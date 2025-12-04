Amíg Brüsszel hisztizik, Putyin szövetséget épít

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Indiai látogatását megelőzően interjút adott az India Today című lapnak. A RIA Novosztyi beszámolója szerint az elnök kiemelte, hogy Moszkva és Új-Delhi között egyedülálló kapcsolatrendszer alakult ki. A két ország együttműködése számos területen fejlődik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó: AFP)

Az orosz vezető hangsúlyozta azt is, hogy Narendra Módi indiai miniszterelnökkel nem csupán üzleti, hanem személyes kapcsolatok is fűzik össze.

Putyin a politikust barátjának nevezte.

Putyin fontos megállapodásokról tárgyal

Putyin december 4–5-én látogat el Indiába. Az éves orosz–indiai csúcstalálkozók immár hagyománnyá váltak, és felváltva kerülnek megrendezésre a két országban. A mostani a 23. lesz sorban.