Olaszország az osztrák példát követné: napirenden a teljes arcot fedő fátyol betiltása

A fátyol viselése a napirenden. Az olasz kormányfő világossá tette: az osztrák döntés – amely megtiltja a 14 év alatti lányok számára a fejkendő viselését az iskolákban – követendő példát jelent Róma számára. A tervezet nemcsak az öltözködés kérdésére fókuszál, hanem átfogóbb eszköztárat kínál az iszlamista struktúrák visszaszorítására is, írja az Exxpress.

Osztrák rendőrök igazoltatnak egy muszlim fejkendőt viselő nőt (Fotó: AFP)

A fátyol nem kívánatos

A javaslat szigorúbb ellenőrzést és nagyobb átláthatóságot ír elő a külföldi forrásokból finanszírozott iszlám imaházak építése esetében, emellett keményebb büntetésekkel lépne fel a kényszerházasságok ellen. A tervezet megtiltaná az úgynevezett „szüzességi igazolások” kiállítását, valamint lehetőséget adna az olyan imaházak ideiglenes bezárására, ahol vallási felsőbbrendűséget vagy gyűlöletet hirdető eszmék terjednek.