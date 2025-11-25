A Gléda-élmény dióhéjban: budai életérzés, meghittség, autentikus magyar konyha, kidolgozott, ízletes fogások, kifogástalan kiszolgálás

Ahogy a „We Love Budapest” portál is írta a „Kés, villa, Buda” éttermi összefogás kapcsán: „milyen is a budai vendéglátás? Nyugodt, békebeli, elegáns, kedves, hangulatos, kerthelyiséges, klasszikus... de mindenképpen más, mint a pesti. Száz éve legalábbis így volt, és ha körbenézünk, ma is látszik a különbség a két part között mentalitásban és vendéglátásban is. Pesten jobban pörög az élet, nagyobb a fluktuáció, több a befektető – Budán pedig még mindig gyakoriak a vendéglátós dinasztiák, az árnyas kerthelyiségek, a hétvégi családi lakomázások.”

Az említett, jobb sorsra érdemes éttermi összefogásnak, melynek honlapja hibát jelez, Facebook-oldaluk pedig közel három éve, 2023 januárja óta inaktív, valamilyen okból nem volt tagja a Gléda. Annak dacára, hogy tulajdonosa, Deli János nagyon tudatosan, ha úgy tetszik, programszerűen képviseli a budai vendéglátás hagyományát. Vendéglője, akárcsak az említett összefogás néhány kiemelkedő egysége, a Pasarét bisztró, az Émile, vagy a Schieszl a budaiság eszenciáját jeleníti meg.

A Glédában 2019 őszén jártam először, a Kárpát-medencei étteremkalauz teszteléseinek kezdetén. Az étterem szabályosan lenyűgözött, az ötös skálán az összélményt 5+ ponttal jutalmaztam. Időközben több kényszerszünetet tartottak, az étteremkalauz kéziratának leadásakor is zárva volt a hely, akkor úgy tűnt, hogy végleg. Viszont 2023-ban megújulva tárta ki a kapuit, Baán Ildikó belsőépítészt dicsérő új dizájnnal és új séffel. Deli János tulajdonos és Kerekes Sándor séf, résztulajdonos útjai ugyanis elváltak, az étterem megnyitása óta ott dolgozó Skamla Pál lépett elő konyhafőnökké, aki a tulajdonossal, továbbá az élő legendának számító Bíró Lajossal, valamint Krasznai Norberttel, a vegetariánus konyha szakértőjével közösen tökéletesíti az egyes fogásokat.

A minap ismét betértem hozzájuk, ezúttal alkalmam volt Deli Jánossal is hosszabban elbeszélgetni. „Jól „működik” a vendégtérben, empatikus, sármos, könnyedén hoz ki ételeket, ha úgy alakul, vérprofi.” – írja róla találóan az Art7 művészeti portál, Szóba került, hogy dolgozott Heston Blumenthal „The Hind’s Head Bray” nevű éttermében, a sajnos azóta megszűnt Royal Oak-ban és a Michelin csillagos Cliveden House-ban is. Hazatérve a magyar gasztro-forradalom olyan ikonikus helyeit vezette, mint a Pethő Balázs séf által fémjelzett Csalogány26, valamint az Aranyszarvas, ahol akkor épp Mogyorósi Gábor állt a konyha élén. A Mák bisztróban dolgozott Huszár Krisztiánnal és Mizsei Jánossal is. Mi több, ő bízta a konyhát Huszár távozása után az akkor huszonkét éves Mizseire, aki azóta sokszorosan igazolta e bátor döntés helyességét. A Gléda megnyitása előtt a csopaki Márga bisztrót vezette. Ezekben az éttermekben magam is megfordultam, volt, ahol többször is, megerősíthetem, hogy nem véletlenül sorolta őket minden szakmai fórum a legjobbak közé.