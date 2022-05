Három az egyben: csúcsra törő sörbár, borbár és konyha a Mixát udvarban

A Darshan udvar évtizedeken keresztül stabil pont volt a Mikszáth Kálmán tér vonzáskörzetében, ahol olyan ikonikus helyek működnek hasonlóan hosszú ideje, mint a Tilos az Á, de lassan egy évtizedre tekint vissza a Lumen kávézó is, ahol prémium borokat és söröket is ihatunk a csúcsminőségű kávé mellett. Régi motoros a kedvező árfekvésű, többnyire diákok által frekventált Fecske is. De van itt ma már kiemelkedő borbár (Zengő), autentikus olasz bisztró (Al Dente), progresszív magyar konyhával működő étterem (Alma és körte). S el ne feledkezzünk a méltán népszerű cseh sörözőhálózat alegységéről a „Jaromir a Templomhoz” nevű gasztro-kocsmáról s a szintén hangulatos Fiktívről.

A Darshan udvar már a múlté, de a helyén a maga nemében szinte egyedülálló komplexum nyílt. Szinte – mondom –, mert az egy intézményen belül működő borbár, sörbár, pizzázó és gasztro-kocsma nem precedens nélküli, a Tűzoltó utcai Élesztőház, a kézműves sörözők ősforrása hasonló filozófia mentén működik már évek óta. A Mixáton belül is a söröző és a borozó rész külön termekkel és pulttal rendelkezik, de nem jelent problémát a borozóban sört inni vagy fordítva.

A képek a szerző felvételei.

Első ízben már ebéd után tértünk be, a Gepárd és Űrhajóba igyekeztünk, zuhogott az eső, így nagyon jól jött, hogy útba esett egy hely, aminek nyitásáról nem is tudtunk, de ami első látásra nagyon megtetszett. A söröző részlegen ültünk le, amit a XI. kerületi KEG Sörművház, Budapest egyik legjobb sörözője jegyez. 32 csapból folynak ott a prémium főzetek, itt sem adták alább. Annyi a különbség, hogy e helyütt mintha több import sör lenne, amin belül a lágerek is szépen képviseltetik magukat, különösen a cseh vonal. A pult mögött egy élő legendát ismertünk fel, a magyar sörélet kultikus alakját, Marosvári László sörszakértőt, akinek arcképe díszítette évekig a Szent András sörfőzde egyik legnépszerűbb sörét, az Ogre nevű, markánsan komlózott cseh lágert.