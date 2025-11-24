kollagénhüvelyesegészséghúsleves

Ezek az ételek természetes kollagénbombák, táplálékkiegészítőre sincs szükség mellettük

Nem feltétlenül a drága porok és kapszulák jelentik a megoldást: a kollagéntermelésünk fokozásához elég lehet néhány jól megválogatott, hétköznapi étel. A csontlevestől a piros paprikáig számos olyan alapanyag létezik, amely természetes módon támogatja a bőrünk, az ízületeink és a kötőszöveteink egészségét. Mutatjuk, hogyan pótolhatjuk és serkenthetjük a kollagént egyszerűen, finoman és hatékonyan.

2025. 11. 24. 14:53
A halak bőrében és csontjaiban rengeteg kollagén van Forrás: Shutterstock
Mielőtt vagyonokat költenénk táplálékkiegészítőkre, nézzük meg, milyen hétköznapi ételekkel segíthetjük a szervezetünket! Vannak olyanok, amelyek közvetlenül tartalmaznak kollagént, és olyanok is, amelyek serkentik a testünket, hogy maga termeljen belőle. A kollagén hatása óriási: rugalmasan tartja a bőrünket, erősíti az inainkat és védi az ízületeinket. 25 éves korunk után évente körülbelül 1%-kal csökken a természetes kollagéntermelésünk – de tudatos étkezéssel sokat lassíthatunk ezen a folyamaton.

A csontleves az abszolút kollagén bajnok: a hosszú főzés során a kollagén olyan formára bomlik le, amit a testünk könnyen fel tud szívni
A csontleves az abszolút kollagén bajnok: a hosszú főzés során a kollagén olyan formára bomlik le, amit a testünk könnyen fel tud szívni

Mennyi kollagén kell naponta?

A szakértők szerint felnőtteknek napi 2,5-15 gramm kollagén bevitele javasolt, de ez nagyban függ az életkorunktól, életmódunktól és egészségi állapotunktól. Fiatalabb korban a szervezetünk még hatékonyan termeli a kollagént, de 25 éves kor után érdemes tudatosabban odafigyelnünk a bevitelre. A jó hír: a kollagén felszívódása hatékonyabb, ha C-vitaminnal együtt fogyasztjuk, ezért érdemes kombinálnunk a különböző élelmiszereket. Egy tál csontleves C-vitaminban gazdag zöldségekkel? Tökéletes kombináció!

Miben van kollagén?

A kollagén tartalmú ételek elsősorban állati eredetűek. A húsok kötőszövetei, a halak bőre és csontjai, valamint a tojás mind kiváló források. A csontleves az abszolút bajnok: a hosszú főzés során a kollagén olyan formára bomlik le, amit a testünk könnyen fel tud szívni. De ne feledkezzünk meg azokról az ételekről sem, amelyek ugyan nem tartalmaznak közvetlenül kollagént, viszont segítik annak termelését és felszívódását! Ilyenek a C-vitaminban gazdag gyümölcsök és zöldségek, valamint a cinkben és rézben gazdag élelmiszerek.

Csontleves – a kollagénbomba

A csontleves nem véletlenül a nagymamák gyógyító erejű csodaszere. Amikor csontokat és kötőszöveteket főzünk hosszú órákon át, a kollagén olyan formára bomlik le, amit a testünk szinte azonnal hasznosítani tud – a kollagén felszívódása így maximális. Sokan esküsznek rá ízületi problémák és bőröregedés ellen! Használhatjuk rizs vagy gabonák főzéséhez, krémes rizottóhoz, de ehetjük, ihatjuk melegen önmagában is.

Sovány fehérjék – a mindennapi hősök

A marhahús, csirke, pulyka és hal kötőszöveteiben, valamint a halak bőrében és csontjaiban rengeteg kollagén van. Válasszunk soványabb darabokat, mert ezekben kevesebb a telített zsír. Süssük meg a lazacot a bőrével együtt, dobjunk tonhalat vagy szardíniát a salátába, vagy készítsünk hamburgert sovány darált húsból. Egyszerű, finom és hatékony.

Piros színű paprika – a C-vitamin bajnok

A piros színű paprika C-vitamin tartalma kulcsfontosságú a kollagén hatása szempontjából. A C-vitamin nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a testünk kollagént tudjon termelni, és segíti a kollagén felszívódását is. A paprika még a narancsot is lehagyja C-vitamin tartalomban! Dobjunk kockára vágott paprikát az omlettünkbe vagy salátába, együk hummusszal, vagy készítsünk töltött paprikát vacsorára.

Hüvelyesek – a titkos fegyverek

A hüvelyesek három olyan aminosavat tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek a kollagénképzéshez. A fekete bab, csicseriborsó, lencse mind remek választás. Ráadásul cinket és rezet is tartalmaznak, amelyek segítik a kollagén felszívódását. Tegyünk hüvelyeseket salátába, levesbe vagy tésztaételekbe. A pirított csicseriborsó remek snack!

Tejtermékek – a reggeli alapja

A tej, joghurt és túró tele vannak glicinnel és prolinnal – két olyan aminosavval, amelyek a kollagén alapkövei. A testünk ezekből építi fel azokat a láncokat, amelyek megadják a bőrünk rugalmasságát. Reggelire együnk túrót bogyós gyümölcsökkel, készítsünk éjszakai zabot tejjel vagy joghurttal, vagy kóstoljuk meg a tahini-joghurt mártogatóst.

A titok: kombináljuk őket!

A kollagén tartalmú ételek rendszeres fogyasztása és a kollagén felszívódását segítő tápanyagok kombinálása a kulcs. 

  • egy tál csontleves
  • egy joghurtos parfé bogyós gyümölcsökkel és kesudióval
  • vagy egy lazacos saláta kiviből készült dresszinggel – ezek mind tökéletes kombinációk.

