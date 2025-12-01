A Sótartó közel harminc éve a szegedi vendéglátás alapintézményének számít

A szerző felvétele

Mint említettem, a Sótartóba a nyitás percében léptünk be, de az asztalok többségén már ott volt a foglalt tábla. Szerencsére megtudtuk, hogy egy pincehelységük is, amit hétvégenként szoktak megnyitni, amikor nagyobb a vendégforgalom. A Dankó terem a felső szintinél is hangulatosabb, boltíves, nyerstéglás a beltér, szívmelengető a dekoráció.

A szerző fevétele

Népi kerámiák, régi szódásüvegek, gyertyatartó; metszetek, archív fotók - többek között a névadóról -, régi Szeged-térkép a falon. Az egyik berámázott kép egy színes litográfia, amit Böhm Pál festménye alapján Haske Ferencz rajzolt kőre, s azt a pillanatot ábrázolja, midőn Kossuth Lajos kérésére a képviselőház 1848. július 11.-én megszavazza a magyar hadsereg 200.000 főre emelését. De érdemes végignézni a régi szegedi levelezőlapokat is, majd elmerengeni az 1886-os borászati térképünk szépsége felett.

A szerző felvétele

Az étlapot nem sikerült a világhálóról a telefonra letölteni, így azzal az előfeltevéssel ültünk be, hogy az ételválaszték megegyezik az azonos tulajdonban levő Fehértói halászcsárdáéval. Nos, tévedtünk. Sem a választék, sem a díjszabás nem azonos. Itt nem kínálnak sem birkapörköltet (e kultikus magyar ételnek Fehértóiban másfél évtizede kóstolt változata az egyik legjobb volt, amit életemben elém tettek), sem pacalpörköltet.

Az árak viszont sokkal barátságosabbak. Barátaim ennek kapcsán el is mesélték, hogy előző este a taxisofőr mondta nekik, hogy a Fehértóiban elszálltak az árak, mert aturistákat célozta meg az üzletvezetés, s hogy inkább a Sótartóban ebédeljünk. Kétségkívül mellbeverő, hogy a Fehértóiban egy 18 dekás pulyka vagy jércemellre elkérnek 6200 forintot, ami körettel már 7200-7500-ra rúg, s ha salátát is kérünk, 9000 forintnál vagyunk. Ennyiért Budapest élvonalbeli vendéglátóegységei közül nem egy világszínvonalú ételkompozíciókat kínál.

A Sótartóban hagyományos magyar konyhát visznek. Az étlap a novemberi séfajánlattal kezdődik, a kínálatban szerepel sütőtökkrémleves pirított tökmaggal (ez az egyetlen szezonális fogás), töltött sertéskaraj, illetve csirkemell rántva, baconbe göngyölt töltött afrikai harcsa, pisztrángszelet roston sütve citromborsmártással, valamint sült édes burgonya, mint köretelem.

Kissé furcsa egy köretet feltüntetni komplett ételek sorában, de hát ők biztos tudják az okát. Meglepő az is, hogy a libát nem lelünk az ajánlatok között. Kínálnak továbbá az állandó étlapon többek között gulyáslevest, többféle halászlét, húslevest, meggylevest, kemencés kacsacombot, ropogós csülköt, brassói aprópecsenyét, pontyot és szürkeharcsát szegediesen, rántva vagy paprikásként, csokiszuflét és túrógombócot.