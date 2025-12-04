Vlagyimir PutyinÚj-DelhiMoszkva

Amíg Brüsszel hisztizik, Putyin szövetséget épít

Új fázisba lépnek az orosz-indiai kapcsolatok. A két ország együttműködése számos területen fejlődik. Vlagyimir Putyin orosz elnök Indiába látogat.

Kozma Zoltán
2025. 12. 04. 6:43
Indiába látogat az orosz elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Indiai látogatását megelőzően interjút adott az India Today című lapnak. A RIA Novosztyi beszámolója szerint az elnök kiemelte, hogy Moszkva és Új-Delhi között egyedülálló kapcsolatrendszer alakult ki. A két ország együttműködése számos területen fejlődik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó: AFP)
Az orosz vezető hangsúlyozta azt is, hogy Narendra Módi indiai miniszterelnökkel nem csupán üzleti, hanem személyes kapcsolatok is fűzik össze. 

Putyin a politikust barátjának nevezte.

Putyin fontos megállapodásokról tárgyal

Putyin december 4–5-én látogat el Indiába. Az éves orosz–indiai csúcstalálkozók immár hagyománnyá váltak, és felváltva kerülnek megrendezésre a két országban. A mostani a 23. lesz sorban.

Jurij Usakov, az orosz elnöki hivatal helyettes vezetője korábban részletezte Putyin indiai látogatásának menetrendjét. A csúcstalálkozó keretében a két vezető áttekinti a kétoldalú kapcsolatok fejleményeit. A találkozó alkalmával várhatóan új megállapodásokat írnak alá, amelyek tovább erősítik a stratégiai partnerséget.

Borítókép: Indiába látogat az orosz elnök (Fotó: AFP)

