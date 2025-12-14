Brüsszeli pénzből népszerűsíti a sorkatonaságot a Telex

Sorkatonaságot népszerűsítő cikket közölt a Telex, ráadásul brüsszeli pénzen – írja a Mandiner. A balliberális hírportál azt ecseteli cikkében, az orosz–ukrán háború kitörése miatt egyre több országban merül fel a sorkatonaság visszaállításának lehetősége. A balti és a skandináv államok után már Belgiumban, Franciaországban, Németországban és Romániában is napirenden van az önkéntes vagy akár a kötelező katonai szolgálat bevezetése.

Mindebben még nem is lenne semmi különös, azonban a Mandiner felhívta a figyelmet, hogy a Telex cikkében egy, a témát feldolgozó több mint tízperces videó is megjelent. A videót az Arte európai platform készítette, és az EMOVE Hálózaton keresztül – amelynek a Telex is tagja – kilenc nyelvre fordították le.

A projekt uniós finanszírozásban részesült, mivel a DG CNECT európai médiaközpontok létrehozását célzó programjának keretében valósult meg

– emelték ki.

Petíció indult a kötelező sorkatonai szolgálat ellen

Emlékezetes, az egész Európán eluralkodó háborús pszichózis miatt indított a kötelező sorkatonaság ellen petíciót a Fidelitas. Szórólapokkal és online fórumon szólítják meg a fiatalokat, és világosan kijelentik, hogy Magyarországon béke van, ezért

nincs helye a kötelező sorkatonaságnak idegen háborúk szolgálatára.

A Fidelitas célja a kampánnyal nem más, mint megvédeni a hazai fiatalokat a fölösleges kockázattól és a háborús logikától, egyúttal személyes felelősségre szólít fel. A Fidelitas online petícióját itt lehet aláírni.