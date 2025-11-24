Ezek az ételek természetes kollagénbombák, táplálékkiegészítőre sincs szükség mellettük

Mielőtt vagyonokat költenénk táplálékkiegészítőkre, nézzük meg, milyen hétköznapi ételekkel segíthetjük a szervezetünket! Vannak olyanok, amelyek közvetlenül tartalmaznak kollagént, és olyanok is, amelyek serkentik a testünket, hogy maga termeljen belőle. A kollagén hatása óriási: rugalmasan tartja a bőrünket, erősíti az inainkat és védi az ízületeinket. 25 éves korunk után évente körülbelül 1%-kal csökken a természetes kollagéntermelésünk – de tudatos étkezéssel sokat lassíthatunk ezen a folyamaton.

A csontleves az abszolút kollagén bajnok: a hosszú főzés során a kollagén olyan formára bomlik le, amit a testünk könnyen fel tud szívni/ Fotó: Shutterstock

Mennyi kollagén kell naponta?

A szakértők szerint felnőtteknek napi 2,5-15 gramm kollagén bevitele javasolt, de ez nagyban függ az életkorunktól, életmódunktól és egészségi állapotunktól. Fiatalabb korban a szervezetünk még hatékonyan termeli a kollagént, de 25 éves kor után érdemes tudatosabban odafigyelnünk a bevitelre. A jó hír: a kollagén felszívódása hatékonyabb, ha C-vitaminnal együtt fogyasztjuk, ezért érdemes kombinálnunk a különböző élelmiszereket. Egy tál csontleves C-vitaminban gazdag zöldségekkel? Tökéletes kombináció!

Miben van kollagén?

A kollagén tartalmú ételek elsősorban állati eredetűek. A húsok kötőszövetei, a halak bőre és csontjai, valamint a tojás mind kiváló források. A csontleves az abszolút bajnok: a hosszú főzés során a kollagén olyan formára bomlik le, amit a testünk könnyen fel tud szívni. De ne feledkezzünk meg azokról az ételekről sem, amelyek ugyan nem tartalmaznak közvetlenül kollagént, viszont segítik annak termelését és felszívódását! Ilyenek a C-vitaminban gazdag gyümölcsök és zöldségek, valamint a cinkben és rézben gazdag élelmiszerek.

Csontleves – a kollagénbomba

A csontleves nem véletlenül a nagymamák gyógyító erejű csodaszere. Amikor csontokat és kötőszöveteket főzünk hosszú órákon át, a kollagén olyan formára bomlik le, amit a testünk szinte azonnal hasznosítani tud – a kollagén felszívódása így maximális. Sokan esküsznek rá ízületi problémák és bőröregedés ellen! Használhatjuk rizs vagy gabonák főzéséhez, krémes rizottóhoz, de ehetjük, ihatjuk melegen önmagában is.