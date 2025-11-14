Tökmag vagy chia mag? Az egyikben több a fehérje, a másikban több a rost

Két apró mag: az egyik ropogós, a másik zselés. Mindkettő szuperélelmiszernek számít, mégis teljesen más tulajdonságokkal bírnak. De vajon melyiket érdemes beépítenünk a mindennapi étrendünkbe? A válasz egyszerű: mindkettőt! Bár első pillantásra hasonlónak tűnhetnek, a tökmag és a chia mag különböző területeken jeleskednek, és ha okosan kombináljuk őket, maximálisan kihasználhatjuk az előnyeiket.

De ha mégis választanunk kell? Ha a rostbevitel növelése a célunk, a chia mag a nyerő. Ha pedig a kalcium a prioritás a csontjaink egészségéért, szintén a chia vezet. Viszont ha több fehérjére és egészséges zsírra van szükségünk, akkor a tökmag a jobb választás.

A tökmag szuperképességei

A tökmagot fogyaszthatjuk héjával, héj nélkül vagy akár friss tökből kikaparva is.

Szívbarát zsírok

A tökmag telítetlen zsírsavakat tartalmaz, köztük növényi eredetű omega-3-at és omega-6 zsírsavakat, valamint egyszeresen telítetlen zsírokat. Ezek az egészséges zsírok csökkentik a rossz koleszterin (LDL) szintjét, emelik a jó koleszterin (HDL) szintjét, és szabályozzák a vérnyomást.

Fehérje és ásványi anyagok

Mind a chia, mind a tökmag teljes értékű fehérjének számít, mivel mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazzák, bár a tökmagban több a fehérje és a cink. Mindkettő kiváló magnézium-, foszfor- és vasforrás, amelyek támogatják az energiatermelést és az izomműködést. A tökmag tartós energiát biztosít, és egyben stresszoldóként is működik. Ez a növényi élelmiszer triptofán aminosavat tartalmaz, amely a magnéziummal, cinkkel, rézzel és szélénnel együtt elősegíti a pihentető éjszakai alvást.

Gyulladáscsökkentő tulajdonságok

A tökmag olyan antioxidánsokat tartalmaz, mint az E-vitamin és a flavonoidok, amelyek kiegészítik az omega-3-akat, és segítenek csökkenteni a szervezetünkben lévő gyulladást. Figyeljünk azonban az adagokra, mivel mindkettő kalóriadús! Körülbelül 28 gramm tökmag nagyjából 125 kalóriát tartalmaz, míg ugyanennyi chia mag körülbelül 138 kalóriát.

A chia mag szuperképességei

A tökmaghoz hasonlóan a chia mag is koncentrált forrása a kulcsfontosságú tápanyagoknak. Folyadékban ezek az aprócska magok akár tizenkétszeresükre is megnőhetnek!