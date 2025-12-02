Meloni szerint ez már a józan ész határán is túlmegy

Giorgia Meloni miniszterelnök hétfőn közleményben ítélte el a bolognai tudományegyetem döntését, miszerint az oktatási intézmény nem engedélyezte, hogy kurzusain felsőoktatási tanulmányokat végző katonák is részt vegyenek. Európa egyik legrégebbi egyeteme nemet mondott a fegyveres erők kérésére, hogy tizenöt fiatal tiszt számára bölcsészeti órákat tartsanak. A katonák filozófiából akartak diplomát szerezni.

Giorgia Meloni miniszterelnök hétfőn közleményben ítélte el a bolognai tudományegyetem döntését Fotó: AFP

Carmine Masiello tábornok, a szárazföldi erők vezérkari főnöke hozta nyilvánosságra az egyetem álláspontját, miszerint nem akarja „militarizálni” az intézményt.

Giorgia Meloni „érthetetlennek, elfogadhatatlannak és súlyos hibának” nevezte az egyetem döntését.

A miniszterelnök közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem az alkotmányban előírt kötelességeit sérti, mivel mindenki számára biztosítania kell az oktatásban való részvételt „ideológiai előítéletek” nélkül.