Orvosi bravúr Pécsett: visszakapta hallását egy süketen született kislány

Tökéletesen hall már egy süketen született lány a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának orvosainak köszönhetően –adta hírül a baranyai felsőoktatási intézmény. Egy olyan műtétet hajtott végre az orvosi csapat, amelynek során egy négyéves kislánynak a világ első okos cochleáris implantátumát ültették be egy korábbi, meghibásodott hallókészülék helyett. A beavatkozás egy komplex, műtétileg nagy kihívást jelentő eljárás volt, de tökéletesen sikerült, a gyermek teljes életet élhet.

2025. 12. 16.
Egy süketen született kislány tökéletesen hall annak a forradalmi műtétnek köszönhetően, amelyet a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában (PTE KK) hajtottak végre a közelmúltban – adta hírül a baranyai felsőoktatási intézmény kedden. A közlemény szerint PTE KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján egy olyan műtétet hajtott végre az orvosi csapat, amelynek során egy négyéves kislánynak a világ első okos cochleáris implantátumát ültették be egy korábbi, meghibásodott hallókészülék helyett.

Süketen született kislánynak adták vissza a hallását pécsi orvosok (Fotó: Pexels)
A beavatkozás egy komplex, műtétileg nagy kihívást jelentő eljárás volt, az ilyen műtétek pedig azért ritkák, mert nemcsak a korábbi beültetés anatómiai körülményei jelentenek kihívást az orvosok számára, hanem a pontos elektródabehelyezés és a hallóideg optimális stimulációja is – részletezték.

Szanyi Istvánt, a PTE KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatóját idézve a PTE KK közölte, hogy a beavatkozás különleges óvatosságot és odafigyelést kívánt, ám a műtét tökéletesen sikerült. 

Az okosimplantátummal a beteg nemcsak a hallásában érhet el javulást, hanem általa felnőttként teljes életet élhet majd.

Mint fogalmaztak, a klinika munkatársainak kiemelkedő szakmai felkészültsége és a megfelelő infrastruktúra tette lehetővé, hogy ez az úttörő beavatkozás sikeresen megtörténhessen. „Az esemény jól példázza, hogy a Klinikai Központ nemcsak a hallásrehabilitációban, hanem a legmodernebb sebészeti megoldások bevezetésében is élen jár” – emelték ki a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


