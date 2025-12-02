Egyedülálló attrakciót, intenzív magyarságélményt kínál a Paprika Revue House

A szerző felvétele

Az ötfogásos vacsora közben a vendégek egy olyan közel egy órás műsort tekinthetnek meg, melynek összeállításában a neves szakemberek vettek részt. A rendező Papp Tímea, a Freelusion alapítója, a pazar ruhadarabok Bognár Hajnalka costume designer kézzel készült darabjai, a zeneszerző Demkó Mátyás, a koreográfus Hernicz Albert, a fény- és látványtervező Madarász János, a hang- és fénytechnikáért Nemes Attila, az animációs és vizuális effektekért Bariber Bálint felel.

A műsor keretében különböző tájegységek magyar táncait csodálhatja meg a néző, megtanulhatja a központi szereplő, a néptáncosnak is remek juhásztól kollektív gyakorlás útján, az ”egészségedre” köszöntést s azt, hogy „goulash is a soup”, azaz a gulyás egy leves és nem pörkölt. Hallgathat gyönyörű népdalt, lélegzetvisszafojtva izgulhatja végig a nézőtér feletti, védőháló nélküli kötéltáncos-produkciót és megismerkedhet egy animáció keretében Magyarország nevezetességeivel.

A szerző felvétele

Két ételsort kínálnak, ezek közül a halasat a választottam. A húsos keretében az „étvágyhozó falatok” sülthagymás, füstös padlizsánkrémet, snidlinges juhtúrós körözöttet és frissen sült pogácsát integrálnak, ezt tokaji aszús hagymalekvárral és házi brióssal felszolgált kacsamáj-terrine követi, majd gulyásleves csipetkével, kovászos kenyérrel. A főétel rakott "csirkepaprikás" gombás tarhonyarizottóval, tejföllel, az ételsort somlói galuska zárja.

Az októberi látogatásom óta a menü némileg változott, a halasban az akkori vargányakrémlevest sárgaborsókrémleves váltotta fel, a padlizsánkrémet zakuszka, a halas és a vegán menü között ezidőtájt annyi a különbség, hogy a főfogás központi eleme egyik esetben fogas, a másikban pedig tofu.

Az ételsor mellé kérhető háromféle (fehér, rosé és vörös) korrekt, fősodratú magyar bor, csapolt Dreher sör, szóda, ásványvíz, szörp és kávé.