Mit érdemes tudni a kollagénről?

A kollagén nemcsak fiatalítja a bőrt, hanem a mozgásszervek épségéhez is hozzájárul, támogatja az izmok, ízületek egészséges működését. Így nem is lehet kérdés, miért szükséges a kollagén pótlása, hiszen nemcsak a bőr öregedésének lassítása a cél, hanem egészségügyi szempontból is fontos, hogy azt a szervezetbe juttassuk.

A nem megfelelő életmód, a tápanyagszegény táplálkozás, a dohányzás vagy a túlzott UV sugárzás is csökkentheti a kollagén termelődését.

Ha pedig szervezetünkben csökken a vázfehérje, kevésbé lesz rugalmas a bőr és finomráncok is kialakulhatnak. Aztán idővel a ráncok mélysége nőhet, a sebek pedig lassabban gyógyulhatnak. Ilyenkor érdemes bevetni a kollagént, a titkos szépségvitamint.