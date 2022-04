Prémium sör és prémium pizza: Hübris söröző

A boron kívül egyes Michelin-csillagos vagy csillagra esélyes éttermek kínálnak juice-, illetve koktélválogatást is. A sört kissé mostohán kezelik az illetékes szakemberek, pedig az étel/sör párosításban is rengeteg izgalom, kulináris kaland rejtőzik. Ha meghallgatja valaki a Sörbúvár blogot szerkesztő Vásárhelyi István sörszakértő és sörgasztronómus bármely vonatkozó előadását, azt már nem sokat kell győzködni ebben a témában.

Fotó: A szerző felvétele

De meg merem kockáztatni azt az állítást is, hogy egyes ételek inkább kívánnak sört, mint bort. Ide sorolom a roston (lehetőleg faszénparázson) sülteket, azok belül különösen a kolbászokat, a pljeszkavicát, s más, darált húsból készült csórékolbászféléket. (Így nevezi a székely népnyelv a román változatot, a miccset, de ide tartozik csevap és a nyársra, kardra húzott török adana kebab is). A ropogós csülök, malac és császárhús mellé is jobban csúszik a sör, mint a bor.

Inkább sört kívánnak a panírozott ételek, a hús mellett a rántott hal, haltej, sajt, hagymakarika, velő, a zöldségek a gombától a cukkinin, patisszonon át padlizsánig (egy kolozsvári sörözőben rántott kovászos uborkát is volt alkalmunk enni, érdekes, alapvetően jó élmény volt), de a bő zsiradékban kisütött (angolból kölcsönvett tükörfordítással „mélysütött”) ételek zöme is jobban kedveli a sört a bornál (haltepertő, fritto misto, hagymaszalma, zellerszalma stb.).

Fotó: A szerző felvétele

S végül, de nem utolsó sorban a lángos, a kenyérlángos és a pizza is inkább kívánja a sört. (Mielőtt bárki azzal vádolna, hogy lassan minden étel mellé sört ajánlok, hadd jelezzem, hogy vannak fogások, melyek megítélésem szerint kifejezetten bort kívánnak, elsősorban a párolt húsok/halak, azon belül a pörköltek, paprikások, tokányok és egyéb raguk. De a felsoroltakon kívül szinte minden étel inkább bort kér.)

Ehhez képest sajnos gyakori eset, hogy minőségi pizzák mellé nem kínálnak minőségi sört, de ez csak egy okkal több arra, hogy értékeljük azt, amikor e két műfaj kiemelkedő képviselői találkoznak, mint például a nápolyi pizzázók egyik új egysége, a Millenáris parkban nyitott Zsiráf, a temesvári Pizza Napoletana vagy a szegedi Plebs esetében.

E sort gazdagítja a néhány hete a Deák tér tőszomszédságában, a Bajcsy-Zsilinszky út legelején nyitott Hübris is. A görög mitológiából kölcsönzött, elbizakodottságot fedő név egy székesfehérvári sörfőzdét takar, ennek egyfajta bemutató egysége a budapesti új pizzázó.

Fotó: A szerző felvétele

A Hübris söröket évek óta kóstolgatom, letisztult íz- és illatvilágot, s talán túlontúl is leegyszerűsített dizájnt jelenítenek meg a magyar sörpalettán. A nemrégiben egyik gasztroturnétársammal konszenzusban megállapítottuk, hogy a főzde ügyesen betört a színvonalas fővárosi éttermek világába.

Ott van az Á la Maisonban, Felicitában, a Yamában, hogy csak a legfrissebb élményeimet említsem. De ha mélyebbre nyúlunk az emlékek közé, említhetem azt is, hogy a nemcsak Magyarország, de egész Közép-Európa egyik legszínvonalasabb itallapjával büszkélkedő, eszméletlen bor- és töményital választékot kínáló Felix Kitchen is csak Hübris sört tart.

A főzde honlapját böngészve, ismerve a söreik minőségét, arra juthatunk, hogy itt minden egyben van: a dizájn, a kommunikáció, a szakértelem és a felvállalt elbizakodottság is. Utóbbi megfelelően adagolva nem is feltétlenül ellenszenves, elvégre csak egy hajszál választja el a jogos önbecsüléstől.

Hadd idézzek bemutatkozó soraikból:

Miért csináljuk? Az a kérdés inkább, hogy miért ne csináljuk? Szeretjük a jó sört és értünk is hozzá. és a jóból nem árt a sok. […] Célunk megváltoztatni a rossz beidegződést a jó sör fogalmáról és felébreszteni a tömeges igényt a minőségi sör fogyasztása iránt. A jó sör legyen mindenkié! Söreink alapértéke a letisztultság, egyszerűség, humor és stílus. A craft minőségű hétköznapi sör. a Hübris a klasszikus értékeket használja fel és a mai kor elvárásai szerint értelmezi újra. A Hübris az új klasszikus.

Azt is megtudhatjuk, hogy kétezer literes főzőházuk van és kézműves minőségű, „de egyáltalán nem kézműves” söröket készítenek. „kézműves sör mínusz kézműves” – írják.

E filozófia a kraftszövetséget idézi, ami sajnos már nem működik, minden esetre az egyesület zászlóbontásakor, 2016. augusztus 19-én meghirdetett alapelvek igencsak megnyerők: szakmai hozzáértés, elkötelezettség, kreativitás, időtálló termékek, csúcsminőségű alapanyagok, magas szintű technológia, minőségi stabilitás. Ezt képviseli a Hübris is, egyedül a kreativitás az, amit tudatosan visszafognak: kialakítottak egy stabil kínálatot és nem jönnek elő havonta-negyedévente újabb és újabb ízekkel. Nem mintha utóbbival bármi baj lenne, sőt, de ők más utat választottak és azt járják következetesen.

Fotó: A szerző felvétele

A Deák téri sörözőben megtaláljuk a teljes termékpalettát, csapon és/vagy palackban. Csapon kapható könnyed lager (Hüs), pils (Sür), India Pale Ale (Üpa), tropical stout (Stüt), málnás sour ale (Mülna) és Radler. Ezek közül némelyik palackban is kapható, de a palackos választékban megjelenik további három sör is, a meggyes Müggy, Süpának keresztelt Session IPA és a Büza nevű búzasör.

A sörök mellé kiváló nápolyi stílusú pizzát sütnek, percek alatt, 500 fokos gáztüzelésű kemencében. Mi egy Margheritát ettünk, ami hozta az elvárt élményt. Mellé fokhagymás, ízesítetlen és chilis olajat adnak. Kértünk egy vegyes csipegetős tálat is, a fonnyadtság felé tartó, de nem élvezhetetlen rukkolát leszámítva ezzel is meg voltunk elégedve.

A kompozíció keretében kaptunk mozzarellahasábokat, minőségi főtt és érlelt sonkát, olasz szalámit, nem kiugró magozott olajbogyót, koktélparadicsomot és üde paradicsomszószt. Mindehhez egy egész frissen sült pizzakenyeret szeleteltek fel. Még süthették volna kicsit, de így is ízlett.

Említésre érdemes a sörökön kívüli italválaszték is. Tartanak ötféle magyar minőségi bort a legjobb pincészetek nedűiből válogatva, decire is, több kiemelkedő töményitalt, néhány komplexebb sörkoktél mellett olyan különlegességeket, mint a panaché (sör és prosecco) és shandy (ízesített limonádés sör).

Fotó: A szerző felvétele

Az árak rendkívül kedvezek, attól tartok, hogy ezek hamar emelkedni fognak. Klasszikus sörök korsójának (4 dl) ára 690 és 890 forint között mozog, érdekes módon az ezer forintból csak a Radler és a málnás lóg ki egy kicsit a maga 1090 forintos díjszabásával. A pizzák 1990 és 3290 forint között kaphatók, a csipegetős tál 2490 forintba kerül.

A kiszolgálás kifogástalan, az üzletvezető szakértelmével és magabiztosságával fellépő felszolgáló kommunikatív, lelkes, olvasott. Élmény volt vele elbeszélgetni a gasztronómiához és vendéglátáshoz kötődő kérdésekről, beleértve Heston Blumenthal munkásságát, aki ugyebár kikísérletezte a szerinte optimális nápolyi pizzát is A tökéletesség nyomában című művéhez.

Nagyon jó élmény volt a Hübris, megyünk még.

Elérhetőségek:

Hübris beer and pizza

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3.

Telefonszám: + 36-20/283-0991

A főzde honlapja: https://hubris.hu

Borítókép: A Hübris söröző egyik fogása (Fotó: A szerző felvétele)