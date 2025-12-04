Deutsch Tamás: A Tisza szakértői dolgoztak Gyurcsány Ferenc megszorító csomagján is

A Tisza Párt elnöke azt mondta az EP-választás kampányában, hogy ez nem egy komolyan vehető munka. Így, ahogyan ő csinálja, biztos nem. Ma 720 EP-képviselő között Magyar Péter az egyik legtöbbet hiányzó EP-képviselő – fogalmazott Deutsch Tamás az Igazság órájának vendége csütörtökön.

Fotó: Képernyőfotó

A Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációvezetője emlékeztetett: a kommunista időkben volt arra kísérlet, hogy a karácsony ünnepét fenyő ünnepre alakítsák át.

A kommunisták ezt végül nem merték megtenni, de az iszlám radikálisoknak engedő politikai szereplők az Európai Unióban maarról beszélnek, hogy az ide érkezettek jogos sérelméről van szó.

Politikai bátorság ma már Nyugaton karácsonyfát állítani az EP-képviselő szerint. Hozzátette: ha a szélsőséges radikális progresszív elvárásoknak ma az ember nem felel meg, akkor leszedik róla a keresztvizet. Mint mondta, ha valaki azt szeretné, hogy a Mikulás Mikulás legyen, a karácsony karácsony, azt minden féle jelzővel illetik.

Nem hiszi, hogy a XXI. századi Európa a teljes önfeladásról kellene, hogy szóljön.

Ukrajna pártján a tagországok helyett?

A Barátság kőolajvezetéket ért támadásról szólva azt mondta: Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát ért katonai támogatásról van szó. Két tagország energiabiztonságáról van szó. Az Európai Biztottság közben Ukrajna mellé áll, nem a tagországok mellé. Ugyanez volt a helyzet , amikor felléptünk a mezőgazdasággunkat és élelmiszerellátásunkat fenyegető ukrán agrártermékdömbinggel szemben. A minap kirobbant korrupciós botrányokról szólva azt mondta: lassan már nem lesznek olyan uniós biztosok, akik ellen ne indítottak volna eljárást.

Deutsch Tamás reagált arra is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz unokatestvére ukrán milliárdosokkal üzletel. – Értem én, hogy nála jobb szívűbb bukott tábornok kevés van, aki csupaszív jóságból beszél arról, hogyan kellene visszaállítani a sorkatonaságot, szeretetből járkált lőfegyverrel és szeretetből lökdösi az újságírókat, így picit csalódott vagyok, hogy nem a csupaszív, őszinte szeretet miatt oltalmazza az ukránokat, hanem az arany vécékhez akar közelebb kerülni. Könnyen lehet, hogy a Szendi család is az ukrán korrupció része? – ironizált a politikus.