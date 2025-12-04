Népligeti felüljáróKarácsony Gergelyfőváros

Karácsonyék lebontanák a népligeti felüljárót

Karácsony Gergely főpolgármester szerint hosszú távon a népligeti felüljáró lebontására és ott egy szintbeli közúti kereszteződés létrehozására lenne szükség. Ezért nem kezd bele a a felújításba. Karácsony Gergely az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.

Forrás: inforádió2025. 12. 04. 6:44
Fotó: Róka László Forrás: Róka László
Immár több mint két éve le van zárva a közúti forgalom elől a népligeti felüljáró városközpont felé vezető oldalának külső sávja. Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hosszú távon nem számolnak a felüljáróval. Az elbontás is komoly költséggel jár, de lehetőséget teremt arra, hogy humanizálják a városrészt.

20251126 Budapest A Fővárosi Közgyűlés ülése. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Karácsony Gergely főpolgármester
Karácsony Gergely Fotó: Hatlaczki Balázs

Ezzel párhuzamosan tervezés alatt van az, hogy a 42-es villamos, amely jelenleg a Határ útig jut el, elérje a Gloriett-lakótelepet a XVIII. kerületben, de emellett „van egy gondolkodás” arról, hogy elérje a népligeti csomópontot is – ismertette Karácsony Gergely.

A BKK honlapján megjelent tervek szerint egyébként a fejlesztés tervezése uniós források rendelkezésre állása esetén kezdődhet meg, a kivitelezés 2028-tól indulhatna. A népligeti csomópont átépítését így most már csak a pénzhiány akadályozza, így egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor kezdődhet el a felüljáró bontása.

Az 1978-ban átadott felüljáró egyik sávját a 2023-ban elvégzett műszaki vizsgálat miatt zárták le, és 2025 júliusában is még mindig életben volt a forgalomkorlátozás. Jelentős torlódások alakulnak ki minden nap reggel és délután is. 2023 októberében a Fővárosi Önkormányzat még azt a bejelentést tette, hogy elbontás helyett felújítják a felüljárót, a kivitelezést 2025-re tűzték ki akkor. A BP Műhely szerint egyébként nem lehetséges ekkora forgalmat jelzőlámpás csomóponttal kezelni – írta meg akkor az Infostart.

 

Borítókép: Népligeti felüljáró (Fotó: Róka László)

