Tökmag vagy chia mag? Az egyikben több a fehérje, a másikban több a rost

A tökmag és a chia mag két olyan szuperélelmiszer, amelyek méretükhöz képest hihetetlen mennyiségű tápanyagot rejtenek. De melyiket válasszuk, ha egészségesebben szeretnénk táplálkozni? Akár a szívünk egészségét, akár az emésztésünket vagy az energiaszintünket szeretnénk támogatni, tökmag és a chia mag csodákra képes.

Munkatársunktól
2025. 11. 14. 12:49
Két apró mag, rengeteg tápanyag – de melyiket válasszuk? A tökmag vagy a chia mag az egészségesebb? Spoiler: mindkettőre szükségünk van! Fotó: ILEISH ANNA Forrás: Shutterstock
Két apró mag: az egyik ropogós, a másik zselés. Mindkettő szuperélelmiszernek számít, mégis teljesen más tulajdonságokkal bírnak. De vajon melyiket érdemes beépítenünk a mindennapi étrendünkbe? A válasz egyszerű: mindkettőt! Bár első pillantásra hasonlónak tűnhetnek, a tökmag és a chia mag különböző területeken jeleskednek, és ha okosan kombináljuk őket, maximálisan kihasználhatjuk az előnyeiket. 

A tökmag olyan antioxidánsokat tartalmaz, mint az E-vitamin és a flavonoidok, amelyek kiegészítik az omega-3-akat, és segítenek csökkenteni a szervezetünkben lévő gyulladást
A tökmag olyan antioxidánsokat tartalmaz, mint az E-vitamin és a flavonoidok, amelyek kiegészítik az omega-3-akat, és segítenek csökkenteni a szervezetünkben lévő gyulladást/ Fotó: DenisMArt / Shutterstock

De ha mégis választanunk kell? Ha a rostbevitel növelése a célunk, a chia mag a nyerő. Ha pedig a kalcium a prioritás a csontjaink egészségéért, szintén a chia vezet. Viszont ha több fehérjére és egészséges zsírra van szükségünk, akkor a tökmag a jobb választás.

A tökmag szuperképességei

A tökmagot fogyaszthatjuk héjával, héj nélkül vagy akár friss tökből kikaparva is.

Szívbarát zsírok

A tökmag telítetlen zsírsavakat tartalmaz, köztük növényi eredetű omega-3-at és omega-6 zsírsavakat, valamint egyszeresen telítetlen zsírokat. Ezek az egészséges zsírok csökkentik a rossz koleszterin (LDL) szintjét, emelik a jó koleszterin (HDL) szintjét, és szabályozzák a vérnyomást.

Fehérje és ásványi anyagok

Mind a chia, mind a tökmag teljes értékű fehérjének számít, mivel mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazzák, bár a tökmagban több a fehérje és a cink. Mindkettő kiváló magnézium-, foszfor- és vasforrás, amelyek támogatják az energiatermelést és az izomműködést. A tökmag tartós energiát biztosít, és egyben stresszoldóként is működik. Ez a növényi élelmiszer triptofán aminosavat tartalmaz, amely a magnéziummal, cinkkel, rézzel és szélénnel együtt elősegíti a pihentető éjszakai alvást.

Gyulladáscsökkentő tulajdonságok

A tökmag olyan antioxidánsokat tartalmaz, mint az E-vitamin és a flavonoidok, amelyek kiegészítik az omega-3-akat, és segítenek csökkenteni a szervezetünkben lévő gyulladást. Figyeljünk azonban az adagokra, mivel mindkettő kalóriadús! Körülbelül 28 gramm tökmag nagyjából 125 kalóriát tartalmaz, míg ugyanennyi chia mag körülbelül 138 kalóriát.

A chia mag szuperképességei

A tökmaghoz hasonlóan a chia mag is koncentrált forrása a kulcsfontosságú tápanyagoknak. Folyadékban ezek az aprócska magok akár tizenkétszeresükre is megnőhetnek!

A chia mag segít javítani a bélrendszerünk egészségét
A chia mag segít javítani a bélrendszerünk egészségét/ Fotó: SNeG17 / Shutterstock

Fehérje és ásványi anyagok

A chia mag tele van esszenciális ásványi anyagokkal, beleértve a foszfort, szelént és mangánt, amelyek kulcsfontosságúak az anyagcseréhez és az antioxidáns védelem támogatásához. Kalcium- és magnéziumtartalma támogatja a csontjaink és az idegrendszerünk egészségét, míg a cink és a vas fontos az energiánk és az immunitásunk fenntartásához.

Bélrendszer egészsége

A chia mag oldható (ezért zselésedik) és oldhatatlan rostot is tartalmaz, amelyek segítenek javítani a bélrendszerünk egészségét.

Egészséges zsírok

Ez a szuperélelmiszer az omega-3 zsírsavak egyedülálló forrása is. Egyetlen evőkanál tartalmazza az összes omega-3 ALA-t, amire egy nap szükségünk van!

Végső verdikt

Tehát melyik a nyerő? Mindkettő! A tökmag és a chia mag különböző, de egyformán értékes tápanyagokat kínálnak számunkra. 

  • A tökmag több fehérjét, cinket és szívbarát zsírokat tartalmaz.
  • A chia mag a rost, kalcium és omega-3 tartalom bajnoka. 

A legjobb stratégia, ha mindkettőt beépítjük az étrendünkbe, és váltogatjuk őket. Szórjuk őket salátákra, keverjük turmixokba, vagy egyszerűen nassolunk belőlük!

Forrás

