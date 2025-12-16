fátyolmuszlimOlaszországAusztriabetiltpélda

Olaszország az osztrák példát követné: napirenden a teljes arcot fedő fátyol betiltása

Ausztria szigorítása nyomán Olaszország is keményebb fellépésre készül az iszlám öltözködési előírásokkal és az iszlamista befolyással szemben. Giorgia Meloni miniszterelnök pártja, az Olasz Testvérek törvényjavaslatot nyújtott be a római parlamentben, amely megtiltaná a teljes arcot fedő fátyol viselését a nyilvános helyeken, és egyúttal növelné az ellenőrzést az iszlám szervezetek működése felett.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 12. 16. 10:50
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: Tiziana Fabi Forrás: AFP
A fátyol viselése a napirenden. Az olasz kormányfő világossá tette: az osztrák döntés – amely megtiltja a 14 év alatti lányok számára a fejkendő viselését az iskolákban – követendő példát jelent Róma számára. A tervezet nemcsak az öltözködés kérdésére fókuszál, hanem átfogóbb eszköztárat kínál az iszlamista struktúrák visszaszorítására is, írja az Exxpress.

Fátyol
Osztrák rendőrök igazoltatnak egy muszlim fejkendőt viselő nőt (Fotó: AFP)

A fátyol nem kívánatos

A javaslat szigorúbb ellenőrzést és nagyobb átláthatóságot ír elő a külföldi forrásokból finanszírozott iszlám imaházak építése esetében, emellett keményebb büntetésekkel lépne fel a kényszerházasságok ellen. A tervezet megtiltaná az úgynevezett „szüzességi igazolások” kiállítását, valamint lehetőséget adna az olyan imaházak ideiglenes bezárására, ahol vallási felsőbbrendűséget vagy gyűlöletet hirdető eszmék terjednek.

Meloni: A vallásszabadság nem azonos a gyűlöletkeltéssel

Giorgia Meloni a pártja által Rómában szervezett rendezvényen hangsúlyozta: Olaszország továbbra is védi a vallásszabadságot, ugyanakkor határozottan fellép a radikalizmus ellen.

Giorgia Meloni, President of the Council of Ministers, attends the 2025 Atreju political festival organized by the Fratelli d'Italia party (Brothers of Italy) near Castel Sant'Angelo in Rome, Italy, on December 15, 2025. (Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto) (Photo by Domenico Cippitelli / NurPhoto via AFP)
Giorgia Meloni részt vesz a Fratelli d’Italia (Olasz Testvérek) párt által szervezett 2025-ös Atreju politikai fesztiválon az Angyalvár közelében, Rómában (Fotó: NurPhoto/AFP/Domenico Cippitelli)

Egy dolog a vallásszabadság, amelyet megvédünk, és egy másik a gyűlöletprédikátorok tevékenysége, amely ellen aktívan harcolni fogunk

– fogalmazott a miniszterelnök.

Ausztriában időközben a nemzeti tanács nagy többséggel fogadta el a fejkendőviselés tilalmát a 14 év alatti lányok számára az iskolákban. A zöldek ugyan egyetértettek a célkitűzéssel, de alkotmányellenesnek tartják a jogszabályt, míg az Osztrák Szabadságpárt a tanárokra is kiterjesztette volna a tilalmat. Az Osztrák Iszlám Vallási Közösség jelezte: az ügyben az alkotmánybírósághoz fordul.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP/Tiziana Fabi) 

