A Nyéki Sörfőzde esete – avagy a piacra lépés nehézségei tíz évvel a hazai sörforradalom után

A hazai sörpiacot én a fogyasztók szerint három szegmensre szeretem osztani. Első csoport a nagyüzemi sörök fogyasztói. Ők olcsó (150–350 forint per fél liter), elfogadható minőségű söröket keresnek a piacon, amelyet tulajdonképpen bárhol meg tudnak vásárolni, de elsősorban a tipikus kiskereskedelmi láncok üzleteiben. Ez egy nagyon stabil piac. Második csoport a másik véglet, a kisüzemi sörök kedvelői, akik minőséget keresnek, ennek megfelelően hajlandóak megfizetni az akár ezer–kétezer forint közötti átlagos fogyasztói árat is egy 0,33–0,44–0,5 literes üvegért, dobozért. Ez is egy stabil piac, amely eltartja a hazai legismertebb kisüzemi főzdéket.

Harmadik csoport a köztes kategória, ahol azok találhatóak, akik épp átszoknak a nagyüzemi sörökről a kisüzemi sörökre, vagy épp nem tudják megfizetni a kisüzemi prémium szintet, és olcsóbb, de nem sokkal rosszabb minőségű italokat keresnek. Véleményem szerint ez a csoport a legbizonytalanabb, mégis a legtöbb újonnan jött piaci szereplő erre a csoportra próbálja a termékei árazását és minőségét beállítani, azaz a menedzsment sokszor úgy optimalizál, hogy minél olcsóbban elkészíthető söröket, minimális árréssel próbálnak kínálni a prémium szint alá. Egy a közgazdaságtanból ismert „tökéletes verseny” esetében, amikor szinte teljesen helyettesítő termékek versenyeznek, valóban van létjogosultsága az árcsökkentéssel piacot szerezni a többiek elől, de a kisüzemi piacon nem; ugyanis itt a fogyasztók a minőségi ismérvek szerint döntenek első körben, és csak másodlagosan ár alapján.

Ha megnézzük a nyéki sörfőzde árazását, azt látjuk, hogy minden sörük hatszáz forint (0,33-s doboz vagy üveg kiszerelésben). Minden sörük. Az alacsonyabb alkoholtartalmú lagertől az erőteljes Imperial Stoutig. Egy könnyű lagert meg lehet csinálni olcsón, de egy imperial stoutnál alsó hangon kétszer annyi alapanyag és energia kell a terméknek, mint egy lagernek, és mégis ugyanakkora a fogyasztói ár. Ha az egyik piacvezető árazására rápillantunk, ott a legolcsóbb lager sör fogyasztói ára 0,3 literre számolva 270 forint, az imperial stouté pedig 1400, és a többi kisüzemi főzdénél is jelentős különbséget találunk ezen két sörtípus árai között. Persze a Nyéki tulajdonképpen átlagolja a termékek árait, de az ilyen megtérüléshez az kellene, hogy csomagban értékesítse a termékeit, ahol csak a Lagerrel együtt vásárolható meg az Imperial Stout, hogy amit az egyiken megkeres, azt a másikon ne bukja el. Az is lehet, hogy az egységes árazás a szezonalitást hivatott kiegyenlíteni, hiszen nyáron elvileg több könnyű sör, télen pedig több magas alkoholtartalmú sör fogy, de az is lehet, hogy az egységes árazással kíván a főzde kilógni a sorból, hogy felkeltse a fogyasztók figyelmét.

Az árazásnak ugyanakkor az anyagi megtérülésen túl van egy pszichológiai hatása is.

Mivel a termékek ára a bizonytalan piaci szegmensben van, a nagyüzemi sörkedvelőknek túl drága, nem is fogják megvenni. Cserébe a kisüzemi sörkedvelők azt fogják gondolni, hogy a sör túl olcsó ahhoz, hogy finom legyen, ráadásul ők a minőségi söröket nem a kiskereskedelmi üzletekben, hanem tipikus sörszaküzletekben, kisüzemi kocsmákban keresik, tehát ha találkoznak is nyéki sörrel, pusztán az ár el fogja őket rettenteni.

Tehát pusztán az árazás és a termékek elérhetősége azt mutatja, hogy a Nyéki sörfőzde nem ismeri azt a piacot, amin versenyez. Ezeket pedig megerősíti a sörfőzdét működtető cég masszívan negatív üzleti eredménye, mely alapján a 2021-es év 87 millió forintos vesztesége (2020-al együtt százmillió forint feletti a veszteség) abból tevődött össze nagyon leegyszerűsítve, hogy az értékesítés nettó árbevétele (23 millió forint) az alapanyagokra és a bérekre elköltött összegnek csak a negyedét fedezte.

Mindezek ugyanakkor orvosolható problémák, ha a főzött sörök minősége megfelel a hazai kisüzemi söröktől elvárt mércének, mert abban az esetben csak egy jó üzletpolitikát kell folytatni, amely reflektál arra a piacra, amelyen valójában van a főzde; és amely megfelel a céget működtető Belatiny Kft. névadója, Belatini Braun József emlékezetének, aki címere jelmondataként az „In labore nobilitas”-t, azaz „Nemesség a munkában”-t választotta.

A Nyéki sörfőzde honlapja és Facebook-oldala némi ellentmondásban áll egymással. Előbbi tízféle, utóbbi hatféle sört ismer, tehát az egyik nem naprakész; és míg utóbbin november 8-i a legfrissebb bejegyzés, addig én mégis a honlapnak fogok most hinni.

Itt találunk kétféle lager sört (egy világost és egy fesztiválsört) egy IPA-t, egy witbiert és egy imperial stoutot, valamint ízesített söröket, úgy mint gyömbéres, sütőtökös, szilvás, meggyes és mangós. Igaz, az ízesítettek között van némi csavar, mert míg a mangós és a meggyes APA alapra készül, addig a szilvás, a gyömbéres pils alapra, a sütőtökösnél pedig elvileg a cefrézéskor kerül a sörbe a sült sütőtök. Maguk a címkék szépen egységesek, igényesek, ugyanakkor egyes karaktereikben (pl. Rózsa Sándor, Ferenc József) már létező kisüzemi sörcímkékre hajaznak, igaz, Ferencjóska alakja a belatini Braun József-féle 1896-os címeradományozáshoz jól illeszkedik, bár ez a dobozon nincs kihangsúlyozva.