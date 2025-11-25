Rendkívüli

A Gléda-élmény dióhéjban: budai életérzés, meghittség, autentikus magyar konyha, kidolgozott, ízletes fogások, kifogástalan kiszolgálás

A budai kisvendéglők világa, egyáltalában a budai vendéglátás s a budai hangulat eltér a pestitől. Utóbbinak is van egy varázslatos, egyedi arca, mely azonban egy olyan világot jelenít meg, ami merőben más, mint a budai.

Borbély Zsolt Attila
2025. 11. 25. 7:10
Forrás: A szerző felvétele
Ahogy a „We Love Budapest” portál is írta a „Kés, villa, Buda” éttermi összefogás kapcsán: „milyen is a budai vendéglátás? Nyugodt, békebeli, elegáns, kedves, hangulatos, kerthelyiséges, klasszikus... de mindenképpen más, mint a pesti. Száz éve legalábbis így volt, és ha körbenézünk, ma is látszik a különbség a két part között mentalitásban és vendéglátásban is. Pesten jobban pörög az élet, nagyobb a fluktuáció, több a befektető – Budán pedig még mindig gyakoriak a vendéglátós dinasztiák, az árnyas kerthelyiségek, a hétvégi családi lakomázások.” 

Az említett, jobb sorsra érdemes éttermi összefogásnak, melynek honlapja hibát jelez, Facebook-oldaluk pedig közel három éve, 2023 januárja óta inaktív, valamilyen okból nem volt tagja a Gléda. Annak dacára, hogy tulajdonosa, Deli János nagyon tudatosan, ha úgy tetszik, programszerűen képviseli a budai vendéglátás hagyományát. Vendéglője, akárcsak az említett összefogás néhány kiemelkedő egysége, a Pasarét bisztró, az Émile, vagy a Schieszl a budaiság eszenciáját jeleníti meg. 

A Glédában 2019 őszén jártam először, a Kárpát-medencei étteremkalauz teszteléseinek kezdetén. Az étterem szabályosan lenyűgözött, az ötös skálán az összélményt 5+ ponttal jutalmaztam. Időközben több kényszerszünetet tartottak, az étteremkalauz kéziratának leadásakor is zárva volt a hely, akkor úgy tűnt, hogy végleg. Viszont 2023-ban megújulva tárta ki a kapuit, Baán Ildikó belsőépítészt dicsérő új dizájnnal és új séffel. Deli János tulajdonos és Kerekes Sándor séf, résztulajdonos útjai ugyanis elváltak, az étterem megnyitása óta ott dolgozó Skamla Pál lépett elő konyhafőnökké, aki a tulajdonossal, továbbá az élő legendának számító Bíró Lajossal, valamint Krasznai Norberttel, a vegetariánus konyha szakértőjével közösen tökéletesíti az egyes fogásokat. 

A minap ismét betértem hozzájuk, ezúttal alkalmam volt Deli Jánossal is hosszabban elbeszélgetni. „Jól „működik” a vendégtérben, empatikus, sármos, könnyedén hoz ki ételeket, ha úgy alakul, vérprofi.” – írja róla találóan az Art7 művészeti portál, Szóba került, hogy dolgozott Heston Blumenthal „The Hind’s Head Bray” nevű éttermében, a sajnos azóta megszűnt Royal Oak-ban és a Michelin csillagos Cliveden House-ban is. Hazatérve a magyar gasztro-forradalom olyan ikonikus helyeit vezette, mint a Pethő Balázs séf által fémjelzett Csalogány26, valamint az Aranyszarvas, ahol akkor épp Mogyorósi Gábor állt a konyha élén. A Mák bisztróban dolgozott Huszár Krisztiánnal és Mizsei Jánossal is. Mi több, ő bízta a konyhát Huszár távozása után az akkor huszonkét éves Mizseire, aki azóta sokszorosan igazolta e bátor döntés helyességét. A Gléda megnyitása előtt a csopaki Márga bisztrót vezette. Ezekben az éttermekben magam is megfordultam, volt, ahol többször is, megerősíthetem, hogy nem véletlenül sorolta őket minden szakmai fórum a legjobbak közé.

A dizájn kapcsán vendéglátónk elmesélte, hogy családi bútorok is helyet kaptak a beltérben, növelve a hely otthonosságát. A vendég alapélménye ugyanaz, mint korábban, de elnézegetve a hat évvel ezelőtti fotókat, sikerült csiszolni az atmoszférán.

A szerző felvétele

Az utóbbi időben e rovatban többször is szóba került a magyar konyha fővárosi reneszánsza. A Glédát úgy is tekinthetjük, mint e trend egyik előfutárát. Hadd szóljon erről a maga a tulajdonos, akivel idén januárban a Dining Guide közölt tartalmas interjút: „a magyar klasszikusok mai formáját képviseljük. Az újragondolás kifejezést nem igazán kedvelem, inkább úgy fogalmaznék, hogy van tradíció és korszerű technológia – ezekre építve szeretnénk”. E beszélgetés keretében említette azt is, hogy „fontos mérföldkő lehet, ha a jövőben a Michelin és a Gault&Millau inspektorai is elismerik a munkánkat.” Azóta bekerültek a hét év kihagyás után ismét megjelent Gault&Millau étteremkalauzba keményen megdolgozott 12 ponttal. Ezt az osztályzatot a korábbiban is megkaptak volna, amit azért érdemes leszögezni, mert az új kalauz tesztelői és szerkesztői bőkezűbben bánnak a pontokkal, mint a Molnár B. Tamás vezette csapat. A Michelin-kalauzban is ott lenne a helyük, talán jövőre ezt is elérik, annyi tény, hogy megérdemelnék.

Nézzük a kínálatot! Tíz és féltizenkettő között hagyományos reggeli fogásokkal várják a vendégeket, a rántottától a bundás kenyéren át a frankfurti virsliig. Ezt követi az étlapon a Buda ízei kóstoló-sor: kacsamáj, túrós csusza, marhapörkölt és madártej, majd a havi táblás ajánlat, nem meglepő módon, stílszerűen libaraguleves, sólet libacombbal, vargányás libamell, flódni. Elvégre novembert írunk, amikor a Márton-nap tiszteletére az éttermek jelentő része egész hónapban libaételeket (is) kínál. 

Az állandó étlapon szerepel többek között marhahúsleves gazdagon, céklarizottó grillezett kecskesajttal, rántott sertésszűz burgonyapürével, argentin Angus-bélszín szarvasgombás burgonyapürével és gesztenyés gombaraguval. Desszertként az általunk rendelteken kívül gluténmentes brownie-t is kérhetünk.

Több, mint félszáz minőségi bort kínálnak, figyelemre méltó a Champagne-választék. Csapon Bitburger kapható, aminek alkoholmentes változata palackban kapható. Van még barna Bernardjuk és Erdinger búzasörük. A töményitalok a prémium szegmensből valók, közülük is kiemelném a harci Brill főzde csúcsminőségű párlatait. Nem véletlenül írtam párlatot és nem pálinkát, a Brilltől ugyanis tartanak néhány remek zöldségpárlatot is, zellert, paprikát és répát. Koktéljaikat a szakma mestere, Nagy Zoltán jegyzi.

Indításnak tokaji boros gyümölcs-chutney-val társított hízott kacsamájpástétomot, valamint marinált céklabetéttel tálalt céklakrémlevest kértünk. 

A szerző felvétele

Mindkettő remek volt, ízre, állagra, tálalásra egyaránt. 

A szerző felvétele

A pástétomot összekóstoltam a Béres pincészet dűlőszelektált Hárslevelűjével, valamint a vendéglátónk által javasolt kései szüretelésű Magitával is, el kellett ismernem, hogy a harmónia magasabb szintű volt az utóbbival. 

A szürkeharcsából készült pazar paprikás mellé kifogástalan sztrapacskát adtak. Újabb telitalálat. 

A szerző felvétele

Ezek után már csak két desszertre futotta a kapacitásunkból, a madártejről ember legyen a talpán, aki megállapítja, hogy a „mentes” kategóriába tartozik, a többrétegű csokitorta is a műfaj büszke képviselője volt. 

A szerző felvétele

A Gléda-élmény ezúttal is kifogástalan volt minden tekintetben. Öröm látni, hogy vannak stabil pontok a budai vendéglátás élvonalában.

A szerző felvétele


Elérhetőségek:

Gléda vendéglő

Budapest, Mikoviny utca 2-4.

Telefonszám: +36 30 575 0966

Honlap: https://gledavendeglo.eu

E-mail-cím: [email protected]

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

