Jónás a Bikásban

A 2014-ben megnyitott Jónás kézműves sörház a magyar „sörforradalom” egyik úttörő egységének számít.A névválasztás igencsak ötletes volt, hiszen a Bálnában működtek a vírusjárványig. Jónás, a Bálnában, ugyebár. Több ízben is betértem hozzájuk, de mindig úgy jött ki a lépés, hogy csak a remek söröket kóstolgattam – többnyire saját főzésűeket – azt csak hallomásból tudom, de megbízható forrásból, hogy kiváló hamburgert sütöttek.

A Bálnában működött egység bezárásáról 2021 áprilisában érkezett hír, a Bikás parkbéli újranyitásról egy évvel később, múlt hónapban lehetett olvasni a világhálón. Mindig is kedveltem a helyet, úgyhogy egy pillanatig sem volt kétséges, hogy első adandó alkalommal be fogunk ugrani hozzájuk. Így is történt, a nyitás után három nappal náluk kezdtük a vasárnapi majálisozást.