az állandó étlapon többek között gulyáslevest, többféle halászlét, húslevest, meggylevest, kemencés kacsacombot, ropogós csülköt, brassói aprópecsenyét, pontyot és szürkeharcsát szegediesen, rántva vagy paprikásként, csokiszuflét és túrógombócot.

A szerző felvéele

A habzókkal együtt több, mint húsz minőségi magyar bort tartanak, melyek nagy részét decire is kimérik baráti áron. Kivételt csak a Vylyan Villányi Franc-ja, valamint a habzók képeznek. Dreher Goldot és Pilsner Urquellt csapolnak, a palackos választékban szerepel a Szent András főzde három népszerű söre is. A tömények között a gyulai és az agárdi pálinkák képviselik a prémium szegmenst.

Vegyes, valamint szürkeharcsa halászlét kértünk, úgy tűnt, hogy az alaplé azonos, csak a betét különbözik. A lé egyébként élvezhető volt, de nem érte el a legjobbak szintjét, a halat pedig túlfőzték. A Fehértóiban jobbat kaptunk néhány éve, az Algyőiről nem is szólva. 

A szerző felvétele

Értékeltük, hogy friss, ropogós héjú fehér kenyeret és kellő mennyiségű hegyes erőset kaptunk mellé, ami valóban csípett, ahogy kell. A haltepertő nem került rögtön a tányérra, pihent valamennyit míg kihozták, ami elég volt ahhoz, hogy a ropogósságát elveszítse. Jó pont, hogy a hagymakarikát helyben panírozták és sütötték ki, a legtöbb helyen a mirelit hagymapépes változatot adják. A remoulade mártás élvezhetőnek bizonyult, bár sem zöldfűszer, sem kapri, sem savanyú uborka nem volt benne, csak hagyma. Ettünk már jobbat. Egyik jóbarátom hekket rendelt, a fogás adta azt, amit jó esetben adhat. A záróakkordként rendelt Gundel palacsintával meg voltunk elégedve. 

A szerző felvétele

Ettünk már meggyőzőbb fogásokat a Sótartóban, de azért továbbra is az ajánlott kategóriába sorolnám a helyet.


 

Elérhetőségek:

Sótartó – Roosevelt téri halászcsárda

Szeged, Roosevelt tér 14.

Telefonszám: +36 62 555 980

Honlap: https://www.sotarto-halaszcsarda.hu/

[email protected]

               
       
       
       

