Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

gasztronómiaangolzellerpaprika revue

Egyedülálló attrakciót, intenzív magyarságélményt kínál a Paprika Revue House

Adottságnak tekinthetjük, hogy a magyar gasztronómia kapcsán egy idelátogató átlagos turistának jellemzően három dolog jut eszébe: a paprika, a gulyás és a tokaji bor.

Borbély Zsolt Attila
2025. 12. 02. 12:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem kell levéltárakban kutakodó gasztro-történésznek lenni ahhoz, hogy egyre mélyebbre hatolva a magyar konyha múltjában, akár csak a világhálón hozzáférhető forrásokat használva, magunk is meggyőződjünk arról, hogy jelenlegi kulináris kultúránk legmeghatározóbb fűszerének, a paprikának a dominanciája nagyjából másfél évszázados múltra tekinthet vissza. Alapvető kérdés volt a magyar gasztro-forradalom hajnalán, a kétezres évek elején, hogy ehhez miként viszonyulunk, vállaljuk-e ezt az örökséget, vagy megpróbáljuk újrateremteni a magyar konyhát mélyebbre nyúlva a múltban.

A választ az idő megadta, a magyar ízekre alapozó csúcséttermek olyan „hagyományossá vált” fogásokból indulnak ki, melyekkel minket azonosítanak s melyekkel mi magunk is azonosulunk. Azokat prezentálják korszerű technológiával, esetenként továbbgondolva, netán kiegészítve olyan zöldfűszerekkel, melyek még a népdalkincsünkben is szerepelnek. (Ez is jelzi egyébként, hogy a népi konyha sok esetben gazdagabb fűszerezésű volt, mint amivé az éttermi lett a kommunista korszakban.)

Bármi is legyen a stratégiánk a jövőre nézve, adottságnak tekinthetjük, hogy a magyar gasztronómia kapcsán egy idelátogató átlagos turistának jellemzően három dolog jut eszébe: a paprika, a gulyás és a tokaji bor. Utóbbi a legnagyobb csodája magyar borászatnak, atekintetben pedig konszenzus mutatkozik a szakma berkeiben, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy e nemes nedű visszakapja egykori hírnevét, amikor királyok, pápák és költők zengték a dicséretét.

A gulyás és a paprika is felvállalható hagyomány, s örömteli, hogy az igen népszerű és dinamikusan terjeszkedő Vakvarjú étteremlánc tulajdonosa, Semsei Rudolf egyedülálló vendéglátóipari komplexumának legfrissebb tagja a paprikát emeli a központba, még nevében is. A bulinegyed szívében létrehozott triász tagjai a BudapestBites névre hallgató exkluzív lángosozó, a Puli és juhász csárda (rovatbeli beszámolóm itt), valamint a Paprika Revue House, jelen vizsgálódásunk tárgya. Nem egy hagyományos étterem, hanem olyan szórakoztatóipari egység, melynek hangsúlyos eleme a gasztronómia. Célja könnyen befogadható, sokrétű és maradandó magyarság-élményt nyújtani, mely kiterjed a népművészetre, néptáncra, népdalkincsre.

A szerző felvétele

Az ötfogásos vacsora közben a vendégek egy olyan közel egy órás műsort tekinthetnek meg, melynek összeállításában a neves szakemberek vettek részt. A rendező Papp Tímea, a Freelusion alapítója, a pazar ruhadarabok Bognár Hajnalka costume designer kézzel készült darabjai, a zeneszerző Demkó Mátyás, a koreográfus Hernicz Albert, a fény- és látványtervező Madarász János, a hang- és fénytechnikáért Nemes Attila, az animációs és vizuális effektekért Bariber Bálint felel.

A műsor keretében különböző tájegységek magyar táncait csodálhatja meg a néző, megtanulhatja a központi szereplő, a néptáncosnak is remek juhásztól kollektív gyakorlás útján, az ”egészségedre” köszöntést s azt, hogy „goulash is a soup”, azaz a gulyás egy leves és nem pörkölt. Hallgathat gyönyörű népdalt, lélegzetvisszafojtva izgulhatja végig a nézőtér feletti, védőháló nélküli kötéltáncos-produkciót és megismerkedhet egy animáció keretében Magyarország nevezetességeivel.

A szerző felvétele

Két ételsort kínálnak, ezek közül a halasat a választottam. A húsos keretében az „étvágyhozó falatok” sülthagymás, füstös padlizsánkrémet, snidlinges juhtúrós körözöttet és frissen sült pogácsát integrálnak, ezt tokaji aszús hagymalekvárral és házi brióssal felszolgált kacsamáj-terrine követi, majd gulyásleves csipetkével, kovászos kenyérrel. A főétel rakott "csirkepaprikás" gombás tarhonyarizottóval, tejföllel, az ételsort somlói galuska zárja.

Az októberi látogatásom óta a menü némileg változott, a halasban az akkori vargányakrémlevest sárgaborsókrémleves váltotta fel, a padlizsánkrémet zakuszka, a halas és a vegán menü között ezidőtájt annyi a különbség, hogy a főfogás központi eleme egyik esetben fogas, a másikban pedig tofu.

Az ételsor mellé kérhető háromféle (fehér, rosé és vörös) korrekt, fősodratú magyar bor, csapolt Dreher sör, szóda, ásványvíz, szörp és kávé.

Lássuk az októberi halas menü elemeit! Vendégváró falatokként padlizsánkrémet és körözöttet kaptam kovászos kenyérrel. Jó indítás, minden elem kifogástalan. 

A szerző felvétele

Füstölt pisztrángos sültzeller-tatár következett, amit zöldalmával, yuzu-gyönggyel és ropogós hajdinával, valamint egy falatka pontytepertővel dobtak fel. Remekül kitalált, látványos, ügyesen megvalósított kompozíció.

A szerző felvétele

Vargányakrémleves következett „ropogós burgonyapörccel, füstölt paprikával, savanyított angolzellerrel és fekete lencsével”. A lé állaga megnyerő, íze intenzíven vargányás, jók a betétek is.

A lecsóalapon gombával fedett puliszkakockán tálalt roston sült fogasfilé sem okozott csalódást, bár a halon lehetett volna több pörzsanyag. 

A szerző felvétele

Meglepett, hogy a húsos menüben a göngyölt csirkepaprikás körete a menükártya által beígért tarhonyafelfújt helyett egyszerű, gyári „sörét-tarhonya” volt. Körülöttem mindenki húsos menüt rendelt, lehetetlen volt nem látni. Pozitívum, hogy ha valaki megcsípősítené a fogást, nem Erős Pistát kap, hanem az egyik legjobb magyar chiliműhely, a Gabko által jegyzett Varjúpapa chili-krémet.

A málnacoulis-s glutén-, tej- és cukormentes csokoládétorta ízletesnek bizonyult, nem ahhoz képest, hogy a „mentes” kategóriába tartozott, hanem abszolút értelemben is. Egyik asztaltársamnak köszönhetően megkóstolhattam a somlói galuskát, mely a műfaj jól sikerült darabja volt.

A műsor után az út egy minőségi termékeket kínáló, gyönyörűen berendezett ajándékbolton keresztül vezet kifelé a magyar csodák palotájából. 

A szerző felvétele

Amint az eddigiekből kiderülhetett, a Paprika Revue House a turistákat célozza meg, de tapasztalatból mondom, hogy életre szóló élményt nyújt a kárpát-medencei magyaroknak is.

***

Elérhetőségek:

Paprika Revue House

Budapest, Síp u 27. Telefonszám: +36 20 849 0700

Honlap: https://paprikarevuehouse.com

E-mail-cím: Online kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül lehetséges

Borítókép: Az ötfogásos vacsora közben a vendégek egy közel egy órás műsort tekinthetnek meg - (Fotó: A szerző felvétele)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

Bayer Zsolt avatarja

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.