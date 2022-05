Magyar ízek varázslatos környezetben: az etyeki Rókusfalvy fogadó

A gondolatmenetet a legfrappánsabb passzusok egyikével zárja: „A bor az egyenes vonalat nem szereti. Ezért, aki már jócskán ivott, örvénylő mozdulatokat tesz, és ha megindul, szép parabolákban és hiperbolákban jár. Azt mondják, egyensúlyát elvesztette és tántorog. Nem hiszem. A bor ezeket a lengő balanszokat kedveli. Figyeld csak meg a boros ember járását. Valóságos tánc ez, amit csinál. Öreg csavargó, fel se tételeznéd, hogy mozgásában ennyi báj van. És figyeld csak meg, milyen az, aki pálinkától részeg. A boros folyton kering, a pálinkás ki-kitör, aztán összecsuklik, amíg fejbesújtva leroskad. Az egyik parabolás örvénylő tánc, a másik a szögletes és szaggatott mozgás. Egész népeknél megfigyelhető. A bor-, és a pálinkanépek különbsége ez, amely mozgásban, gondolkozásban, érzésben és egész életmódban megnyilatkozik. Ez a múzsai és a barbár népek közt levő különbség.” A szerző a későbbiekben azt is leszögezi, hogy a legnagyobb élmény ott kóstolni a bort, ahol készült, a borospincében.

Erre a gondolatra, erre az életérzésre épült az Etyeki pincefesztivál, a kétezres évek első évtizedének egyik legnépszerűbb, de mindenképpen leghangulatosabb rendezvénye, amelynek kedvéért tízezrek keltek útra és látogattak el a 0 kilométerkőtől mindössze 29 kilométerre eső településre, Budapest szőlőskertjébe.

Fotó: a szerző felvétele

A fesztivál alkalmával nemcsak az etyeki pincék nyitottak ki, hanem majd’ minden pince tulajdonosai befogadták az ország legjobb borászait, akik jellemzően személyes jelenlétükkel is megtisztelték a borszerető közönséget, ami akkoriban a nagyobb rendezvényeken már nem volt jellemző.

Mára már csak „Piknik” formában él tovább ez a megarendezvény, hasonló filozófiával. A különbség a részvevők számában ragadható meg, mind a borászok, mind pedig a borturisták oldalán: a Piknik családiasabb, nem mozgat meg annyi embert, viszont továbbra is a legszerethetőbb boros rendezvények egyike.

A rendezvénysorozat ötletgazdája és főszervezője Rókusfalvy Pál kommunikációs szakember és műsorvezető, aki nem sokkal később pincészetet alapított, majd 2002-ben fogadót is nyitott, mindkettő sikerrel működik azóta is. A Gault Millau kalauzban a Rókusfalvy fogadó hamar elérte a 11-12 pontos éttermeknek járó „Like” minősítést, ami az országos élbolyba való bekerülést jelentette. A 2018-ban megszűnt kalauz sárga levonói most is ott díszelegnek az étterem bejáratánál.

Honlapjukon az egyszerűség, minőség és frissesség erényeit emelik ki, amire minden okuk megvan. A lokalitást is nyugodtan odasorolhatjuk, hiszen nemcsak a borok között képviselteti magát Etyek, hanem a sörök között is, az Etyeki Sörmanufaktúra remek főzeteit kínálják, a töményválasztékban feltűnik az Etyeki Czimeres pálinkaház, az általunk megrendelt sült kecskesajtot is egy etyeki manufaktúra készíti.

A Rókusfalvy fogadóban a kétezertízes évek elején jártam első ízben, már akkor lenyűgözött a hiteles, rusztikus, pazarul berendezett beltér, amely ideáltipikusan közvetíti azt a hangulatot, amiről Harangozó Imre etnográfus oly ékesszólóan beszélt több ízben is a „Hagyaték” című tévéműsorban. Amikor a térben mindennek szerves helye, s nem ritkán szakrális funkciója van. Az étterembe belépve az embert a hazaérkezés-élmény keríti hatalmába, itt valóban feloldódhatunk pár órára a környezet harmóniájában.

A csodás beltér mellett az étterem pályázhatna a „Budapest és környékének legszebb kerthelyisége” címre is. Mindez csak a külcsín. Itt, amint az említett szakmai elismerésekből sejthető, a belbecs is figyelemre méltó.