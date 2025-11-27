borfajtacsaládborfesztiválborvidék

Több mint két tucat minőségközpontú borműhely tisztelte meg jelenlétével a szegedi BorDay Grand sétálókóstolót

Kiváló ötlet megversenyeztetni a rizlingeket, még akkor is, ha sokak szerint a meccs eleve eldőlt

2025. 11. 27.
Varga Zoltán főszervező a Dune standjánál Forrás: A szerző felvétele
Belső-Magyarországon huszonkét borvidéket tartunk számon. A magyar borreneszánsz hajnalán, a kilencvenes évek végén úgy tűnt, hogy a Bükk-alja a legkevésbé felkapott közülük, sem az éttermi szférában, sem a nagyobb boros rendezvényeken nem lehetett bükki borokkal találkozni. Időközben részben a natúr- és a bio-irányzat térhódításának köszönhetően Bükk „feljött”, ezidőtájt a csongrádi borvidék az, amiről nem lehet hallani, s boraival sem találkozunk mondhatni sehol. 

Érdekes antitézis, hogy a borélet viszont az összes vidéki város közül Csongrád-Csanád vármegye székhelyén, Szegeden a legintenzívebb. 

A késő tavasszal megrendezett borfesztivál az ország egyik legnagyobb tömeget vonzó és legkomolyabb múltra visszatekintő boros rendezvénye (a tavalyiról szóló rovatbeli beszámolómat lásd itt), de ne feledkezzünk meg a hasonló filozófia mentén megrendezett őszi Bortérről sem. A Szegedi Tudományegyetemen évek óta borkurzusok indulnak, a szakma számára pedig felettébb izgalmas az Aranypohár sétálókóstoló, ahol a májusi borfesztivál aranyérmes borait lehet megízlelni elérhető árú belépő ellenében.

S akkor nem szóltunk még a Varga Zoltán Gábor által működtetett Borpont borszaküzlet több, mint egy tucat rendezvényéről, melyek közül a Pinot-fajtacsaládnak dedikált „Pinot ki jó”-ról szóltam már idén januárban.

Nyáron a Rizlingek csatáján is alkalmam volt részt venni, amit a Szabadság úszóházban rendeztek meg, augusztus közepén, vízközelben, pazar kilátás mellett. Kiváló ötlet megversenyeztetni a rizlingeket, még akkor is, ha sokak szerint a meccs eleve eldőlt, hiszen a Rajnai Rizling a legmagasabb ligában versenyzik, szakmai körökben a Chardonnayt mérik csak hozzá. 

Persze szeretnénk mi magyarok, ha a Furmint is ott lenne, az osztrákok a Zöldveltelinire, a görögök a Santorinire tekintenek így, s még sorolhatunk hasonló helyi nagyságokat, vagy a francia fajták közül a Sauvignon Blanc-t és a Chenin blanc-t említhetjük, de „végül is ketten maradnak”, a Chardonnay és a Rajnai Rizling, hogy parafrazáljuk Hamvas Béla közkeletű aforizmáját. Ugyanakkor a magyar piacon egyáltalán nem értelmetlen az összehasonlítás, s főként nem esélytelen a helyzet az Olaszrizling számára. Sokan foglalkoznak a fajtával, és nem kevesen kiváló adottságú területeken, nagy odaadással és szakértelemmel nyúlnak hozzá. Hogy mást ne mondjak a Egersoul pincének a korábban Gál Lajos által gondozott Kántor-tagon termett Olaszrizlingje elképesztően szép és strukturált, de említhetem a balatonfüredi Villa Gyetvai Hajnóczy-dűlős, vagy a badacsonyi Borbély Tamás Bács-hegyi Olaszrizling szelekcióját, melyek bátran összekóstolhatók a legnagyobb fehérborokkal. S melyek persze kóstolhatók voltak a „Rizlingek csatája” keretében.

A szerző felvétele

Borpont szaküzlet nagykóstolója, a Borday Grand, amire a minap került sor a Novotel szállodában. Minimum 25 kiállító és minimum 130 tétel – így szerepel a hirdetésben s a szervezők állják a szavukat. Ez pont az a veszélyzóna, ami az embert arra sarkallja, hogy próbáljon meg mindent megkóstolni. Jellemző, hogy nem jutunk el a végére, de eufemisztikusan szólva mámorosabb állapotba kerülünk ezzel együtt, mint ahogy azt elterveztük. Megéltem ezt párszor a 147 bort felvonultató, Alkonyi László jegyezte 7x7-es kóstolókon 2006 és 2010 között. Ebből okulva, tudatosan válogattunk az igen szép névsorban, melynek keretében találkozhattunk az imént említett pincészetekkel is. Ide persze nem elsősorban rizlingeket hoztak, játszanak ők más hangszeren is.

Kakukktojásként a kiállítók között üdvözölhettük a Michelin és Gault Millau kalauzba is bekerült zebegényi Natura Hill vendéglátóipari komplexum képviselőit, akik a cég fermentált alkoholmentes termékcsaládját mutatták be. A kombucha már jó ideje jelen van a magyar piacon, de bevallom, hogy a vízikefírrel egy hónapja találkoztam először Óbudán az Artizán kávézóban. (A japán kristálygombából házilag is előállítható italnak több receptje is elérhető népszerű magyar oldalakon, (például itt) Négy mintát kóstolunk, valamennyi meggyőzőek bizonyult. 

A szerző felvétele

Azokra a borműhelyekre fókuszáltunk, melyeket még nem ismertünk, vagy melyek nedűit rég nem kóstoltuk. Kifejezetten örvendtünk a hajósi Löszparti kispince és a 7présház jelenlétének. A Kárpát-medence legnagyobb pincefaluja ugyebár a hajósi a maga huszonnégy utcájával és 1250 pincéjével. Az idei esztendő elején volt alkalmam másodszor odalátogatni baráti körben, a Sziegl pince feledhetetlen, gasztronómiai szempontból is kimagasló kóstolója apropóján. A Judit panzió 47 éve étlapon levő legendás pacalját is megízleltem, s összességében remek élménnyel távoztam. Továbbá azzal az elhatározással, hogy mielőbb újra célba vesszük ezt a varázslatos helyet. Itt most szembe jött a Hajós-élmény. A szegedi borfesztiválon megismert, szintén hajósi Takácsék is ott voltak, de az ő teljes szortimentjüket kóstoltam már az idén, így nem szívesen bár, de őket kihagytam a merítésből.

A szerző felvétele

A Hajós-Bajai borvidéken, a híres neves pincefalutól mindössze 5 kilométerre Császártöltésen működik a Csanádi pince, melynek borait volt már szerencsém nemcsak kóstolni, de kóstoltatni is a Kárpátia borház színeiben. 2025-ös boraik közül viszont egyet sem ismertem, így végig is mentünk mind a hét korrekt, reduktív tételen.

A Prantner pincészet boraival a kétezres évek első évtizedében ismerkedtem meg, úgy tartottuk számon őket, mint a legjobb ár/értékarányú szekszárdi nedűket. Azóta sokkal komolyabb lett a borok megjelenése, a minőség természetesen maradt, sőt, még emelkedett is. Megkóstoltuk mind a hét kiállított tételt, volt közöttük két jó ivású fehér, egy Chardonnay és egy Rajnai Rizling is. Ha kedvenceimet kellene kiemelni, akkor a Bikavérre, a Cabernet Franc-ra és a Sauli fantázianevű bordeaux-i blend-re szavaznék.

 

Nem hagytuk ki a Homola pincészetet sem, mely szimbiózisban működött 2018-as ottjártunk idején a pazar Márga étteremmel, ami sajnos azóta bezárt. Megmaradt viszont a minőségorientált pince, melynek nedűi közül két izgalmas Kékfrankost, valamint egy remekbe szabott, Furmintból készült brut pezsgőt kóstoltunk. Vádolhatnak elfogultsággal, de úgy vélem, hogy a magyar kispincészetek pezsgői a Tokaj Nobilis-szel, Kikelettel, Demetervinnel kezdőleg az etyeki élcsapattal folytatva s bezárólag akár Homolával túlzás nélkül lenyűgözőek. 

A Vinatus pincétől most kóstoltuk első ízben egy egész sort, szegedi borozások alkalmával került már csapra tőlük könnyed kis vörös és komoly, nagytestű Syrah egyaránt. Bejött a papírforma, a Villányi Franc-juk, illetve a Winelovers versenyen arannyal díjazott Cabernet Sauvignon szelekciójuk vett le leginkább a lábamról. 

 

 

Az imrehegyi Dűne birtoktól a Pinot Ki Jó alkalmával rendkívül jól sikerült, fajtajelleges Pinot Noir-okat kóstoltunk, most végigszaladtunk a teljes soron, hibát egyik tételben sem leltünk, a kedvencünk a Generosából készült narancsbor, valamint a pezsgő volt.

A Farkas Géza által alapított Szent Benedek pincészetet Ádám József borász képviselte, akivel bő tíz évvel ezelőtt az Oroszlános étteremben találkoztunk, kicsiny társaságunkat az ebéd mellé egy egész borkóstolóval örvendeztette meg. Végighaladtunk a minőségben semmit sem csorbult soron, az aszúédességű szamorodnijukkal zártuk a fantasztikus estét.

               
       
       
       

