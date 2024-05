Idén is tömegeket vonz a Szegedi Borfesztivál

A szegedi annyiban különbözik az ország hasonló fesztiváljaitól, például a Budaváritól, vagy a Gourmet fesztiváloktól, hogy itt nincs belépő, a pohár sem olyan drága, mint például a Sörfesztiválon, ahol egyfajta implicit belépőt jelent. Idén 1500 forintba került a Szeged feliratú kisebb pohár, amit igény esetén 1200 forintért vissza is váltottak. Azt is értékeltük, hogy civilizált angolvécéket telepítettek ki, melyeket permanensen tisztán tartottak, használatuk pedig ingyenes volt. A zenei felhozatal figyelemre méltó, ottjártam idején mindkét színpadon kellemes jazz szólt.

A rendezvény május 16-án nyitotta meg kapuit s 26-áig tart, bízvást mondom, megér egy külön utat akár Budapestről is a Napfény Városába. Aki megéhezik, némi sorállást követően ehet a házias ételeket kínáló kitelepült mobilkonyhák valamelyikénél, de akár be is ülhet a Széchenyi téren működő remek vendéglátóhelyek egyikébe, legyen az a Napfény műterem, a Móres bárkonyha, vagy májpihentetésképpen tehet egy sétát a környéken a Kelemen László vagy az Oskola utcában, ahol ismét csak remek helyek várnak az országos szinten kiemelkedő Michelin tányéros Alabárdostól az autentikus nápolyi pizzát sütő Plebs Craft and Crustig, vagy az ugyanebben a pizza-műfajban (is) utazó Rudi és Fickóig.

Jómagam épp egy ilyen séta során fedeztem fel a Khyber nevű indiai-pakisztáni kifőzdét, ahol életem egyik legjobb vindaloo-ját ettem, érdekes módon marhahúsból készítve. A pultos fiú le akart beszélni róla, kétszer is figyelmeztetett, hogy csípős, mondtam neki, hogy épp azért kértem, mert ez a legcsípősebb nálunk is kapható indiai ragu-féle. Jó volt hozzá a frissen sült fokhagymás naan.

Fotó: A szerző felvétele

Fizetéskor megkérdezték, hogy tanár vagyok-e, vagy netán diák, mondtam, hogy tanítottam valamikor, ez elég volt ahhoz, hogy 10% kedvezményt adjanak az egyébként is kedvező díjszabásból. Kicsit olyan hangulata volt e gesztusnak, mintha erre rendezkedtek volna be: a fiataloknak diák-, az idősebbeknek tanár-kedvezményt adnak bemondás-alapon.

Estefelé újból megéhezve a Dugonics téren egy főként lángost kínáló büfékocsiból rendeltünk májashurkát, sült vért és mákos rétest, mint megtudtam, ők működtetik a szegedi OBI parkolójában a lángossütőt. A sült vér remek volt, állagra, fűszerezésre egyaránt, otthon sem eszünk különbet, a hurka sem okozott csalódást. Arra pedig nem számítottunk, hogy mindehhez a székely pityókásra emlékeztető igen jó kenyeret kapunk, a vásárokban s az átlagos vendéglők nagy részében jellemzően gyenge minőségű, puffasztott, adalékos tucat-kenyeret adnak. Mindezek megkoronázása volt a remek rétes. Ezek után a lángosra is kíváncsiak lettünk, de azt majd az OBI-nál fogjuk megkóstolni.

A Tabdiban működő Kiss-Sinkovicz pincészet szeretnivaló borait ittuk mindemellé, a birtok tulajdonosai szintén a Dugonics téren kaptak helyet, a borászok között alighanem egyedüliként. Stratégiailag remek helyen voltunk mi is, hisz a tiszavasvári An-Chi-Li szomszédos standjánál remek csípős szószt vásárolhattunk az ételekhez. A habanero-alapúakat kóstoltam végig, a piros nyerte el leginkább a tetszésem.

Idén csak egy napot tölthettem e remek rendezvényen, s vasárnapig sem lesz ebből több, de ezalatt sikerült megismerni négy pincészet teljes választékát.

A borversenyek viták kereszttüzében vannak, az első számú magyar borszakíró, a mára már bortermelőként dolgozó Alkonyi László joggal bírálta az oly népszerű száz pontos rendszert és mutatott rá arra, hogy „a világ legkomolyabb, legigényesebb birtokai nem járnak borversenyekre. Az ugyanis mindössze illúzió, hogy elkészíthető egy kiváló bor, ami mindenki számára egyértelműen hordozza a nagyságot. Ilyen bor nincsen. A minőség csúcsa eleganciában, kellemben, alig érzékelhető árnyalatokban érhető tetten. Minél nagyobb egy bor, annál kevesebben értik pontosan. Négy vagy tíz vagy bármennyi szubjektív vélemény átlaga nem ad objektív ítéletet.” Nem vitatva téziseit annyit tennék mindehhez hozzá, hogy a nemzetközi borversenyeknek megvan a maga konkrét haszna, az itt kapott érmek orientálják az átlagfogyasztót, de még az évente 1000-2000 tételt kóstoló borrajongót is. Amikor több tucat ismeretlen pincészet fogadja a magyar borászat fejlődést figyelemmel követő borturistát, akkor praktikus ezen a nyomvonalon elindulni. Nem minden jó bor kap érmet, de azok a borok, melyek elnyertek egy aranyat vagy ezüstöt egy rangos nemzetközi versenyen, aligha okoznak csalódást.

Az egész fesztiválon talán a legszélesebb szortimentet az egri Torma pincészet kínálta, borainak jelentős részét ékítette komoly megmérettetéseken elnyert arany- vagy ezüst-plecsni. Végigkóstolva mind a 20 tételt, nem lepődtünk meg az elért sikereken, inkább azon, hogy eddig nem találkoztunk e kiváló pincészet boraival.

Fotó: A szerző felvétele

Ellentétben a Villa Gyetvai nedűivel, melyek közül néhányat már volt alkalmunk kóstolni, de így együtt nyolc tételt még nem. Több műfajban is utaznak Sauvignon Blanc-juk az újzélandi stílust idézi, bodzás-csalános fajtajelleges illat- és ízvilága garantálja a sikerét. Szintén WSET-végzett kóstolótársammal kicsit vitatkoztunk, hogy a Rajnai Rizling a legjobb tétel a választékból, vagy a Furmint, jómagam utóbbi mellett kardoskodtam, de mindenki maradt a maga véleményével.