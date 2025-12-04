Balassa János KórházTakács Pétereszköz

Több mint 285 millió forintból újították fel a szekszárdi kórház eszközparkját + videó

Gyorsabb vizsgálatok, pontosabb diagnózisok: a Tolna vármegyei Balassa János Kórházban mostantól a legmodernebb eszközök szolgálják a betegeket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 7:04
A Szekszárdot és környékét ellátó Balassa János Kórház több mint 285 millió forint támogatásból új eszközökkel bővítette járóbeteg-szakrendeléseit – a fejlesztést Takács Péter egészségügyi államtitkár jelentette be a közösségi oldalán.

Takács Péter egészségügyi államtitkár Fotó: Facebook

Az endoszkópos torony a gyomor- és bélrendszeri vizsgálatokat teszi biztonságosabbá és hatékonyabbá, a Video Head Impulse Test készülék pedig gyors, objektív vizsgálatot biztosít szédüléses panaszok és egyensúlyzavarok esetén.

A fül-orr-gégészeti stroboszkóp a hangszalagok vizsgálatát eddig nem látott részletességgel teszi lehetővé, segítve a beszéd- és hangproblémák okának feltárását a foniátriai szakrendelésen. 

Az új röntgengép gyorsabb, nagyobb felbontású képrögzítést biztosít, csökkentve a várakozási időt és javítva a diagnózis pontosságát – derül ki Takács Péter posztjából. 

Borítókép: Új eszközökkel fejlesztették a Balassa János Kórház járóbeteg-szakrendeléseit (Forrás: Facebook/képernyőfotó)

               
       
       
       

