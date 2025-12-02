Giorgia MeloniOlaszországközleményegyetemkatonatisztek

Meloni szerint ez már a józan ész határán is túlmegy

A bolognai egyetem döntése, amellyel elutasította a fiatal tisztek bölcsészeti képzését, vihart kavart Olaszországban: Giorgia Meloni miniszterelnök szerint az intézmény „ideológiai előítélettől vezérelve” zárta ki a fegyveres erők tagjait, és ezzel nyíltan szembement az alkotmány szellemével. A kormányfő súlyos hibának nevezte, hogy Európa egyik legrégebbi egyeteme politikai üzenetet fabrikált egy szakmai továbbképzési kérelemből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 02. 3:00
Giorgia Meloni miniszterelnök hétfőn közleményben ítélte el a bolognai tudományegyetem döntését Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Giorgia Meloni miniszterelnök hétfőn közleményben ítélte el a bolognai tudományegyetem döntését, miszerint az oktatási intézmény nem engedélyezte, hogy kurzusain felsőoktatási tanulmányokat végző katonák is részt vegyenek. Európa egyik legrégebbi egyeteme nemet mondott a fegyveres erők kérésére, hogy tizenöt fiatal tiszt számára bölcsészeti órákat tartsanak. A katonák filozófiából akartak diplomát szerezni.

Giorgia Meloni miniszterelnök hétfőn közleményben ítélte el a bolognai tudományegyetem döntését
Giorgia Meloni miniszterelnök hétfőn közleményben ítélte el a bolognai tudományegyetem döntését Fotó: AFP

Carmine Masiello tábornok, a szárazföldi erők vezérkari főnöke hozta nyilvánosságra az egyetem álláspontját, miszerint nem akarja „militarizálni” az intézményt.

Giorgia Meloni „érthetetlennek, elfogadhatatlannak és súlyos hibának” nevezte az egyetem döntését. 

A miniszterelnök közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem az alkotmányban előírt kötelességeit sérti, mivel mindenki számára biztosítania kell az oktatásban való részvételt „ideológiai előítéletek” nélkül.

Meloni úgy vélte, az egyetem elutasító magatartása a fegyveres erők védelmi szerepét vonja kétségbe. 

Megjegyezte, hogy a tisztek bölcsészképzése szakmai felkészítésüket kívánja szolgálni, mivel a gyakran nemzetközi színtéren szolgáló katonáknak nem kizárólag műszaki vagy gyakorlati ismeretekkel kell bírnia. Tudásukkal a nemzet védelmét szolgálják – tette hozzá a miniszterelnök. A bolognai egyetem válaszában hangoztatta, hogy megfelelő feltételek mellett akárki beiratkozhat a karokra, és látogathatja az órákat.

A fegyveres erők tiszthallgatói esetében a vezérkar három éves kurzust kért, amelynek költségeit is vállalta. 

A filozófia tanszék azonban úgy határozott, hogy nem engedi, hogy tanárai a katonai akadémián is dolgozzanak.

Meloni Trump terve mellett állt ki Fotó: AFP

Meloni nem támogatja a brüsszeli ellentervet

Pár napja arról is beszámoltunk, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Donald Trump 28 pontos békejavaslatát támogatja. Az olasz kormány szerint nem érdemes brüsszeli ellenterven dolgozni, célszerű az amerikai béketerven elindulni. Nem szabad a részleteken vitázni, mielőbbi tűzszünetet kell elérni Ukrajnában.

Borítókép: Giorgia Meloni miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu