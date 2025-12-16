Több mint 36 millió forint a rászoruló gyermekek szemüvegére

Az OTP Bank adományozási programja több mint 36 millió forinttal segíti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat rászoruló gyermekeket segítő szemüvegtámogatási pályázatát.

A program célja a hátrányos helyzetű gyermekek életminőségének és iskolai teljesítményének javítása – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A tájékoztatás szerint a november 11-e és december 8-a között zajlott adományozási program keretében felajánlott összegek közvetlenül a gyermekmentő szolgálathoz érkeztek, ennek köszönhetően december 4-én újraindult a szemüvegtámogatási program.

Az eddig beérkezett adományok révén 451 rászoruló gyerek juthat hozzá a szükséges szemüveghez, de a pályázat a források kimerüléséig még nyitott. A szolgálat korábbi akciója is hatalmas segítséget jelentett: tavaly 541 gyermek jutott szemüveghez az ország számos településén.

Az újraindult szemüvegtámogatási program célja, hogy hátrányos helyzetű gyermekek is hozzájuthassanak a szükséges szemüveghez – ezzel javítva életminőségüket és iskolai teljesítményüket.

A támogatás maximális összege fejenként bruttó 80 ezer forint.

A jelentkezésnek több feltétele van, például a pályázó gyermekkel egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 130 ezer forintot, illetve szükség lesz egy három hónapnál nem régebbi, a gyermek nevére szóló, szemész szakorvos által kiadott lelet vagy optometrista által kiállított látásvizsgálati eredmény benyújtására is.

A pályázattal kapcsolatos minden további információ elérhető ezen az oldalon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)